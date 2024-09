Pepe Aguilar al borde del llanto acepta que Ángela y Nodal se precipitaron al casarse

Poco a poco, Pepe Aguilar va revelando su sentir acerca de la repentina boda de su hija Ángela con Christian Nodal. En una reciente entrevista, el cantante dijo que había pagado todo y se quejó de que Nodal nunca se ofreció a ayudarle con los gastos.

Ahora, Pepe Aguilar reveló que la rápida decisión de Ángela de casarse con Nodal fue un verdadero “shock” para él. “Fue muy rápido el noviazgo de Ángela con Christian. Fue muy rápida la decisión de quererse casar y eso sí fue un shock, pero ya a la mera hora no”, confesó.

Con la voz entrecortada y visiblemente afectado, Aguilar admitió que el proceso de entregar a su hija en matrimonio fue emotivo y retador, tanto que pensó que no podría hacerlo.

Puedes ver: Karla Panini celebra los XV Años de la hija de Karla Luna; ¡es idéntica a su mamá!

“Pensé que iba a llorar, dije: ‘Uy, no vaya a ponerme a llorar’. Estaba esperando más tristeza, más golpe en el corazón el caminar con mi hija y no, me dio una sensación extraña escuchar a mi madre cantar y llevar a mi hija casarse, pero también alegría, qué cosa tan extraña”, expresó.

Sin embargo, Pepe dijo que apoya a su hija y le da gusto que la joven pueda hacer lo que quiera sin importar nada más. “Me da alegría por ella, por ellos, pero más por ella porque a esta vida vienes a hacer lo que puedes hacer, no lo que quieres, porque no siempre puedes, y si ella tuvo la oportunidad...”, señaló.

Mira: Kate Middleton hace importante anuncio a 9 meses que inició su lucha contra el cáncer, VIDEO

Pepe entregó a Ángela en el altar / Instagram: @pepeaguilar_oficial

Recordemos que la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal fue duramente criticada porque se especula que los cantantes comenzaron su relación cuando Nodal aún estaba con Cazzu, la madre de su hija, aunque esto no se ha confirmado.

Lo que Ángela sí ha dicho es que el enamoramiento se dio desde años antes y estaba feliz de por fin estar junto a él.

Actualmente los internautas siguen cuestionando la postura de Pepe Aguilar respecto a la controversia que rodea a Ángela al apoyarla.

Checa: Karely publica fotos con el supuesto padre de su bebé, ¿es el del video viral?