Audios de Paco de la O son exhibidos: de sustancias a supuesto apoyo a jovencitas; ¡escándalo!

El nombre de Paco de la O está en el ojo del huracán por presuntamente violentar a mujeres y aprovecharse de ellas mediante engaños, bajo la promesa de brindarles ayuda. Javier Ceriani filtró audios donde el actor habla de sustancias ilícitas, ¿qué pasó? Te contamos los detalles.

No te pierdas: Gaby Platas ¿Infiel y tres veces divorciada? Tras declaraciones de su ex, Paco de la O ¡investigan su pasado!

Paco de la O en el centro de la polémica tras audios filtrados. / Foto: Redes sociales

¿Paco de la O presuntamente está secuestrado?

El periodista Javier Ceriani dio a conocer que el actor Paco de la O tiene una relación con una mujer identificada como Ileana, quién también se encargaría de darle drogas y llevarle mujeres.

“Paco anda con una tal Ileana… esta mujer que ustedes están viendo es su novia... No es solo Ileana su novia, sino también su supuesta dealer”, detalló el conducto.

En otro momento del audio, Ceriani muestra las fotos de una casa donde supuestamente estaría viviendo Paco de la O y en la que se dice que está presuntamente secuestrado. También señala: “Ileana le habría llevado a este búnker del placer donde estaría secuestrado Paco de la O… supuesta y alegadamente (lleva) 3 días sin dormir, consumiendo whisky, dulcecitos, cigarros y con muchas mujeres pasando por ese departamento… donde lo tienen a Paco de la O en estado inconveniente”.

No te pierdas: Paco de la O habla de su relación con Gaby Platas y destapa infidelidad en su polémico matrimonio: ¡esto dijo!

Casa donde estaría Paco de la O. / Foto: Redes sociales

¿Paco de la O presuntamente le pegó a su novia?

Javier Ceriani destacó que Ileana presuntamente “le llevó señoritas de muy corta edad, grandes y chicas para tenerlo entretenido y contenido. Lo tiene esta novia en la fiesta y con mujeres para tenerlo entretenido y controlado” a Paco de la O.

“Este es el real Paco de la O. La novia encontró sustancias, las chicas estaban en calzones y se puso histérica. Se fue, Paco salió en calzones detrás de ella, las chicas entraron en pánico”.

Asimismo declaró que el actor “supuestamente agredió a Ileana y había una chica de nombre Paola, de 15 años, a quien llevaban a prostituirse. Él estaba tan enojado que golpeó a Ileana y a Paola de manera brutal y las mordió”, agregó el conductor argentino.

Además, Ceriani mencionó que a Paco de la O “se le cayó un diente por morder a mujeres, estamos frente a un Sergio Andrade, un monstruo... Había sangre por todo el departamento, el diente se cayó de la mordida, los pelos de las chicas tirados por los pisos, patadas en el estómago” para supuestamente no dejar marcas en el rostro.

No te pierdas: Querido actor de telenovelas revela que su madre padece Alzheimer: “Cambió totalmente”

Ileana, novia de Paco de la O. / Foto: Redes sociales

¿Qué dicen los audios filtrados presuntamente de Paco de la O?

Javier Ceriani difundió audios presuntamente de Paco de la O en las que habla de un supuesto proyecto enfocado en apoyar a jóvenes. En los fragmentos compartidos, el audio que se le atribuye al actor se refiere a un espacio que, según sus propias palabras, funcionaría como un lugar de acompañamiento y desarrollo. Además, el actor recordó que supuetamente se drogaba con Ofelia Guilmáin, madre de Juan Ferrara.

“Y con los amigos que vengan, quieran o no, yo voy a tirar netas de esa época. Y cuando me metí coc* con Ofelia Guilmáin lo voy a decir porque lo tienen que saber. Esas chulitas que vienen, que son adorables todas, yo les prometí ayudarlas, que si les cumplía el hecho de ayudarlas a desarrollarse, a que sean, este lugar es como un refugio de ellas, es un lugar seguro”, se escucha en el audio.

En otro momento del mismo material agrega: “A mí también me gusta darme mis atascones, pero aquí lo que quiero demostrar es esa exigencia que se hacen para que dejen todo y que los consideran unos mier…, que no sirven para nada porque se meten droga y la verg…”. Las grabaciones forman parte de los audios exhibidos por Ceriani y han sido retomadas en el contexto de los señalamientos recientes. Hasta el momento el actor no ha reaccionado a la situación. Por esta razón, todo queda como puntual calidad de rumor.

No te pierdas: Paco de la O responde a acusación de Gaby Platas