Alexis Ayala recuerda pleito con Luis Roberto Guzmán: “Se portó muy grosero y casi nos agarramos a golpes”

Pocos saben que Alexis Ayala no solo ha consolidado una exitosa carrera como actor en la televisión mexicana, sino que también ha incursionado como productor y director. Fue en ese rol que trabajó en la serie ‘El pantera’, donde compartió créditos con el actor puertorriqueño Luis Roberto Guzmán, protagonista del proyecto, y con quien vivió uno de los momentos más tensos de su carrera.

En entrevista con Isabel Lascurain, Ayala reveló que durante la grabación de la serie sostuvo una fuerte discusión con Guzmán, al grado de estar a punto de llegar a los golpes.

El altercado ocurrió en un momento especialmente difícil para Alexis, ya que acababa de perder a su padre, quien padecía demencia senil.

“Tuve un lío durísimo. Fíjate que todos los actores de mi edad estaban renuentes porque iba a dirigir, pero López Tarso, Isela Vega, me recibieron muy bien. De repente falleció mi papá... se quedó alguien más a dirigir”, explicó.

Alexis Ayala revela su experiencia con Luis Roberto Guzmán. / Instagram

Alexis Ayala destapa fuerte discusión con Luis Roberto Guzmán en grabaciones de ‘El pantera’

El conflicto se desató cuando Alexis Ayala llegó tarde a un llamado de grabación debido a que estaba atendiendo temas relacionados con el fallecimiento de su padre. Según narra, la reacción de Luis Roberto Guzmán fue sumamente hostil.

“Luis Roberto se portó muy grosero y le dije: ‘¿Pues qué quieres? ¡Mi papá se acaba de morir!’. Y te lo voy a decir como me lo dijo: ‘Me vale madres’. Casi nos vamos a los golpes”. Alexis Ayala

Pese a la tensión del momento, fue gracias a la intervención del también actor Rodolfo de Anda que el conflicto no pasó a mayores. Ayala, aunque afectado emocionalmente, decidió asumir una postura profesional.

“Estaba molesto porque yo no había llegado a dirigirlo, el productor Rodolfo de Anda me dijo: ‘No, tranquilo’. Me hicieron a un lado, se llevaron a Luis Roberto y al final le dije: ‘Tienes razón, porque algo muy duro de nuestra profesión es que no hay nada más importante que el proyecto’”, relató.

Alexis Ayala regresa al cine / Redes sociales

¿Alexis Ayala se reconcilió con Luis Roberto Guzmán?

Lejos de convertirse en un conflicto irresoluble, la situación marcó el inicio de una relación profesional basada en el respeto mutuo. Con el paso del tiempo, Luis Roberto Guzmán no solo cambió su actitud, sino que incluso mostró preferencia por trabajar bajo la dirección de Ayala.

“Al final terminamos teniendo una relación profesional. Después Luis Roberto no quería ni caminar si yo no lo dirigía. Siempre lo respeté como actor. Él tenía sus problemas en ese momento, por eso reaccionó así. No tenía nada que ver conmigo”. Alexis Ayala

Ayala también reflexionó sobre cómo su percepción de la responsabilidad profesional ha cambiado con los años, especialmente tras sufrir un infarto.

Hoy, afirma que entiende la importancia de priorizar el bienestar personal y familiar, por encima de cualquier compromiso laboral.

“Ahora pienso así, después de mi infarto pienso así, no hay nada más importante que tú, nada más importante que tu paz y tranquilidad”, concluyó.

Serie El Pantera con Luis Roberto Guzmán / IMDb

¿De qué trata la serie ‘El pantera’?

La serie ‘El pantera’ es una producción mexicana de acción y drama transmitida por Canal 5 de Televisa entre 2007 y 2009, basada en el cómic homónimo creado por Daniel Muñoz.

‘El pantera’ narra la historia de Gualberto ‘El pantera’ (Luis Roberto Guzmán) un joven injustamente encarcelado por el asesinato de su novia. En prisión, es entrenado en artes marciales por un sabio llamado “El Indio”, y tras demostrar su inocencia, es liberado con la condición de colaborar con la policía para combatir el crimen organizado en Ciudad de México.

Convertido en una especie de vigilante urbano, ‘El pantera’ se enfrenta a peligrosos cárteles, mafias internacionales y corrupción policial, siempre movido por su sentido de la justicia y su deseo de limpiar su nombre.

