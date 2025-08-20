¿Ana Brenda Contreras se lanzó vs Alexis Ayala, su ex, por su participación en La casa de los famosos México?

Alexis Ayala, habitante de ‘La casa de los famosos México’ 2025, se ha convertido en redes sociales como uno de los favoritos de la tercera temporada. Cibernautas han celebrado su facilidad de respuesta en los posicionamientos de las galas de eliminación. Sin embargo, hay quienes lo critican por solo “dormir” y no dar “contenido” en el 24/7. Por esta razón, lo han señalado de ser un “mueble”. ¿Así también, supuestamente, lo considera Ana Brenda Contreras, su ex?

En esta ocasión, la supuesta opinión de Ana Brenda Contreras sobre Alexis Ayala, su ex, llamó totalmente la atención en redes sociales. Según internautas, la actriz, aparentemente, habría insultado indirectamente al líder del team ‘Noche’. ¿Qué dijo?

Alexis Ayala en La casa de los famosos México

¿Qué dijo Ana Brenda Contreras sobre la participación de Alexis Ayala en La casa de los famosos México?

En las últimas galas de eliminación de ‘La casa de los famosos México’, Alexis Ayala se ha convertido en el protagonista de los posicionamientos del reality, según señalaron cibernautas. Esto por su forma tan “dimplomática” de responder a las palabras de los participantes que se posicionan frente a él.

Incluso, su frase “buscaré algo de valor en lo que me dices” se volvió viral en redes sociales. Sin embargo, hay quienes han criticado que el histrión no ha hecho más que “dormir” en su estancia en ‘La casa de los famosos México’ y lo llaman “mueblexis”, tal como, supuestamente, lo habría considerado su ex, Ana Brenda Contreras.

¿Ana Brenda Contreras opinó sobre Alexis Ayala en La casa de los famosos México?

A través de la plataforma de TikTok, un usuario publicó un video en el que retomó las palabras icónicas de la actriz, Ana Martín. En este audiovisual le ‘mienta la madre’ a alguien en una aparente escena de telenovela.

“Chin.. tu mad…, de verdad. Ya, ya aburre verte, aburren tus mentiras, aburres todo. Harta. Ya vete. Vete a tus negocios”. Ana Martín

Además, el video acompañó la polémica descripción, supuestamente, en contra de Alexis Ayala, en la que el usuario, supuestamente, lo llamó “mueble”: “Yo cada que muebLexis respondió a sus posicionamientos”.

Así publicaron el video:

Dicho video se volvió viral en redes. No obstante, lo que llamó puntualmente la atención fue la reacción de Ana Brenda Contreras sobre el clip. Aunque no hizo mención directamente en contra de Alexis Ayala, su exnovio, la actriz sí reposteó el anterior audiovisual en la plataforma de TikTok.

En su cuenta oficial de TikTok, en la sección de ‘publicaciones compartidas’, la cual está visible en su perfil para todo público, se observa el video en el que, supuestamente, se mencionaría a Alexis Ayala.



Así se ve el perfil de Ana Brenda Contreras:

Ana Brenda Contreras opina indirectamente sobre Alexis Ayala en La casa de los famosos México

¿Cómo reaccionaron los usuarios al supuesto insulto de Ana Brenda Contreras a Alexis Ayala, su ex?

Como era natural, la acción de Ana Brenda, quien acaba de ser madre, no pasó desapercibida en redes sociales. Por esta razón, algunos usuarios no tardaron en pronunciarse con respecto a este escándalo. Estos fueron los comentarios divididos:

“Lo compartió Ana Brenda, su ex”

“Gracias, Ana Brenda Contreras. Entre mujeres debemos defendernos”,

“Se ve que la señora Ana Brenda anda muy pendiente de Alexis Ayala”,

“Si Ana Brenda lo dice, por algo será” y

“Quedé fría cuando vi que lo compartió Ana Brenda y eso que ella nunca se mete en chismes ni polémicas”.

Aunque el gesto de Ana Brenda Contreras se ha vuelto viral, la actriz no lo ha retirado y el video sigue disponible en su perfil de TikTok. Tampoco se ha pronunciado con respecto a esta controversia.

¿Cómo fue la relación amorosa entre Ana Brenda Contreras y Alexis Ayala, habitante de La casa de los famosos México?

Ana Brenda Contreras y Alexis Ayala, su ex, iniciaron su relación cuando ella tenía 19 años y él 39. Su historia de amor surgió en 2005 cuando compartieron créditos en la telenovela ‘Barrera de amor’.

Después de conocerse en el set, comenzaron su noviazgo y fueron una de las parejas más comentadas del medio. En cada evento público derrochaban cariño y hasta llegaron a hablar sobre un posible compromiso. En 2009, Ana Brenda y Alexis decidieron poner punto final a su relación. Aseguraron que su vínculo había evolucionado más a una amistad, que a un romance.

Ana Brenda Contreras y Alexis Ayala

/ IG: @alexisayala

“Somos dos personas civilizadas que entendimos que la relación había llegado a su fin y decidimos quedar como amigos; Ana Brenda es una gran mujer y tuvimos un bonito noviazgo, pero en el amor nadie sabe qué nos depara el destino”, expresó Alexis Ayala en un comunicado en ese momento.

Por su parte, la actriz confirmó que la relación fue muy especial, pero que las cosas no siempre suceden como se esperan.

“Fueron tres años maravillosos en los que ambos nos dimos lo mejor de nosotros y en los que hicimos lo adecuado para que funcionara. Sin embargo, las relaciones no siempre caminan hacia donde uno las idealiza y se aterrizan en realidades” Ana Brenda Contreras

El romance entre Ana Brenda Contreras y Alexis Ayala captó la atención del público debido a la diferencia de edad de 20 años entre ellos. Ahora, ¿la actriz destapará alguna polémica en su relación?