Alexis Ayala está listo para ser papá de nuevo a sus 59 años, pero su esposa ¡quiere esperarse!

Alexis Ayala (59 años) es afortunado en el trabajo y en el amor. Está por cumplir 10 meses de casado con la actriz Cinthia Aparicio (31).

Platicamos con el actor sobre la posibilidad de convertirse en padres pronto. “A veces le digo de broma y en serio: ‘No te tardes tanto porque, por muy sano que yo esté, ya no voy a tener la energía que se requiere’.

¿Cinthia quiere ser mamá?

“Cinthia, por el momento, no quiere tener hijos por su trabajo. No estoy para cortarle sus sueños, ni ella para cortar los míos. Cuando ella lo diga lo vamos a hacer. Yo puedo tenerlos hoy, mañana. Ella está enfocada en su carrera, pero en cuanto ella diga ‘vámonos’, vámonos”. Alexis Ayala

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio ya son marido y mujer por todas leyes / Francisco Mancera

“Los hijos no son para cuidar a los padres. Si lo hacen, qué bueno. Los hijos son para tener continuidad en este mundo. Un legado”. Alexis Ayala

Mucha gente ha comentado sobre la diferencia de edades. Le preguntamos al actor si tener un hijo con la actriz lo dejaría más tranquilo, pues si llegara a faltar, Cinthia no se quedaría sola:

Al preguntarle sobre su estado de salud, pues en 2018 sufrió un infarto mientras se encontraba en su casa de Acapulco, señaló:

“Me siento muy bien. Tengo 59 años y soy joven de espíritu y de alma. Mi cuerpo me responde muy bien. Así que la trato de consentir (a Cinthia) en todos los aspectos. Lo importante es que ahorita estoy vivo. Eso se me hace increíble. Disfruto la vida como viene, como se me va presentando”.

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio compartieron momentos muy románticos durante su viaje a Brasil. / Instagram: @alexisayala

Alexis Ayala opina sobre ‘La casa de los famosos México’

No dudó en opinar sobre ‘La casa de os famosos México’ y mostró su apoyo a Arath de la Torre y al cuarto“Mar: “A mí el cuarto ‘Tierra’ no me representa, pero el cuarto ‘Mar’, sí. Lo que vi de Arath de la Torre, me espejeé con él. Arath no es político, es actor. Lo que le dijo Adrián Marcelo no venía ni al caso”.

“Se me hace muy fuerte esta Casa porque ha tocado fibras muy fuertes. Ojalá que Arath siga entero y salga a adelante. Mis respetos para él, creo que hace un juego más amable. Sería increíble que LCDLFM sacara más las virtudes y no que, para ganar el juego, tengan que sacar de las casillas a alguien”, concluyó.

Actualmente, Alexis protagoniza la serie de comedia ‘Más vale sola’, que estrenó el domingo 1 de septiembre. En el elenco participan Cecilia Galliano, María Elena Saldaña, Tony Balardi, Aída Pierce, Melissa Ortega, Michel López,y el ‘Flaco’ Ibáñez.

