Adrián Marcelo toma drástica decisión tras funa por insultar a Belinda: “Lo mejor para mí”, ¿se va de redes?

Adrián Marcelo sigue dando de qué hablar. Y es que, tras la controversia que causó por insultar a Belinda y luego disculparse ofreciéndole una fuerte cantidad de dinero para que apareciera en su canal de YouTube, el influencer asegura estar en un proceso de cambio.

El regiomontano no solo sorprendió a todos al tomar un curso sobre la violencia de género, también dijo haber tomado una contundente decisión por su por su “propio bien”, ¿será que se retira definitivamente de las redes sociales?

¿Qué dijo Adrián Marcelo de Belinda?

Hace algunos días, Adrián Marcelo, a través de su cuenta de X (antes Twitter), criticó el pasado amoroso de Belinda y la tachó de ser una “pros… de altísima gama”. Aunque algunos de sus fans apoyaron su postura, la gran mayoría se le fue con todo por ofender a la cantante.

El creador de contenido borró su publicación y posteriormente dijo estar arrepentido de sus palabras. También la invitó a su canal de YouTube, a cambio de un millón de pesos. Hasta el momento, la protagonista de ‘Mentiras, la serie’ no ha respondido.

Luego de esto, presumió que había comenzado un curso sobre violencia de género, pues quería ser un “hombre deconstruido”. Para opinión de muchos, esto solo fue una manera de “burlarse” del feminismo, así como de todos aquellos que lo han tachado de ser “machista”.

¿Qué decidió Adrián Marcelo tras ser funado por insultar a Belinda?

En medio de todo esto, Adrián Marcelo anunció que había tomado una contundente decisión. Lejos de lo que muchos pudieran o quisieran pensar, no se trata sobre su estancia en redes sociales, sino algo relacionado con su salud.

A través de una entrevista para el pódcast ‘Conversaciones’, el regiomontano contó que ya dejaría de consumir cannabis. Si bien dijo no tener problemas médicos hasta el momento, indicó que no quiere tener alguna complicación en el futuro.

Adrián Marcelo “Voy a dejar de fumar, voy a dejar de fumar marihuana. Mi esposa, amigos se han sumado a la causa, temas de salud. Llevo 14 años fumando marihuana, muchos creen que la romantizo y la verdad es que no”

Recordó que, durante su estancia en ‘La casa de los famosos México’, estuvo en abstinencia, por lo que confía en que su proceso no será tan dificil.

“Tema de condición física, ya me canso muy fácil, antes corría 5 kilómetros en media hora, ahora traigo unos kilos de más, como mal, la rutina. Yo lo hice en La Casa de los Famosos, estuvo 43 días sin fumar, no fumé y me demostré a mí mismo que esa energía que te da la abstinencia psicológica la canalice en ejercicio, estuvo en muy buena forma”, expresó.

Para finalizar con el tema, reiteró que su decisión era meramente por salud, y no tanto por las críticas que ha recibido: “Es lo mejor para mi”, puntualizó.

¿Quién es Adrián Marcelo?

Adrián Marcelo Moreno Olvera, mejor conocido como Adrián Marcelo

Estudió psicología en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)

Se dio a conocer por hacer videos cómicos en redes sociales.

En 2014, conoció a su hoy esposa Karina Puente.

Fue conductor del programa SNSerio en la cadena de ‘Multimedios’

Ha protagonizado muchas polémicas por comentarios en redes sociales que, para muchos, han sido considerados “machistas” y “agresores”.

En 2024, entró a la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’, programa que terminó abandonando por sus peleas con Gala Montes.

