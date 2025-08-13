¿Abelito iba a ser sacerdote? El influencer revela detalles de su vida antes de La casa de los famosos México

Abel Sáenz, mejor conocido como Abelito, se ha convertido en uno de los participantes más carismáticos de La casa de los famosos México. Esta semana, el influencer sorprendió a la audiencia con una confesión inesperada sobre su niñez: en su infancia, consideró seriamente convertirse en sacerdote. Abelito compartió detalles íntimos que conmovieron tanto a los habitantes como al público.

Abelito construyó una gran fortuna previo a ser parte de ‘La casa de los famosos México’ 2025 / IG: @el_abelito_oficial

¿Qué hacía Abelito antes de La casa de los famosos México?

Durante una conversación que tuvo lugar en el jardín de La casa de los famosos México, Abelito narró cómo su infancia estuvo fuertemente marcada por la religión. Proveniente de una familia de tradición católica, relató que desde pequeño asistía todos los domingos a la misa de niños. Fue en este entorno donde se integró al grupo de monaguillos, lo que lo llevó a tener un rol más activo dentro de la iglesia.

“Aguanté un ratononón de monaguillo, hacía lo del incienso, las campanadas...”, recordó entre risas, mientras describía las funciones que desempeñaba. Conforme pasaron los años, su vínculo con la iglesia se fortaleció, al punto que llegó a contemplar la idea de ingresar al seminario. Sin embargo, se dio cuenta que su vocación iba por otro camino:

“Fui evolucionando hasta que vi la posibilidad de ser sacerdote… pero luego me di cuenta de que lo que quería era ser padre, ¡pero de familia!” La anécdota causó revuelo entre sus compañeros y también en redes sociales, donde incluso comenzó a circular una fotografía de Abelito en su etapa de monaguillo.

Te puede interesar: Abelito: Así fue su participación en el polémico video de Natanael Cano que fue eliminado

Abelito monaguillo / Redes sociales

Aldo de Nigris gana la prueba y elige a Abelito para compartir suite en La casa de los famosos México

Tras ganar la prueba “Sirenas y Tritones”, Aldo de Nigris se convirtió en el nuevo líder de la semana en La casa de los famosos México. Su victoria le otorgó inmunidad, la posibilidad de salvar a un nominado y acceso a la suite exclusiva.

Para compartir este último privilegio, Aldo eligió llevar a Abelito, con quien ha formado una buena amistad y conexión dentro del reality. Al llegar a la suite, ambos se mostraron emocionados por el espacio, que incluye un jacuzzi, mesa de billar y una amplia variedad de snacks y bebidas.

Entre bromas, Aldo mencionó que el jacuzzi les ayudaría a recuperarse del esfuerzo físico de la competencia. La elección de Abelito generó comentarios positivos en redes sociales, donde muchos celebraron la espontaneidad y camaradería de la dupla dentro del programa.

Te puede interesar: Adrián Marcelo insulta a Abelito de La casa de los famosos y lo llama “enano”

Aldo de Nigris y Abelito suite / Redes sociales

Aldo de Nigris y Abelito inician pódcast desde la suite de La casa de los famosos México

Abelito fue elegido por su amigo, el influencer Aldo de Nigris, como invitado especial en la suite de La casa de los famosos México, luego de que este ganara la prueba del líder.

Aprovechando la privacidad y comodidad de su nuevo alojamiento temporal, ambos decidieron lanzar un pódcast improvisado titulado “Entre compas”. La idea surgió de manera espontánea, pero el resultado fue una charla muy personal que conectó con seguidores del programa en redes sociales.

En este primer episodio, hablaron de sus primeras impresiones dentro de la casa, cómo vivieron su entrada al reality y algunas anécdotas inéditas. Abelito recordó, entre carcajadas, que fue el último en ser presentado oficialmente, y que algunos fans llegaron a pensar que la participante número 15 sería la influencer Karina Torres.

“Si hubieran puesto unos zapatos chiquitos como pista, todos habrían sabido que era yo”, bromeó.

Lee: ¿Abelito está esperando un hijo? Estalla la bomba en La casa de los famosos México 2025: “Viene en camino”