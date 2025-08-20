Elaine Haro es señalada en redes de andar de buscona con Aarón Mercury en La casa de los famosos México 2025

Tras la salida de Ninel Conde del reality La casa de los famosos México 2025, los reflectores se han centrado en Elaine Haro, quien recientemente cumplió 22 años. Aunque la actriz de “Como dice el dicho” ha ganado notoriedad por su participación, ahora enfrenta una fuerte polémica: usuarios en redes sociales la señalan de acosar al influencer Aarón Mercury. ¿Qué dicen los fans del reality?

Elaine Haro confesó una atracción por Aarón Mercury / Captura de pantalla

¿Qué muestra el video viral de Elaine Haro acercándose mucho a Aarón Mercury en La casa de los famosos México 2025?

La polémica estalló cuando se difundió un video en TikTok y X (antes Twitter) que muestra un momento, presuntamente incómodo, entre Elaine Haro y Aarón Mercury durante una fiesta en La casa de los famosos México 2025. En las imágenes, captadas por las cámaras del reality, se observa a Elaine cerca de Aaróny recargada sobre su pierna.

La cuenta de TikTok @lcdlfmx.news fue una de las primeras en compartir el clip, acompañándolo con una fuerte acusación: “La cara de incomodidad de Aarón porque Elaine anoche lo quería tocar a fuerzas de zonas...”. Este comentario encendió la polémica entre los internautas, quienes comenzaron a cuestionar el comportamiento de la actriz.

Elaine Haro pide que funen a Aarón Mercury, ¿porque, supuestamente, la rechazó?

La situación se puso más intensa cuando en redes empezó a circular otro video en el que Elaine Haro, sin rodeos, pide que “funen” a Aarón Mercury,

“El Aarón es un chillón para todo, wey. ¿Quién lo entiende? Funemos al Aarón” Elaine Haro

Aunque no quedó claro por qué lo dijo, internautas aseguraron que fue porque Aarón la rechazó. Lo cierto es que el clip se volvió viral y dejó a Elaine en el centro de la polémica.

Además, durante las dinámicas del reality, la producción incluso presentó un video titulado “Cómo conquistar a un hombre en pocos días”, donde recopilaban interacciones entre Haro y Mercury con tintes románticos. La proyección dejó a Elaine visiblemente avergonzada, mientras Aarón reaccionó con risas y naturalidad.

Según comentarios en TikTok y X (antes Twitter), Elaine habría sido insistente con Aarón, quien ya la habría rechazado en varias ocasiones. Incluso otros habitantes de la casa, como el actor español Shiky Clement, intervinieron en conversaciones para señalarle que su comportamiento podría estar cruzando límites.

En una charla, Shiky cuestionó a Elaine por preguntarle a Aarón si le gustaba, cuando ella misma había dicho que extrañaba a su exnovio.