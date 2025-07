Carla Estrada producirá ‘Al perder, voy ganando’ película sobre la vida de Víctor González Dr. Simi

Tras año y medio de ausencia, Carla Estrada regresa como productora y directora de la película biográfica de Víctor González Dr. Simi, que se titulará Al perder, voy ganando. Al respecto, Carla (C) e Irma Berlanga (I), nos contaron:

C: “Fue una ‘diosidencia’. Dentro del break en mi carrera, después de 48 años de trabajo, me dediqué a hacer mi libro y también a estar más presente en mis fundaciones. En una de ellas, la fundación PAIDI, está Mauricio Ochman, quien es novio de Lorena, hija de Víctor. Un día me habló para decirme que Víctor Jr. quería hacer una película de animación con mi hijo Carlos, que si podíamos ponerlos en comunicación”.

I: “La película ya se estaba platicando con Salma Hayek como productora y directora. La iban a ir a buscar a Oxford (Inglaterra). Ella vive allá. Pensaron en llevarle el esqueleto del guion para que le diera el visto bueno y empezara a involucrarse en la historia. Le llaman y no la encuentran. Desapareció. Entonces Víctor dice: ‘Necesito un productor’. En eso le manda un mensaje su hija, y le dice: ‘Carla quiere conocerte’. Él respondió: ‘Aquí está mi productor’ y mandó a llamarla”.

C: “La película será una biografía, no un documental. Habrá melodrama. Estamos trabajando en el guion. Lo más importante es tener la historia. El señor tiene mucho que contar. No está fácil. Veremos dónde y cómo vamos a enfocar la película. Para mí ha sido un privilegio conocerlo, lo admiraba por la labor tan grande que ha hecho en este país, y ahora lo aprecio más. Le agradezco que me haya abierto las puertas de su casa, que me contara tantas cosas y me permita aprender de él. No tengo palabras para agradecerle todo lo que ha hecho”.

Irma Berlanga, pareja emocional de Víctor González Dr. Simi, ha estado presente en el proceso de este proyecto. / Luis Pérez / TVNotas

“Es una gran oportunidad. Doy gracias por la confianza. Será mi ópera prima. Es un gran reto que desde hace años me planteaba. La vida hoy me lo pone de frente y no nada más con la conciencia y la responsabilidad, sino con el amor que él ha despertado en hacer este trabajo. Nos unimos para ayudar, es uno de nuestros objetivos principales”.

“Hemos pensado en tener a Pedro Pascal, aunque queremos que sea un mexicano el protagonista. Mi hijo será mi coach porque él se ha desarrollado en el mundo del cine. Es un sueño. Lo más importante es que esta película sirva de ayuda a otros. Que sea motivadora e inspiradora”.

I: “Que narre que, a pesar de que se puede perder todo, se puede lograr ser feliz”.

C: “Víctor es una persona que piensa y actúa. Es maravilloso trabajar con él”.

Víctor concluyó: “En la vida todo se puede perder, pero hay que aceptarlo y sustituirlo. Ayudar es un buen negocio. La película va a tener una producción de excelencia”.