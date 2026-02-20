Muere famosa tiktoker de 22 años; su hermana gemela la despide con un mensaje devastador

Una nueva tragedia sacude el mundo de las redes sociales, a pocos días de la muerte del influencer Damiano Alberti a los 23 años, se anuncia la muerte de una famosa creadora de contenido, que murió también a la corta edad de 22 años, no sin antes haber compartido su carisma con su hermana gemela en Tiktok, donde sumaba al rededor de 146 mil seguidores.

Gemela de tiktoker nigeriana compartió la triste noticia de la muerte de su hermana Chidubem Marion Agwulonu / Redes sociales

¿Cómo despidió su hermana gemela a Chidubem, influencer que murió?

La muerte de Chidubem Marion Agwulonu, conocida en redes como Dubem rompió el corazón de quien fue su compañera de vida desde el primer instante: su hermana gemela, Dumebi.

La noticia fue confirmada a través de la cuenta compartida @de_twin1, perfil donde ambas publicaban contenido que de comedia que con frecuencia alcanzaba millones de visualizaciones. En la publicación, la familia informó el fallecimiento de la joven de 22 años y destacó la huella que dejó tanto en su entorno personal como en el digital. También se compartieron detalles sobre los servicios funerarios en Imo State, Nigeria.

Pero fue el mensaje de su hermana el que conmovió profundamente a sus seguidores. Dumebi le dedicó una carta abierta cargada de amor, recuerdos y dolor, en la que evocó el vínculo único que compartían:

“¿Por dónde empiezo? Parece imposible resumir toda una vida de momentos compartidos, risas y un vínculo que solo nosotras entendíamos. Desde el momento en que entramos juntas a este mundo, fuimos inseparables; dos mitades de un todo”, se lee.

En su despedida, recordó cómo crecieron tomadas de la mano, enfrentando juntas los altibajos de la vida.

¿De qué murió Chidubem Marion Agwulonu?

Hasta el momento, no se ha informado públicamente la causa específica de la muerte de Chidubem Marion Agwulonu (Dubem).

Algunos medios locales, mencionan que murió “tras problemas de salud”, pero hasta el momento su familia no ha compartido la causa de muerte de Chidubem, pero se desconocía si tenía alguna enfermedad.

¿Quién fue la tiktoker Chidubem Marion Agwulonu?

Chidubem Marion Agwulonu, conocida en redes sociales como Dubem, fue una creadora de contenido nigeriana que alcanzó gran popularidad en TikTok gracias a los videos que realizaba junto a su hermana gemela, Dumebi. Ambas administraban la cuenta compartida @de_twin1, donde mostraban su día a día, retos virales, escenas cotidianas y divertidas recreaciones que reflejaban la complicidad y el fuerte vínculo entre ellas.

Su autenticidad, carisma y la química natural que proyectaban como gemelas les permitieron conectar con miles de seguidores alrededor del mundo, acumulando millones de visualizaciones y consolidándose como una de las duplas más queridas dentro de su comunidad digital.

Según el anuncio de la familia, el cuerpo de Dubem fue expuesto antes de una misa fúnebre en la parroquia local del Sagrado Corazón en el Centro Nguru, Aboh Mbaise.

