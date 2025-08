La casa de los famosos México: Alexis Ayala encara a Facundo por comentarios en contra de Aarón Mercury

La más reciente transmisión de “La casa de los famosos México 2025” dejó la tranquilidad de la primera semana tras la noche de cine, donde se transmitieron los comentarios que hizo Facundo sobre Aarón Mercury, en las que compartió las razones por las cuales no lo soportaba.

Tras la polémica película del pasado martes, Facundo, Aarón Mercury y Alexis Ayala se vieron envueltos en un intercambio de palabras que elevó la tensión dentro de ‘La casa’.

¿Qué dijo Facundo sobre Aarón Mercury en La casa de los famosos México 2025?

Durante uno de los segmentos más polémicos del programa, los habitantes escucharon los argumentos de Facundo sobre sus afinidades y rechazos dentro de la competencia. Aunque aseguró que no coincidía con todas las celebridades, hizo especial énfasis en que no le caía bien Aarón Mercury.

“Quien no me termina de caer, no sé por qué; algunos sí sé por qué, otros no, pero Aarón no me llevo chido. Me ca... que mate insectos. El otro día lo vi matando un escarabajo allá y me ca... esa gente. Pienso que es como gente que no debería estar en esta casa... No debería estar en este mundo”, expresó Facundo sin filtros.

El comentario fue calificado por varios habitantes como excesivo. No obstante, el presentador defendió su postura frente a Aarón, quien reaccionó con apertura pese a la dureza de las palabras de Facundo.

Facundo y Aarón Mercury / Redes sociales

¿Qué le dijo Alexis Ayala a Facundo por sus comentarios negativos a Aarón Mercury en ‘La casa de los famosos México’?

El ambiente se volvió aún más tenso cuando Alexis Ayala, integrante del cuarto ‘Noche’, decidió intervenir. Reprochó la frase de Facundo. “¿Te puedo decir algo con mucho respeto? El decir: ‘No se merece estar en este mundo’. Se me hizo muy cul...; sí, güey”, comentó el actor con firmeza.

Ayala explicó que su molestia estaba relacionada con su propia experiencia de vida. “He es que es estado cerca de no estar en este mundo”, subrayó, refiriéndose al infarto que sufrió hace algunos años y que casi le cuesta la vida.

La respuesta de Facundo no se hizo esperar: “Bueno, pero tú sí te mereces. Tú no matas arañas”, dijo entre risas, intentando suavizar el momento. Sin embargo, Alexis insistió: “Puedes decir, no sé, le par... su madre por matar arañas, pero, no: ‘No merecer estar en este mundo’”

Por su parte, Aarón Mercury trato de no tomarlo personal. Incluso, ambos se abrazaron en la sala de cine. “Si esperaba y sentía que no había conexión de hecho sentí que me nominaste”, le dijo.

En respuesta, Facundo reveló que sí lo nominó y le reiteró que sus palabras eran sarcasmo: “Además no ponen las cosas buenas que digo de todos. Digo cosas buenas, pero también cosas cule...”, mencionó.

Aarón Mercury agradece a Alexis Ayala por defenderlo de Facundo en La casa de los Famosos México

Más tarde, ya en su habitación, Aarón Mercury se acercó a Alexis Ayala para agradecerle el apoyo. “Muchas gracias, creo que lo hiciste muy bien. No tenías la necesidad y lo hiciste muy bien, creo que no eran las formas, sé que no tenías la necesidad”, expresó el influencer.

Ayala cerró la conversación con una frase que podría marcar el inicio de una alianza dentro del reality: “Yo cuido a mi gente”.

Aunque sí consideró con el cuarto ‘Noche’ que entiende que Facundo no lo hizo con mala intención, pero debe ser consciente que hay que cuidar las palabras.

Este tenso episodio tuvo lugar justo antes de la segunda gala de nominación. En redes comentaron que los clips mostrados durante la noche de cine parecen haber influido en la percepción de varios habitantes, quienes ahora podrían reconsiderar su estrategia de juego.