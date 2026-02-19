Muere Eric Dane, de Grey’s anatomy, tras su diagnóstico de ELA, misma enfermedad de Yolanda Andrade

La industria del entretenimiento confirmó este 19 de febrero la muerte de Eric Dane a los 53 años. El actor, reconocido internacionalmente por su participación en Grey’s anatomy, murió casi un año después de haber hecho público su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), también conocida como enfermedad de Lou Gehrig.

Muere / Redes sociales

¿De qué murió Eric Dane?

Según reportaron, Eric Dane murió tras complicaciones derivadas de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad neurodegenerativa que afecta las neuronas motoras y provoca la pérdida progresiva del control muscular. El propio actor había revelado en 2025 que había sido diagnosticado con esta condición.

En el comunicado compartido por la familia con el portal People, se informó que el actor falleció después de una “valiente batalla contra la ELA”. Durante el tiempo que hizo público su diagnóstico, también se involucró en iniciativas de concienciación e investigación sobre la enfermedad.

“Con gran pesar, les informamos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA. Pasó sus últimos días rodeado de sus queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida” Comunicado de la familia con People

La ELA es conocida popularmente como enfermedad de Lou Gehrig y no tiene cura. Su evolución puede variar en cada paciente, pero se caracteriza por el deterioro progresivo de funciones motoras.

¿Quién era Eric Dane y por qué se hizo famoso?

Eric Dane alcanzó notoriedad mundial por su papel como el doctor Mark Sloan en la serie Grey’s Anatomy. Su personaje, también conocido como “McSteamy”, debutó en la segunda temporada en 2006 y, tras la reacción positiva del público, pasó a formar parte del elenco principal.

El actor permaneció en la producción hasta 2012, cuando su personaje murió dentro de la trama. En 2024, durante una entrevista en el pódcast Armchair Expert, señaló que su salida no fue una decisión propia, sino que fue despedido. Explicó que atravesaba problemas de adicción en ese periodo, aunque aclaró que no consideraba que ese fuera el motivo principal de su desvinculación.

Antes de consolidarse en el drama médico, Dane participó en series como Charmed, donde tuvo un papel recurrente, así como apariciones en otras producciones televisivas en la década de los noventa.

Entre 2014 y 2018 protagonizó The Last Ship, interpretando al almirante Tom Chandler. Más adelante se integró al elenco de Euphoria, donde dio vida a Cal Jacobs, personaje que formó parte central de la trama.

En cine, participó en títulos como Valentine’s Day, Burlesque, Marley & Me y Bad Boys: Ride or Die, entre otros proyectos.

muere Eric Dine / IMDb

¿Qué es la ELA y por qué es una enfermedad tan agresiva?

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa que afecta las neuronas motoras, responsables de controlar los movimientos voluntarios del cuerpo. Con el paso del tiempo, estas células se deterioran y mueren, lo que provoca debilidad muscular progresiva, pérdida de movilidad, dificultad para hablar, tragar e incluso respirar. También es conocida como enfermedad de Lou Gehrig.

La ELA no tiene cura y su evolución varía en cada paciente. Algunos de los primeros síntomas pueden incluir debilidad en extremidades, calambres, espasmos musculares o problemas en el habla. Conforme avanza, el daño neuromuscular se intensifica y limita funciones básicas. El tratamiento suele centrarse en aliviar síntomas y mejorar la calidad de vida.

En los últimos años, diversas figuras públicas han visibilizado enfermedades neurológicas, lo que ha generado mayor conversación sobre estos padecimientos. En México, la conductora Yolanda Andrade ha hablado abiertamente sobre los problemas de salud que enfrenta desde 2023, relacionados con un aneurisma cerebral. Su caso ha puesto sobre la mesa la importancia de atender y comprender las enfermedades que afectan el sistema nervioso, así como la necesidad de investigación médica y acompañamiento especializado.

