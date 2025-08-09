Abelito antes de ser famoso: Revelan fotos de su pasado como payasito infantil

Antes de convertirse en una de las figuras más queridas por el público de La casa de los famosos México 2025, Abelito ya tenía tablas en el mundo del espectáculo pero de una forma muy distinta. Aunque hoy arrasa en redes sociales con sus videos de comedia y música, antes ¡era payasito en fiestas infantiles! y aquí te tenemos las fotos.

Nacido en Villanueva, Zacatecas, y con una trayectoria que combina humor, esfuerzo familiar y una sorpresiva formación académica, Abelito ha logrado conquistar a la audiencia no solo por su carisma, sino también por su historia de vida. Aquí te contamos qué hacía antes de volverse viral, cómo eran sus días como animador infantil y algunos datos personales que lo hacen aún más entrañable para sus seguidores.

Abelito contó cuando cochó un carro por culpa de una protesis / Facebook

¿Cuál era la verdadera profesión de Abelito antes de TikTok y La casa de los famosos México?

Abelito no siempre fue el tiktoker estrella que hoy vemos en televisión. Antes de las cámaras, los seguidores y los millones de reproducciones, su mundo giraba en torno a fiestas infantiles. De acuerdo con las fotos y declaraciones compartidas por su familia, especialmente por su padre, don Abel, el joven originario de Zacatecas trabajaba como payaso bajo el nombre artístico de “Frijolito”.

Ambos, padre e hijo, se encargaban de animar eventos locales, llevando alegría a niñas y niños en diferentes comunidades. Don Abel compartió recientemente en redes sociales fotografías de esa etapa, donde se puede ver a un pequeño Abelito vestido con trajes coloridos, maquillaje de payaso y una sonrisa que, al parecer, siempre lo ha caracterizado. La revelación sorprendió a muchos de sus fans, quienes desconocían este pasado artístico en el ámbito local.

Incluso, dentro del La casa de los famosos México, Abelito compartió con sus compañeros cómo vivió esa etapa:

“Yo sentía que estaba jugando, pero me acuerdo que la gente se reía mucho con nosotros”.

Abelito contó como choco antes de entrar a La casa de los famosos México / Captura de pantalla

¿Cómo lucía Abelito cuando era payasito antes de entrar a La casa de los famosos México?

Las imágenes que comenzaron a circular en redes muestran a un Abelito completamente entregado a su papel de animador infantil. En una de las fotos difundidas por su padre, se le puede ver con un traje a rayas y maquillaje blanco, rojo y azul. En otra imagen, aparece con un vestuario más elaborado, ya siendo adolescente, lo que deja ver que estuvo involucrado en esa profesión varios años.

Las fotografías no solo causaron ternura entre los internautas, sino que también abrieron una conversación sobre la trayectoria del influencer, quien desde muy joven tuvo contacto con el público. En varias de las fotos, Abelito posa junto a niños y niñas, aparentemente asistentes o festejados en las fiestas que animaba junto a su padre.

El apodo de “Frijolito” fue utilizado durante estos años y era parte de un show de comedia para pequeños. Según don Abel, su hijo “siempre se robaba al público” y era el favorito de muchos. Este talento natural para hacer reír ha sido clave en su éxito actual, pues es justo eso lo que más conecta con la audiencia dentro y fuera del reality.

Abelito fue payasito junto con su papá Abel / Especial

¿Quién es Abelito, habitante de La casa de los famosos México, y qué más se sabe sobre él?

Su nombre completo es Abel Sáenz R. y nació el 27 de septiembre de 1999 en Villanueva, Zacatecas. Mide 1.14 metros, una característica que ha explicado públicamente como parte de una condición genética que también afectó a otros miembros de su familia, incluyendo a su madre y a su hermano mayor, quien lamentablemente falleció siendo joven.

Aunque se volvió popular durante la pandemia por su contenido en TikTok, Abelito tiene una formación profesional sólida: es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Su salto a la fama se dio gracias a su carisma, pero también ha incursionado en la música, participando en videos de artistas como Marca Registrada y hasta en uno prohibido de Natanael Cano.

Hoy en día, Abelito se ha posicionado como uno de los favoritos en La casa de los famosos México 2025, donde ha demostrado que, más allá del personaje viral, existe un joven con historia, preparación y una gran conexión emocional con el público. Su pasado como payasito no solo añade profundidad a su perfil, sino que muestra que el camino al éxito, para él, comenzó mucho antes de encender una cámara.

