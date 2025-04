Alexis Ayala revela que una actriz le propuso relaciones en escena: ''Yo también merezco respeto’’ VIDEO

Alexis Ayala, reconocido villano de novelas como ‘Si nos dejan’, quien ya está listo para ser papá a los 60 años, confesó recientemente que una actriz le hizo propuestas indecorosas durante la grabación de una escena de una telenovela. ¿Qué le dijeron y cómo reaccionó? Te contamos.

Alexis Ayala acompañó a Yordi Rosado en la celebración de ‘De noche ya se armó'

Alexis Ayala, uno de los villanos más emblemáticos de la televisión gracias a papeles en novelas como ‘Quererlo todo’, ‘Amar a muerte’, ‘La sombra del pasado’, o más recientemente en ‘La historia de Juana’, disfruta actualmente de su vida casado con la actriz Cinthia Aparicio, con quien ya ha expresado le gustaría volver a ser padre.

Recientemente, fue invitado a celebrar el aniversario del programa ‘De noche ya se armó', con Yordi Rosado, donde fue padrino para la edición especial de ‘Villanas y villanos de la televisión’. Fue durante la emisión de este episodio que Aexis Ayala soltó una declaración escandalosa sobre una incómoda experiencia con una actriz durante una telenovela.

Alexis Ayala reveló que una actriz le propuso relaciones en una grabación

Durante la conversación, el intérprete de ‘Vencer la ausencia’ reveló un momento incómodo que vivió durante la grabación de una telenovela, pues una actriz le propuso tener relaciones en una escena de cama:

Según Alexis, su compañera le dijo: ''A mí no me importa si lo hacemos, eh’’, a lo que el actor reaccionó estupefacto. Este incidente le hizo reflexionar: ‘Son cosas que de repente dices: ‘Yo también merezco respeto’''.

Posteriormente, en entrevista con Edén Dorantes, ‘Sale el sol’ y otros medios, el actor señaló que dicho incidente sucedió hace más de 20 años y aprovechó para añadir que: ''Luego piensan que los hombres no nos tenemos que cuidar. Los hombres nos tenemos que cuidar mucho, porque estamos en esta línea tan delgada, donde te pueden voltear las cosas”.

Por esta razón, Alexis Ayala insistió en trabajar desde el respeto, tanto de hombre hacia mujeres como viceversa:

''Yo por eso siempre me pongo de acuerdo de lo que se va a hacer; si va a haber jalones, empujones, si va a haber esto. Yo siempre voy a respetar muchísimo a la mujer que esté conmigo, pero sobre todo me voy a respetar a mí. Por ningún motivo quiero que se diga algo. Se malinterprete algo. Es muy delicado romper esa línea’’. Alexis Ayala

Alexis Ayala recordó cuando vivió un secuestro exprés y abusaron de él

Desafortunadamente, la anterior no sería la primera ni la única vez que el actor sufre de abuso. Hace unos meses, en entrevista con Yordi Rosado, Alexis Ayala se sinceró sobre cuando vivió un secuestro exprés y fue abusado por una de sus captoras.

Según lo relatado por el intérprete, él tuvo escoltas en un principio por imitar a otros y remarcar su popularidad. Sin embargo, pronto sería por un miedo real, pues en una ocasión fue secuestrado y durante horas le vaciaron las cuentas bancarias. Pero lo peor vino cuando una mujer de la pandilla que le retenía lo reconoció y lo acosó físicamente.

El actor de ‘Los parientes pobres’ contó que una de sus captoras supo quién era por las fotos que cargaba para dar autógrafos, y aprovechó para tocarlo sin su consentimiento mientras él permanecía amarrado y con los ojos tapados: ''Abre mi maleta ya que estaba atrás amarrado, con vendas, y dice: ‘Ay, papacito, eres tú’. Y era la novia del dueño de la banda, horrible”.

Sobre esta experiencia, el actor se mostró vulnerable, pues aseguró: ''Te sientes viola..., sientes mucho miedo. Nunca había vivido eso’’, confesó Alexis Ayala.

¿Qué dijeron en redes sobre las declaraciones de Alexis Ayala?

En redes sociales no se hicieron esperar los comentarios al respecto, pues hubo quienes no le creyeron, alegando que debió hablar cuando eso sucedió; otros más entendieron que pudo guardar silencio para no perder su trabajo:

''No se les cree nada, porque no hablan luego, luego porque se callan’’,

“En el momento que les pasa deberían de hablar pero no hablan porque perdían la exclusividad y su trabajo, puede más la avaricia y la fama que su integridad propia’’, opinaron algunos usuarios.

A pesar de las críticas, Alexis Ayala ha puesto sobre la mesa un tema importante que debe importar por igual, sean hombres o mujeres, el respeto lo merecen todos.