¿Elaine Haro da la espalda a Ninel Conde para convivir con el cuarto Noche en La casa de los famosos México?

Tras una intensa noche de expulsión y una semana llena de tensiones entre Alexis Ayala y Ninel Conde; Elaine Haro ha decidido reconciliarse dentro de La casa de los famosos México con algunos integrantes. En una conversación con Priscila Valverde, la joven actriz compartió su deseo de hacer las paces con los demás habitantes y tomar distancia de ciertos conflictos, especialmente los que involucrarían a Ninel Conde, según usuarios en redes.

¿Qué dijo Elaine Haro de convivir con el cuarto Noche en La casa de los famosos México?

Durante una charla con Priscila Valverde, Elaine Haro reconoció que el comportamiento del cuarto Día, hacia el cuarto Noche, durante la semana pasada, habría sido desgastante para todos. Comentó que estuvieron constantemente enfrentando conflictos, bromas pesadas y malentendidos, como el que involucró a Facundo y Aldo De Nigris. Esta dinámica, según ambas, ya está comenzando a incomodar al público.

“Yo creo que tenemos que convivir con ellos, hablarlo o callarnos… Lo que sí confío y quiero es que estamos en un punto donde el cuarto puede renacer”, expresó Elaine con aparente tono esperanzador.

Estas declaraciones surgieron tras una situación externa al programa, cuando unos autos con mensajes enviados desde el exterior alertaron a Elaine y Mariana Botas “alejarse de Ninel Conde”, algo que esta última tomó de forma muy personal. A pesar de eso, Elaine optó por enfocarse en sanar la convivencia, no en escalar los conflictos.

Lee: ¿Esposa de Alexis Ayala se burla de Ninel Conde tras salvación del actor en La casa de los famosos México?

Elaine Haro / Redes sociales

¿Elaine Haro ya no quiere estar con Ninel Conde en La casa de los famosos México?

A pesar de estar dentro del mismo grupo femenino, Elaine Haro habría dado a entender que buscaría separarse de la figura dominante de Ninel Conde. En la charla, ni ella ni Priscila incluyeron a la cantante en la conversación sobre reconstrucción del grupo.

“Tomemos esto como el día cero… Un día a la vez”, dijo Elaine, dando a entender que está lista para un reinicio personal y grupal.

Te puede interesar: La casa de los famosos México: Ninel Conde acusa al ‘team Noche’ de manipular al público para difamarla

Ninel Conde y Elaine Haro / Redes sociales y canva

¿Ninel Conde pidió que Elaine Haro no ganara la prueba del líder en La casa de los famosos México?

Este 11 de agosto de 2025, durante la prueba de líder de la tercera semana en La casa de los famosos México, Ninel Conde generó controversia, ya que usuarios en redes señalan haber escuchado a la actriz, pedirle a “Dios” que Elaine Haro “no meta nada” en la dinámica.

El comentario fue captado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, especialmente en TikTok, dividiendo opiniones del público. La prueba, llamada “Sirenas y Tritones”, consistía en que los participantes, disfrazados de sirenas, soplaran un globo blanco para meterlo en uno de tres orificios, similar a un juego de canicas.

Ninel, Elaine y Mariana Botas participaron juntas, y fue en ese momento cuando Ninel hizo su polémico comentario que disgustó a redes sociales, por lo que muchos usuarios aplaudieron la decisión de Elaine Haro de marcar su distancia con el “Bombón asesino”.

Lee: ¿Shiky y Priscila Valverde hicieron trampa en la prueba del líder de La casa de los famosos México?