Muere Eric Dane, actor de ‘Euphoria’: Revelan sus últimas palabras ¡No pudo cumplir su mayor deseo!

Durante la noche del pasado jueves 19 de febrero, el mundo del espectáculo se vio conmocionado por la muerte de Eric Dane, actor principalmente conocido por su participación en grandes producciones como ‘Euphoria’ y ‘Grey’s Anatomy’, a los 53 años.

El actor llevaba tiempo luchando contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). En medio del luto, circula cuáles fueron sus últimas palabras antes de dejar este mundo. Habló de un sueño que ya no pudo cumplir, ¿de qué se trata?

Te podría interesar: Muere campeona nacional tras ser atropellada por hombre que se dio a la fuga sin ayudarla; ¿hay videos?

¿Qué es ELA, enfermedad que padecía el actor Eric Dane?

En abril de 2024, Eric Dane hizo público que había sido diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad que limita el movimiento. Es el mismo padecimiento que le detectaron a Yolanda Andrade hace algunos meses.

De acuerdo con sitios médicos especializados, incluyendo Mayo Clinic, ELA es una enfermedad del sistema nervioso que afecta las neuronas del cerebro y la médula espinal. La ELA hace perder el control muscular. No existe cura hasta el momento y es progresiva. En casos más graves, afecta la habilidad de comer y respirar.

En Eric Dane, las secuelas comenzaron a ser visibles en los últimos meses. Para junio de 2025, había perdido la movilidad de su brazo derecho. En tanto que el otro ya mostraba señales de debilidad.

Poco después, se le captó en silla de ruedas y no podía hablar muy bien, algo común en pacientes con esta condición. Si bien estaba esforzándose con su tratamiento para tener una mejor calidad de vida, reconoció que la enfermedad le “quitaba algo cada día”.

Debido a ello, Dane usaba sus redes sociales para concientizar a la gente sobre esta enfermedad y lo que se debe hacer cuando se detecta.

Eric Dane / Redes sociales

No te pierdas: Tras estreno de La casa de los famosos, muere exparticipante de reality tras desgarrador diagnóstico

¿Cuáles fueron últimas declaraciones de Eric Dane, actor que murió?

Tras la noticia de su muerte, se comenzaron a viralizar las últimas apariciones públicas que tuvo. Una de las más enternecedoras fue en diciembre de 2025. Eric Dane anunció el lanzamiento de sus memorias en 2026.

A través de un video en redes sociales, el histrión manifestó su deseo de que este libro pudiera mostrar los momentos buenos y malos de su vida, con la esperanza de que sean una inspiración para la gente.

“Quiero capturar lo que me ha formado: los días bonitos, los duros, los que nunca di por sentados, para que, aunque solo sea eso, la gente que lo lea recuerde lo que significa vivir con pasión. Si compartir esto ayuda a alguien a encontrar sentido a sus propios días, entonces merece la pena contar mi historia”, expresó.

Meses antes de esto, dio una entrevista para un medio estadounidense, en la que explicó que se había ausentado de los Premios Emmy debido a complicaciones relacionadas con su enfermedad. En ese momento, manifestó que quería pasar mucho tiempo con su familia y, si se podía, retomar algunas de sus actividades laborales.

“Quiero pasar tiempo con mi familia y trabajar un poco, si puedo” Eric Dane

Eric Dane / Redes sociales

¿Quién fue Eric Dane, actor de ‘Euphoria’?

Eric William Dane, mejor conocido como Eric Dane, era un actor estadounidense. Tenía 53 años al momento de su muerte. Comenzó su carrera en los años 90, participando en proyectos como Saved by the Bell, The Wonder Years y Married... with Children.

Su gran oportunidad llegó en 2006, cuando protagonizó la serie ‘Grey’s Anatomy’. Su personaje de Dr. Mark Sloan se ganó el corazón del público. Su última aparición en pantalla fue en la serie de ‘Euphoria’.

En cuanto al plano personal, se casó con la modelo Rebecca Gayheart, con quien tuvo dos hijos. Su relación pasó por muchas crisis, incluyendo una separación temporal.

Mira: Querido actor de Robocop 2 muere a los 74 años; así fue como lo despidieron en redes