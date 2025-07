Alexis Ayala revela sus manías y miedos antes de entrar a LCDLF 2025: “Sí, pueden manipularme”

Hay actores cuyo rostro pasa de generación en generación gracias a esas telenovelas que se quedan grabadas en la memoria. Pero, cuando aparece su nombre enLa casa de los famosos México, el escenario cambia por completo y la curiosidad se dispara. Eso está pasando con Alexis Ayala,quien no llega para encarnar a un personaje, sino para abrirse sin guiones frente a las cámaras.

Ahora que ya se confirma que el veterano actor, con más de 30 años en melodramas como Amores verdaderos y Si nos dejan, será el cuarto habitante oficial para el estreno del 27 de julio, el público se pregunta: ¿por qué decidió irse al encierro en este punto de su carrera? Desde su anuncio en el programa Hoy el 7 de julio, Ayala ha sido uno de los nombres más sonados, entre el resto de participantes como Facundo, Olivia Collins y Aarón Mercury. En entrevista con Infobae México, Ayala reveló cual es su expectativa para esta temporada.

Alexis Ayala / Redes sociales

¿Qué busca Alexis Ayala en La casa de los famosos México 2025?

A unos días de iniciar su aventura dentro de La casa de los famosos México 2025, el actor se sincera como pocas veces lo ha hecho. En entrevista con Infobae, Alexis asegura que esta experiencia no tiene comparación con nada que haya vivido:

“Me emociona todo. Es algo que nunca he hecho. Voy a aprender de una realidad, pero también voy a aprender de mí mismo ",

Lejos de las estrategias y alianzas que muchos ya traen bajo la manga, Ayala se lanza sin plan: “Si me voy a equivocar, me voy a equivocar por mis propias acciones y pensamientos” , asegura. Y lo dice con una firmeza que deja claro que no está buscando fama, sino autoconocimiento. Para el también protagonista de Si nos dejan, lo más importante será mantenerse fiel a su esencia, despidiéndose de su familia con esa promesa en el corazón.

“Voy a entrar de una manera y saldré igual. Tal vez hasta más fuerte, para ser mejor padre, mejor esposo y mejor persona”

Alexis Ayala / Redes sociales

¿Con qué miedos entra Alexis Ayala a La casa de los famosos México 2025?

Aunque lleva décadas enfrentando cámaras, foros y escenarios, Alexis admite que lo que está por vivir lo pone nervioso: “Me da miedo todo, pero hay que hacer las cosas con miedo. Si no te avientas, no lo logras” , dice con esa actitud que lo ha caracterizado a lo largo de su carrera.

Le preocupa la exposición constante que sabemos que existe dentro de La casa de los famosos México, el roce con personalidades distintas y, claro, la posibilidad de mostrar manías que hasta él mismo apenas reconoce. “ No tengo fobias, pero sí tengo mis cosas: me quito los pelitos de la oreja con pinzas, duermo poco... Quizás allá adentro me entere de cosas que no sabía de mí ”, revela entre risas.

Su secreto para mantenerse en calma: caminar. Así de sencillo. “Caminar te ayuda a pensar, a relajarte. Me repito frases como ‘soy paciente, soy empático’ y eso me centra” . ¿Le alcanzará esa calma si se arma una guerra de egos dentro de la casa? Solo el tiempo y las cámaras 24/7 lo dirán.

Alexis Ayala / Redes sociales

¿Alexis Ayala ya tiene una estrategia para La casa de los famosos México 2025?

En una realidad donde las alianzas y las traiciones están a la orden del día, muchos se preguntan: ¿cómo se moverá Ayala? Él mismo responde sin miedo: “El que diga que no es manipulable, es al que más fácil manipulan. Me enteraré allá adentro” . Y sí, ya dejó claro que no le teme a que su pasado salga a la luz dentro del reality: “Siempre he aceptado mis errores. No tengo nada que esconder” .

Además, el actor dio a conocer que no está dispuesto a tolerar humillaciones. “No soporto que insulten o humillen a alguien. Todos somos iguales. Mientras no haya faltas de respeto, todo se puede hablar” , advierte, demostrando que sí piensa defender sus principios, aunque eso le gane enemigos.

