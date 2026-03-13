José Ángel Bichir, tras supuesto intento de suicidio, es comparado con escena de Sexo, pudor y lágrimas VIDEO

José Ángel Bichir presuntamente intentó suicidarse, y la situación fue comparada por usuarios en redes sociales con una escena de la película Sexo, pudor y lágrimas, filme en el que participó su tío, Demián Bichir. Te contamos los detalles.

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¿Por qué comparan el caso de José Ángel Bichir con una escena de Sexo, pudor y lágrimas? / Redes sociales

¿Qué le pasó a José Ángel Bichir y por qué fue hospitalizado de emergencia?

José Ángel Bichir fue trasladado a un hospital luego de que se reportó un presunto intento de suicidio en un inmueble ubicado en la colonia Narvarte Poniente, en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México. La movilización de cuerpos de emergencia ocurrió tras el reporte de un hombre que habría caído desde un nivel superior del edificio, lo que generó la intervención de personal de rescate y servicios médicos.

De acuerdo con información difundida por el periodista Abraham Mojica, el actor habría sido identificado como el hombre de 38 años que presuntamente se lanzó desde el tercer nivel de un edificio ubicado en la calle Uxmal. En el reporte compartido en redes sociales se señala: “Hace unos minutos personal del ERUM acudió al exterior de unos departamentos sobre calle Uxmal, colonia Narvarte Poniente, por el reporte de un hombre de 38 años de edad que se aventó desde el tercer nivel hacia la calle”.

Al respecto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó mediante un comunicado que el hombre fue localizado en la parte baja de un complejo de departamentos.

La autoridad también detalló que los paramédicos que acudieron al sitio le brindaron atención médica inicial antes de su traslado.

“Paramédicos que arribaron al sitio lo atendieron y diagnosticaron con fractura de cara y abdomen agudo, motivo por el cual fue trasladado a un hospital para su atención médica especializada”, señaló la dependencia.

Asimismo añadió que “de acuerdo con los primeros reportes, el ciudadano habita en el tercer piso desde el cual, al parecer, se lanzó al vacío; por lo anterior, se informó al agente del Ministerio Público para las indagatorias correspondientes”.

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Reportan que José Ángel Bichir fue hallado inconsciente tras presunto intento de suicidio en CDMX. / Redes sociales

¿Con qué escena de Sexo, pudor y lágrimas comparan a José Ángel Bichir?

Tras difundirse el reporte sobre el presunto intento de suicidio de José Ángel Bichir, en redes sociales algunos usuarios comenzaron a relacionar lo ocurrido con una escena de la película Sexo, pudor y lágrimas, estrenada en 1999. El filme, escrito y dirigido por el cineasta mexicano Antonio Serrano, forma parte del cine mexicano contemporáneo y es recordado por su historia centrada en las relaciones de pareja y amistad.

La comparación surge con una de las escenas finales de la cinta, en la que el personaje Tomás, interpretado por Demián Bichir, atraviesa una crisis dentro del grupo de amigos que protagoniza la historia. En ese momento del relato, el personaje se lanza por el hueco del ascensor del edificio donde se desarrolla la trama.

Tras conocerse el reporte sobre el actor, algunos comentarios en plataformas digitales retomaron esa escena del largometraje para señalar una similitud con lo que se ha mencionado sobre el caso. Hasta ahora, la referencia ha surgido principalmente en redes sociales, mientras continúan circulando versiones y reportes sobre lo ocurrido con el actor.

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José Ángel Bichir: la escena de Sexo, pudor y lágrimas que usuarios comparan con su presunto intento de suicidio. / Redes sociales

¿Quién es el papá de José Ángel Bichir?

El actor José Ángel Bichir es hijo de Odiseo Bichir, intérprete mexicano con trayectoria en cine, teatro y televisión. Nacido el 3 de mayo de 1960 en la Ciudad de México, forma parte de una familia vinculada al medio artístico que ha participado en distintas producciones dentro de la industria del entretenimiento en México.

A lo largo de su carrera, Odiseo Bichir ha trabajado en proyectos de televisión, cine y montajes teatrales, además de participar en producciones dramáticas y series. Su trabajo se ha desarrollado principalmente en la televisión mexicana, donde ha formado parte de distintos elencos a lo largo de los años.

Odiseo también pertenece a una familia de actores: es hijo del director de teatro Alejandro Bichir y hermano de los actores Demián Bichir y Bruno Bichir. Dentro de esta misma familia, José Ángel Bichir forma parte de la nueva generación que ha participado en proyectos de actuación en cine, televisión y teatro.

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