Yeri MUA una vez más es tendencia en redes sociales tras una pelea en vivo con el cantante Dani Flow. El detonante fue una mención despectiva de Yeri por parte de Dani, en un intento por menospreciarla ante Bellakath. La reacción de Yeri reavivó las críticas hacia Dani por sus letras.

La situación subió de tono y muy a su estilo, Yeri MUA señaló que Dani Flow defiende a la intérprete de ‘Tuma’ porque ya estuvieron juntos y no como amigos. Sin embargo, Dani remarcó que solo ve a Katherine, nombre real de Bellakath, como una hermana y optó por salirse del en vivo.

Ve: Jorge Ramos deja Univision tras 40 años al aire: “Esto no es un adiós”

Tras esta fuerte pelea, Bellakath no se quedó callada y nuevamente se lanzó contra Yeri en su cuenta de Instagram señalándola como la “bufona de internet”.

Ahora, a un día de la pelea, Yeri MUA vuelve a ser protagonista y esta vez nada tiene que ver con la pelea con sus colegas, sino por dejarse ver en el cuarto del hospital, lo que ha encendido las alarmas de todos sus seguidores.

Yeri Mua y Dani Flow discuten durante un Live en Instagram 😱🔥 pic.twitter.com/mVfuzZNunE — La Comadrita (@lacomadritaof_) September 8, 2024

Ve: Kate Middleton hace importante anuncio a 9 meses que inició su lucha contra el cáncer, VIDEO

Yeri MUA comparte foto desde el hospital y preocupa a sus seguidores ¿Qué le pasó?

La cantante compartió a través de sus historias de Instagram un video y una foto desde el hospital. En el video, tranquilizó a sus seguidores al revelar que la cirugía sería estética.

“Buenos, manas, voy a entrar a quirófano. Deseénme suerte. Me van a poner unas nal... enormes. A ver qué tal me va. A ver cómo me deja el doctor. Me dijo que me iba a poner el cul... más grande de México. ¡Ay, qué susto! A ver qué tanto me deja”, dice Yeri en el video.

Mira: Selena Gomez revela que no puede tener hijos por problemas de salud: “Nunca había dicho esto”

La otra fotografía decía “odi... las agujas” lo que supondría estaría anestesiándola. También en su canal de difusión dio a conocer que se operaría el ‘derrier’, con indirecta ¿a Bellakath? pues escribió: “Me vine a operar las nal... porque no soporto que las tengan más grandes que yo”.

Han pasado cuatro horas desde su última publicación, por lo que se espera que pronto tengamos noticias sobre el final de la cirugía y presuma los resultados.