Dalilah Polanco se vistió de luto; enfrentó dura pérdida previo a entrar a La casa de los famosos 2025

Dalilah Polanco fue confirmada oficialmente como la séptima habitante de ‘La casa de los famosos México’ 2025. Su participación ha generado total expectativa. Esto por su gran sentido del humor, así como su gran talento como actriz.

Sin embargo, este nuevo reto profesional llegó en un momento agridulce para la estrella sinaloense, pues atraviesa un duelo familiar. Dalilah Polanco compartió con sus seguidores la sensible muerte de su abuela, quien fue una figura clave en su vida.

Dalilah Polanco reveló que murió su abuelita

¿Qué dijo Dalilah Polanco, séptima confirmada de ‘La casa de los famosos México’ 2025, sobre la muerte de su abuela?

Dalilah Polanco, expareja de Eugenio Derbez, sorprendió al público de ‘La casa de los famosos México’ 2025 con la contundente revelación que hizo en torno a su participación en este reality.

A través de una plática con Marie Claire Harp en la transmisión en vivo de YouTube del reality, la conductora le cuestionó a Polanco sobre sus las contundentes razones por las que aceptó ser parte de esta competencia de famosos en esta etapa de su trayectoria profesional.

Ante esta pregunta, Dalilah sorprendió al revelar que vivió la lastimosa muerte de su abuelita, a quien cuidó hasta sus últimos momentos.

“Se murió mi abuela y ya no tengo que cuidar de ella. (Murió) en marzo. Vivía conmigo, tenía como cinco años. Del 2020 me la traje a mi casa y yo viví mis primeros cinco años de vida con ella. Ella vivió sus últimos cinco años de vida conmigo” Dalilah Polanco

“Al haberse ido ella, creo que ya no tengo ningún problema por estar, digo afuera, o sea, mis dos perros, mi gato, que es un señor mayor de 16 años, que es lo que yo creo que ahorita, lo que más me podría preocupar. Entonces, pues, si te quedas con que estás metido en un lugar, pero voy a pensar cómo que me estoy yendo a una vacación, bien lejos y donde voy a tener que trabajarle mucho para que me den de comer”, agregó.

¿De qué murió la abuela de Dalilah Polanco, integrante de ‘La casa de los famosos México’ 2025?

Al momento, Dalilah Polanco no ha revelado de qué murió su abuelita. Sin embargo, se dijo muy emocionada por pertenecer a ‘La casa de los famosos México’ 2025.

Además, reveló que le sorprendió mucho la habilidad de los seguidores del reality en adivinar rápidamente que se trataba de ella la revelación del séptimo habitante de ‘La casa de los famosos México’ 2025.

Así lo dijo Dalilah Polanco:

¿Cuándo es el estreno de ‘La casa de los famosos México’ 2025?

Al momento, la producción de ‘La casa de los famosos México 3’ ha revelado a cuatro habitantes que buscarán coronarse como el ganador de esta edición. Ellos son:



Facundo Gómez onductor, comediante y ex participante de ‘Big brother VIP’. Fue anunciado como el primer habitante y promete aportar irreverencia y diversión.

Fue anunciado como el primer habitante y promete aportar irreverencia y diversión. Olivia Collins ‘Muchachitas’ y ‘Dulce desafío’. Confirmada como segunda integrante.

Confirmada como segunda integrante. Aarón Mercury ( nfluencer y ex de Yeri MUA con más de 18 millones de seguidores en TikTok y 5 millones en Instagram, confirmado el 4 de julio.

con más de 18 millones de seguidores en TikTok y 5 millones en Instagram, confirmado el 4 de julio. Alexis Ayala Reconocido actor de telenovelas , conocido por sus papeles como villano. Fue confirmado como cuarto participante el 7 de julio.

, conocido por sus papeles como villano. Fue confirmado como cuarto participante el 7 de julio. Mar Contreras – Actriz y cantante, famosa por High School Musical versión mexicana

– Actriz y cantante, famosa por versión mexicana Aldo de Nigris Jr. – Influencer fitness y sobrino del conductor Poncho de Nigris

– Influencer fitness y sobrino del conductor Poncho de Nigris Dalilah Polanco – Actriz, comediante y conductora, destacada por roles en La Familia P. Luche

El estreno de la tercera temporada de ‘La casa de los famosos México’ 2025 está programado para el domingo 27 de julio de 2025 a las 20:30 horas (hora CDMX). Se transmitirá por Las estrellas, Canal 5, y en la plataforma ViX con cobertura 24/7 de todas las cámaras.