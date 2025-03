Premios Oscar 2025: ¿Qué mexicanos tendrán presencia en la gala?

La ceremonia de los premios Oscar 2025 está cada vez más cerca. Este domingo 2 de marzo, la industria del cine se reunirá para celebrar lo mejor de la gran pantalla. En esta edición, la película que lidera las nominaciones es Emilia Pérez, con un total de 13 en diversas categorías, que incluyen Mejor actriz, Mejor película y Mejor dirección.

Sin embargo, alcanzar el Oscar no será tarea fácil para Emilia Pérez, ya que compite contra grandes éxitos de taquilla como Wicked, The substance y Dune. Además, se enfrenta a las principales favoritas para llevarse la estatuilla: Conclave, The brutalist y Anora.

A sus 62 años, Demi Moore compite en una categoría de alto nivel.

Mira: Premios Oscar 2025: Demi Moore es nominada por primera vez como Mejor actriz por ‘La sustancia’

Este año marca un cambio en la presencia del talento mexicano en los premios Oscar, ya que, por primera vez en más de una década, México no cuenta con ningún nominado. Lamentablemente, el país pone fin a una racha de 14 años consecutivos con representación entre los nominados durante la ceremonia.

Premios Oscar 2025: Talento mexicano no logra nominación por primera vez en 14 años pero estarán en la ceremonia

Sin embargo, la presencia mexicana en la gala de premiación de los Oscar 2025 será más discreta que en años anteriores, limitada a colaboraciones en algunas de las cintas nominadas.

En Emilia Pérez, la película con más nominaciones de la gala, que compite en 13 categorías, cuenta con la participación de la actriz mexicana Adriana Paz, así como con un equipo de aproximadamente 100 profesionales mexicanos en áreas como actuación, producción, música y asesoría. Sin embargo, a pesar de su contribución, ninguno de ellos obtuvo una nominación individual.

Mira: Karla Sofía Gascón se sincera sobre su relación con Demi Moore ¡No quiere que gane el Oscar a ‘Mejor actriz’!

La película Emilia Pérez, dirigida por el cineasta francés Jacques Audiard, ha sido catalogada como “insensible”. / Redes Sociales

Otro vínculo con México es el actor Carlos Diehz, quien interpreta al Cardenal Benítez en Conclave, una de las películas en competencia por los premios a Mejor película y Mejor guion adaptado. Aunque su trabajo forma parte de una producción destacada, Diehz tampoco logró una nominación individual en esta edición.

Los aclamados ‘Tres amigos’ del cine mexicano, Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón, así como los prestigiosos cinefotógrafos Emmanuel “Chivo” Lubezki y Rodrigo Prieto, quedaron fuera de las nominaciones este año. Su ausencia era previsible, ya que ninguno de ellos estrenó películas durante el último año, rompiendo así con la constante presencia del talento mexicano en la premiación.

Premios Oscar 2025: Presencia mexicana en la conducción

A pesar de las expectativas, ningún actor mexicano figura entre los presentadores de la gala de los Premios Oscar 2025. En la extensa lista de personalidades que liderará Conan O’Brien, no aparece el nombre de ninguna celebridad de México.

Sin embargo, una conexión indirecta con el país estará presente a través de Selena Gomez, quien, aunque nació en Estados Unidos, tiene raíces mexicanas por parte de su padre, Ricardo Joel Gómez, originario de Guadalajara, Jalisco, quien emigró en la década de los 70.

¿Quiénes serán presentadores de los Oscar?

Estos son los nombres de los presentadores de los premios Oscar 2025

Joe Alwyn,

Sterling K. Brown,

Willem Dafoe,

Ana de Armas,

Lily-Rose Depp,

Selena Gomez,

Goldie Hawn,

Connie Nielsen,

Ben Stiller,

Oprah Winfrey,

Halle Berry,

Penélope Cruz,

Elle Fanning,

Whoopi Goldberg,

Scarlett Johansson,

Emma Stone,

Cillian Murphy,

Robert Downey Jr.

Selena Gomez y su papá, Rick Gomez / IG: @wrikster

Premios Oscar 2025: Mexicanos que son miembros votantes de la Academia

A pesar de la ausencia de nominaciones y presentadores mexicanos, la presencia de México en los Premios Oscar 2025 no desaparece por completo. Este año, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas cuenta con una destacada representación de talentos mexicanos entre sus miembros votantes. Figuras como Eiza González, Salma Hayek y Eugenio Derbez, entre otros, tendrán la oportunidad de influir en la elección de los galardonados.

Otros mexicanos incluidos entre los votantes de la Academia son:

Kate del Castillo, actriz

Luis Gerardo Méndez, actor

Eiza González, actriz

Dolores Heredia, actriz

Demián Bichir, actor

Dirección y producción:

Lila Avilés, directora

Daniela Alatorre, directora

Fernanda De la Peza, productora

Dirección de casting:

Luis Rosales, director de casting

Alejandro Reza, director de casting

Fotografía y efectos especiales:

Damián García, fotógrafo

Dariela Ludlow Deloya, fotógrafa

Gerardo Aguilera, efectos especiales

Diseño y festivales:

Gabriela Fernández, diseñadora de vestuario

Daniela Michel, fundadora y directora general del Festival Internacional de Cine de Morelia

¿Dónde ver los premios Oscar 2025?

La gala se podrá ver en TNT este domingo 2 de marzo a las 6 pm.

Mira: Karla Sofía Gascón es nominada al Oscar como mejor actriz por su papel en ‘Emilia Pérez’, ¡hace historia!