Actor juvenil es arrestado al ser acusado de golpear a dos personas; ¿De quién se trata? VIDEO

Un famoso actor estadounidense, recordado por su participación en producciones de Disney, fue arrestado recientemente, luego de ser acusado de agredir físicamente a dos hombres. A sus 39 años, un nuevo episodio de violencia se agrega a su “denso” historial. Te damos más detalles.

¿Qué exactor de Disney fue arrestado tras presuntamente golpear a dos personas?

De acuerdo con los primeros reportes policiales, los hechos ocurrieron en un negocio de Nuevo Orleans, en Estados Unidos. Testigos señalaron que el actor Shia LaBeouf comenzó a mostrar una actitud agresiva dentro del establecimiento, lo que obligó al personal a pedirle que abandonara el lugar.

La noticia ha generado especial atención porque LaBeouf fue uno de los rostros más populares de la televisión juvenil en los años 2000 gracias a la serie Even Stevens, conocida en Latinoamérica como Mano a mano. Gracias a este trabajo se convirtió en una de las promesas más sólidas surgidas de Disney Channel.

Aún con el brillo conseguido durante esos años, toda su trayectoria fue manchándose por diversos incidentes públicos, detenciones previas y comportamientos erráticos que afectaron su imagen profesional.

¿Cómo fue la pelea presuntamente protagonizada por el exactor de Disney, Shia LaBeouf?

Los testimonios indican que al ser corrido del lugar, Shia LaBeouf presuntamente golpeó a un hombre con los puños cerrados en repetidas ocasiones. Aunque en un primer momento se retiró, regresó poco después para continuar la agresión contra la misma persona. Varias personas intentaron intervenir para detenerlo, pero el altercado escaló.

Según información compartida por el medio ABC News, LaBeouf también habría agredido a una segunda víctima, a quien golpeó en la nariz, ampliando así la gravedad del incidente.

Posteriormente, el actor fue trasladado a un hospital, ya que sufrió algunas lesiones durante el conflicto. Tras este episodio, enfrenta dos cargos por agresión simple.

Su reputación cayó a apartir de 2020, cuando la cantante FKA Twigs (cuyo nombre es Tahliah Debrett Barnett) lo acusó de abuso físico, mental y emocional durante el romance que mantuvieron juntos.

¿Quién es Shia Labeouf y cuál es su trayectoria?

Shia LaBeouf inició su trayectoria artística desde muy pequeño como comediante de stand-up y, poco después, comenzó a abrirse camino en la televisión.

Su gran oportunidad llegó con la serie de Disney Channel Even Stevens (2000-2003), donde dio vida a Louis Stevens. Tras concluir su etapa en Disney, incursionó en el cine con títulos como:



En 2019 escribió y protagonizó Honey Boy, una película de tintes autobiográficos que recibió elogios de la crítica y en la que mostraba la compleja relación que mantenía con su padre.

