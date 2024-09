Selena Gomez revela que no puede tener hijos por problemas de salud: “Nunca había dicho esto”

Selena Gomez se ha mostrado más vulnerable que nunca en una reciente entrevista con Vanity Fair.

Además de hablar sobre su relación con Benny Blanco, la cantante reveló un aspecto muy personal de su vida: su deseo de ser madre y los desafíos de salud que se lo impiden.

A pesar de este obstáculo, Gomez mantiene una actitud esperanzadora y está explorando diferentes caminos para cumplir su sueño de formar una familia.

Selena Gomez revela que no puede tener hijos

La actriz se sinceró con el público, pues aunque desea formar una familia, asegura que su problema de salud se lo impide.

“Nunca había dicho esto, pero desgraciadamente no puedo gestar a mis propios hijos. Tengo muchos problemas médicos que pondrían en peligro mi vida y la del bebé. Eso fue algo que tuve que lamentar durante un tiempo” Selena Gomez

Sin embargo, la actriz asegura sentirse “mucho mejor” al saber que hay alternativas, pues es una gran salida a las “que se mueren por ser madres” y dijo: “Yo soy una de esas personas”.

“Me parece una bendición que haya gente maravillosa dispuesta a recurrir a la maternidad subrogada o a la adopción, que son dos posibilidades enormes para mí". Selena Gomez

Selena Gomez ya había hablado de su preocupación por no poder tener bebés

La maternidad es un tema que Selena Gomez ha abordado con sinceridad en varias ocasiones, no a detalle como la más reciente pero sí sobre su miedo de no poder tener hijos.

En una revelación conmovedora de noviembre de 2022, compartió cómo la noticia de que sus medicamentos para el trastorno bipolar podrían comprometer su capacidad de gestar un hijo la había afectado profundamente.

Sin embargo hasta ahora no hay fecha para que su sueño se lleve a cabo, pues asegura que con Benny no lleva prisa alguna y su familia tampoco los presiona: “Siempre nos aseguramos de proteger lo que tenemos, pero no hay reglas”, finalizó.

¿Qué problemas de salud tiene Selena Gomez?

Recordemos que Selena Gomez ha enfrentado numerosos desafíos de salud. En 2013, fue diagnosticada con lupus, una enfermedad autoinmune que la llevó a someterse a quimioterapia y un trasplante de riñón. Además, ha lidiado con ansiedad, ataques de pánico, depresión y trastorno bipolar.”