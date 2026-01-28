Malu Carreras demanda a expareja por presunta violencia y acude a las autoridades: ¿Se trata de Paco de la O?

Malu Carreras interpuso una demanda contra una de sus exparejas por violencia doméstica, ¿será que se trata del actor Francisco de la O, conocido como Paco de la O? Aquí te contamos todos los detalles.

El contexto en el que surge este nuevo señalamiento se da años después de la relación que Paco de la O mantuvo con Gaby Platas, con quien se casó en 2008 y de quien se separó en 2018. Tras el fin de ese matrimonio, la propia actriz habló sobre su experiencia, señalando que la relación estuvo atravesada por episodios de violencia, consumo de sustancias e infidelidades, versiones que en su momento formaron parte de la conversación mediática. Un elemento que también se ha destacado es la diferencia de edad entre Malu Carreras y Paco de la O, ya que ella es 22 años menor que el actor.

La demanda de Malu Carrera contra su expareja colocó el caso en la conversación pública. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Malu Carreras sobre la violencia?

Malu Carreras compartió un video en sus redes sociales oficiales el pasado 25 de enero, publicación que llamó la atención por el mensaje que difundió y por el contexto en el que fue realizado.

En todo el mundo, cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, una fecha decretada oficialmente por la Organización de las Naciones Unidas en 1999. Esta conmemoración tiene como objetivo reconocer la problemática de la violencia de género y promover acciones para su prevención y erradicación.

“Sabías que cada minuto, mientras seguimos con nuestras vidas, hay muchísimas mujeres viviendo violencia, en silencio y sin que nadie se entere? Hoy es 25, Día Naranja, y quiero hablar de eso, pero no desde las cifras, sino desde una experiencia personal. Por esta única vez me permito abrir un espacio en mi vida privada y compartir esta situación”, dijo la actriz.

¿Malu Carreras interpone denuncia contra una expareja, se trata de Paco de la O?

Malu Carreras señaló que el incidente fue cometido el 4 de enero con una persona con la que mantuvo una relación de siete años, de los cuales vivieron juntos dos años y cuatro meses, y de quien se separó hace casi siete meses, evitando dar nombres, sin embargo, medios y redes sociales comenzaron a especular que presuntamente se trataría del conductor y actor Paco de la O y los tiempos coinciden con los de su relación.

En enero de 2024, en entrevista con TVNotas, Malu Carreras y Paco de la O dieron a conocer que hablaban sobre la posibilidad de casarse, aunque señalaron que aún no tenían planes concretos. En ese momento, el actor detalló: “Boda tiene que haber, la boda es la boda”, una frase que entonces reflejaba el rumbo que ambos decían tener en su relación.

Malu Carreras y Paco de la O mantuvieron una relación, sin embargo, no dijo que se tratara del actor. / Foto: TVNotas

“El pasado 4 de enero tuve un incidente con una persona, con quien tuve una relación durante siete años, de los cuales vivimos juntos dos años y cuatro meses y de quien me separé hace casi siete meses”, compartió la actriz de doblaje.

También Carreras explicó que las presuntas agresiones de ese día la llevaron a buscar apoyo de las autoridades. “Ese día hubo situaciones de violencia física y psicoemocional, por eso acudí a las autoridades para pedir apoyo”, expresó, al detallar las razones que la llevaron a tomar esa decisión. También habló del impacto emocional que le generaron ciertas conductas. “Hubo expresiones y conductas que me generaron mucho miedo”, dijo, al referirse a cómo la situación afectó su sensación de seguridad.

La actriz profundizó en los temores que enfrentó tras el incidente, especialmente por su entorno familiar por el “miedo a perder el espacio que habito con mi hijo, miedo de que se alterara nuestra estabilidad y miedo de que la violencia pudiera escalar y derivar en algo mucho más grave. Tomar la decisión de pedir ayuda no fue fácil, pero fue necesaria”, comentó.

Paco de la O vuelve a la polémica tras la demanda presentada por Malu Carrera, aunque ella no dijo que se tratara de él directamente. / Foto: Redes sociales

¿Hay medidas legales contra la expareja de Malu Carrera?

Malu Carreras explicó que actualmente cuenta con medidas de protección ante su expareja, aunque no confirmó que fuera Paco de la O, las cuales, dijo, han sido determinantes para enfrentar las secuelas que dejó la experiencia vivida. En su testimonio señaló que la violencia no siempre concluye cuando el episodio termina, ya que puede permanecer de distintas formas en el cuerpo y en la vida cotidiana.

“Hoy yo cuento con medidas de protección, eso hace una diferencia. La violencia no siempre termina cuando el episodio pasa, a veces se queda en el cuerpo, ansiedad, tensión, temblor en las piernas, cansancio que no se va. Por eso hoy estoy recibiendo acompañamiento psicológico como parte del proceso de atención y recuperación, como parte de las secuelas que dejó esta experiencia”, comentó la actriz.

Carreras también dirigió un mensaje a las mujeres que enfrentan situaciones similares y que dudan en pedir ayuda, subrayando la importancia de no permitir que el temor sea el factor que determine las decisiones: “El miedo no puede decidir por nosotras. Hoy me dirijo a las personas, mujeres que dudan si pedir ayuda, no están solas”, señaló, al explicar que hablar públicamente fue una decisión consciente. “El día de hoy hablo porque elegí protegerme y proteger a mi hijo”, añadió.

Finalmente Malu Carreras comentó que cualquier situación que pudiera representar un riesgo ya ha sido comunicada a las autoridades correspondientes. En su declaración explicó que esta decisión también responde a la cercanía y conocimiento que su expareja tiene sobre su entorno.

“Quiero dejar constancia de que cualquier situación que pudiera poner en riesgo mi integridad, la de mi hijo o la de cualquier miembro de mi familia, considerando que esta persona conoce nuestras rutinas y espacios, ya ha sido informada a las autoridades y será atendida por las vías legales correspondientes”, concluyó la actriz.

