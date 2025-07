¿Cuál es el miedo de Dalilah Polanco al entrar a ‘La casa de los famosos México 2025'?: “No me funen”

La tercera temporada de La casa de los famosos México 2025 ya calienta motores y los nombres que se irán sumando al elenco comienzan a despertar todo tipo de expectativas entre los fans del formato. Una de las más recientes confirmadas es Dalilah Polanco, actriz y comediante que se ha ganado el cariño del público gracias a su particular estilo de humor y sinceridad, pero que ahora, más que por el encierro, dice sentir un miedo muy específico: ser “funada”.

Dalilah Polanco, recordada por su participación en programas como La hora pico y La familia P. Luche, ha aceptado el reto de vivir vigilada 24/7, pero confía que no está preocupada por los retos físicos o las tensiones con otros habitantes, sino por el juicio que se vive fuera de la casa: el de las redes sociales. “No me funen, no me funen”, pidió entre risas, pero con un dejo de seriedad, en entrevista con Infobae México .

Dalilah Polanco y Ninel Conde / Redes sociales

¿Por qué Dalilah Polanco le teme más a que la “cancelen” en redes sociales que al encierro de La casa de los famosos México 2025?

En sus propias palabras, la comediante Dalilah Polanco reconoce que no teme tanto lo que ella diga dentro de La casa de los famosos México 2025, sino lo que se pueda malinterpretar. "¿Sabes qué me mortifica? El hecho de que si las cosas están fuera de contexto pueden ser tomadas a mal”, explicó. La actriz, que ha estado bajo el ojo público durante décadas, reconoce que el entorno actual es distinto: una frase sacada de contexto o un gesto mal leído puede desatar una tormenta digital en cuestión de segundos.

“Acabo de aprender esa palabra, ‘funeo’”, dijo. Y aunque lo comenta entre carcajadas, dejó claro que su preocupación es real. A diferencia de otros habitantes de La casa que temen la falta de privacidad o el encierro, su mayor inquietud es cómo el contenido que se genera dentro de la casa será editado, viralizado y, en muchos casos, distorsionado. “No sabes cómo se va a manejar la información”, apuntó.

Te puede interesar: ¿Ninel Conde, Aristeo Cázares y hasta Caeli en La casa de los famosos México 2025? Las pistas encienden redes

¿Cuál es la estrategia de la nueva habitante de La casa de los famosos México 2025, la comediante Dalilah Polanco?

Lejos de preparar un personaje o idear una estrategia milimétrica, Dalilah Polanco apostará por lo más arriesgado: ser ella misma. “No me estoy preparando para nada”, admitió. Asegura que no piensa fingir, ni modularse de más. Su mejor carta es la autenticidad, aunque esté consciente de que eso conlleva sus propios riesgos.

“Soy un desma..., un despe..., muy olvidadiza. Pero también soy divertida. La gente se ríe de mí, o tengo cara de chiste”, bromeó. Esa mezcla de transparencia y humor ha sido su sello durante años, y ahora espera que el público valore eso en lugar de juzgarlo. “Imagínate qué chido haber encontrado en la vida algo que te sirva y que utiliza tu propio ser para beneficiario de ello”, reflexionó.

Te puede interesar: ¿Dalilah Polanco se baja de ‘La casa de los famosos México’? Revela enfermedad justo al entrar al reality

¿Hasta dónde está dispuesta a llegar la actriz, Dalilah Polanco, en La casa de los famosos México 2025?

Aunque la actriz Dalilah Polanco está dispuesta a dejar ver su lado más genuino, sí hay límites que no piensa cruzar. “No me voy a quitar toda la ropa frente a las cámaras”, dijo sin rodeos. También dejó claro que, aunque prefiere evitar los conflictos, no dudará en poner los puntos sobre las íes si alguien se pasa de la raya. “Mantengo la fiesta en paz, pero si hay que poner orden, lo hago”.

Y algo que podría detonar una verdadera confrontación en la casa es lo relativo a la limpeiza. Dalilah confesó que lo único que realmente le molestó es la falta de higiene. “Deseo que mis compañeros sean limpios, que dejen ordenada su ropa y que levanten sus calzones del piso”, comentó entre risas, pero en tono firme.

Con su ingreso programado para el próximo 27 de julio , Dalilah Polanco se convierte en la séptima confirmada para esta nueva temporada del exitoso reality, que nuevamente pondrá a prueba la paciencia, la autenticidad y la resistencia emocional de sus participantes, todo bajo la mirada implacable del público y de las redes sociales.

Te puede interesar: ¿Por qué Dalilah Polanco y Eugenio Derbez terminaron? Así fue el romance entre los actores