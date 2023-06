José Ángel Bichir arrepentido de ventilar contrato de confidencialidad con Belinda: “Me ganó la víscera”

¿Se dañó su amistad con Belinda? José Ángel Bichir

En marzo de 2023, José Ángel Bichir, hijo de Odiseo Bichir, destapó que había firmado un contrato de confidencialidad con Belinda, por amor.

El actor mencionó que por este motivo no podía dar detalles de su relación con la intérprete de Amor a primera vista, pues las preguntas al respecto eran insistentes, “Te voy a contestar esa pregunta como debí de haberlo hecho (antes) que es con la verdad, que es: No puedo decírtelo exactamente, porque tengo un contrato de confidencialidad que me hicieron firmar, y por eso no voy a hablar al respecto”, declaró en aquel entonces.

Estas declaraciones desataron una gran polémica, pues en actor que trabajó con Belinda en proyectos como Aventuras en el tiempo y Amigos por siempre, confirmaba de esta manera que la cantante hacía firmar a sus parejas un contrato de confidencialidad para no hablar de sus romances.

José Ángel Bichir había declarado a los medios que Belinda le hizo firmar un contrato de confidencialidad para poder sostener una relación / Instagram: @joseangelbichir

A tres meses de esto, José Ángel Bichir comentó ante la prensa que fue una “indiscreción” de su parte, el haber ventilado esta información sobre su ex.

“Yo creo que fue una… (indiscreción). Me ganó la víscera. Entonces yo creo que mejor ya dejarlo por ahí con respeto, con cariño enorme que le tengo a Belinda, mejor dejarlo ahí, porque, pues ¿pa’ qué?”, indicó en Sale el sol.

Igualmente, el actor que participó con Belinda en el reality Divina comida de HBO Max y que actualmente se retransmite en Imagen Televisión, comentó sobre las repercusiones de haber ventilado esto, “Repercute en lo lógico; repercute en que hay una atención de la prensa enorme”.

A José Ángel esto le da “mucha tristeza” y aprovechó para dar su postura ante estos temas mediáticos, “Sí me entristece un poco sinceramente, si aprovecho el momento, porque qué triste que llevo casi 20 años de carrera y que cuando realmente ponen atención es por esto. ¡Siempre es lo mismo!”

Recordemos que José Ángel Bichir hizo la confesión del contrato de confidencialidad con Belinda para callar los rumores que apuntaban a que el actor negaba su relación con ella, así que en marzo comentó también, “Me llama mucho la atención que aseguran que yo dije que niego absolutamente una relación con Belinda. Eso jamás lo he hecho. Soy un ser que me gusta hablar con la verdad. Me gusta que siempre salga a la luz... Eres elegante y te vas por otra vía… Yo nunca lo negué realmente”.