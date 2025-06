¿Adrián Marcelo vuelve a ‘La casa de los famosos México’? La predicción de Mhoni Vidente sobre el influencer

Adrián Marcelo fue uno de los personajes más controversiales de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’. No solo hacía comentarios y acciones consideradas por muchos como “machistas”, también tuvo muchos conflictos con Gala Montes.

La polémica fue tal que no solo provocó la salida voluntaria del regiomontano, también ocasionó que muchas marcas dejaran de patrocinar el programa, argumentando que lo que estaban mostrando no iba acorde a los valores que representan.

Adrián Marcelo / FB: Adrián Marcelo

¿Por qué Adrián Marcelo abandonó ‘La casa de los famosos México’?

Tan solo unas semanas previas a la gran final de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’, Adrián Marcelo sorprendió a todos al anunciar que abandonaba el programa. Esto después de una fuerte discusión con Gala Montes.

Y es que, en ese entonces, la actriz tachó al influencer de “misógino” y “agresivo”. Él no solo negó esto, también se burló del distanciamiento entre ella y su madre, Crista Montes. Toda esta discusión dejó en shock al resto de los participantes, quienes solo se limitaron a ver cómo ocurría la escena.

Al final, Adrián dejó el programa, mientras que Gala, visiblemente afectada, lloró en su cuarto, mientras era consolada por parte del ‘Team mar’.

Tras su salida, el regiomontano se dedicó a quejarse del show, principalmente de Gala Montes, llamándola “falsa feminista” y diciendo que tiene muchos problemas mentales. Cabe destacar que fue el único exparticipante que no asistió a las galas posteriores o a la gira de medios obligatoria.

Adrián Marcelo / FB: Adrián Marcelo

¿Adrián Marcelo volverá en la tercera temporada de ‘La casa de los famosos México’?

A casi un mes de que se estrene la tercera temporada de ‘La casa de los famosos México’, Mhoni Vidente dijo haber tenido una visión en la que Adrián Marcelo regresa al reality.

No obstante, y lejos de lo que muchos pudieran pensar, no lo hará como participante, sino como un panelista, lo que, en definitiva, causará mucha polémica.

Mhoni Vidente “Yo lo visualizo en ‘LCDLFM’ ahora el 27 de julio, como juez, panelista, comentarista”

La pitonisa también aprovechó para mencionar el posible desenlace de la polémica entre Belinda y el influencer, luego de que este la tachara de ser una “pros… de alta gama” y después se disculpara, ofreciéndole un millón de pesos para que apareciera en su canal de YouTube: “Y Belinda va a querer hablar con Adrián Marcelo para poder llegar a un acuerdo”, indicó.

Hasta el momento, no se ha confirmado que el regiomontano estará en el concurso. No obstante, hace algunas semanas, Rosa María Noguerón confesó que habría varias sorpresas en esta temporadas.

¿Qué ha dicho Adrián Marcelo sobre la posibilidad de regresar a ‘La casa de los famosos México?

Hasta el momento, Adrián Marcelo no ha dicho nada sobre regresar a la tercera temporada de ‘La casa de los famosos México’. No obstante, en su momento aseguró que a la producción le convenía tenerlo en el programa.

“Si no me salía yo, me sacaban. O sea, no infrinjo el reglamento. Me salgo porque empieza una discusión entre (la producción). Endemol sí quería que yo siguiera, evidentemente porque la historia le convenía mucho y... por el tema de las marcas ya le estaba metiendo mucha presión de ‘no alineamos con lo que está pasando’, no solo conmigo, sino hacia donde llevamos las discusiones”, dijo en su momento.

