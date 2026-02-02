Gaby Platas denuncia acoso de Paco de la O; revive la violencia que habría vivido: “Me dijo: ‘Te voy a mat..’”

Paco de la O volvió a ser tendencia hace algunas semanas después de que su expareja, Malu Carrera, asegurara haber vivido violencia por parte de un ex. A través de redes sociales, relató que había pedido ayuda de las autoridades y actualmente cuenta con medidas de protección.

Si bien no mencionó nombres, muchos concluyeron que hablaba del actor. Y es que esta no es la primera vez que enfrenta acusaciones similares. Gaby Platas, quien estuvo casada con él, sostuvo haber sido víctima de maltrato por parte de Paco.

Tras el testimonio de Carrera, la actriz da detalles sobre lo vivido durante su romance con Paco y lo acusa de presunto acoso, detallando que ya está considerando interponer una denuncia formal. Esto es todo lo que dijo.

Gaby Platas / Redes sociales/Captura de pantalla

¿Qué dijo Gaby Platas sobre el testimonio de Malu Carrera, ex de Paco de la O?

En entrevista para ‘Ventaneando’, Gaby Platas reaccionó al testimonio de maltrato que hizo Malu Carrera. Aunque esta última nunca mencionó a Paco de la O, la también conductora dijo no sentirse sorprendida de que se refiriera a él.

Y es que Platas rememoró que Paco, presuntamente, la violentó durante su matrimonio, llegando incluso a amenazarla diciéndole que presuntamente le quitaría la vida si alguna vez lo dejaba.

Gaby Platas “No me sorprende que haya pasado esto porque yo también pasé por ahí. Me admira ella, no tengo el gusto de conocerla en persona. Me admira su valentía. Afortunadamente, ya es un capítulo de mi vida que tengo cerrado. Tengo recuerdos muy negativos, pero mi vida está muy bien. Me parece gravísimo. Cuando esto pasó, tuve muchísimo miedo, sí lo hizo (me golpeó). Hubo amenazas de muerte”

Platas incluso contó que días después de la denuncia de Malu, su exesposo supuestamente la contactó por mensaje. Si bien no quiso dar muchos detalles sobre lo que le habría dicho, indicó que eran “mensajes de amor”.

Destacó que, pese a que su actual pareja le pidió que ya la dejara en paz, Paco presuntamente siguió insistiendo, por lo que aseguró estar dispuesta a interponer una denuncia si continuaba “acosándola”.

“Hace unos días me escribió de un teléfono desconocido, yo lo tengo bloqueado. Luego me entero de que sucede esto (la denuncia de Malu Carreras). Fue unos pocos días después. Me decía cosas de amor. Lo más bizarro es que, después de que mi pareja le contestó, este siguió mandando mensajes. Lo bloqueé. Ahora sí, si esta persona me vuelve a contactar, se me vuelve a acercar o sigue en su fantasía de querer hablar conmigo, sí voy a proceder legalmente”, expresó.

¿Paco de la O presuntamente quiso quitarle la vida a Gaby Platas?

Durante la conversación, Gaby Platas narró el episodio que la hizo alejarse definitivamente de Paco de la O. De acuerdo con su versión, en su momento, llegó a pensar que todo era una “fase”. No obstante, se habría dado cuenta de la gravedad de su situación después de que le advirtieran que, supuestamente, el actor presuntamente le quería quitar la vida.

“Él me dijo, con estas palabras: ‘Esta relación se va a terminar el día que yo quiera. Si tú me dejas antes, te voy a matar’. El día que yo me fui, fue porque una persona cercana a él me habló por teléfono y me dijo: ‘Salte de tu casa ahorita, este wey va a ir a tu casa a matarte’” Gaby Platas

Aunque en un principio se mostró algo reacia a irse, debido a que no quería dejar su casa, este individuo le señaló que lo más importante era que conservara su vida: “Era mi casa, yo la estaba pagando. Me dijo: ‘Ya no importa si tienes casa, si te mueres, no tienes casa’. Agarré mis animales, los puse en un lugar seguro y me fui”, narró.

La celebridad sostuvo que ahora vive mucho mejor, pero admitió que, en ese entonces, sí tenía mucho miedo. Finalizó diciendo que se arrepiente de no haber procedido legalmente en ese momento, pues cree que, de esa forma, hubiera evitado que otras mujeres pasaran por experiencias similares.

Hasta el momento, Paco no se ha pronunciado ante las nuevas declaraciones de Gaby. En tanto que los fans de la famosa no han dudado en apoyarla tras haber roto el silencio.

Gaby Platas / Redes sociales/Captura de pantalla

¿Cómo fue la historia de amor entre Paco de la O y Gaby Platas?

Paco de la O y Gaby Platas se conocieron en 2008, tras trabajar en diversos proyectos de teatro. Se casaron poco después y parecía que iban a consolidarse como una de las parejas más sólidas del medio artístico.

No obstante, en 2018 anunciaron su separación definitiva. Aunque en un principio se dijo que la ruptura fue en buenos términos, después se destaparían supuestos episodios de violencia. La actriz sostuvo que, presuntamente, su ex la había agredido.

Por su parte, el también conductor mantuvo una postura más hermética y solo llegó a sugerir que hubo una infidelidad en la relación. Actualmente, ambos mantienen caminos separados. Ella está con Francisco Lorenzo, mientras que él se mantiene soltero.

