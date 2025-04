Salma Hayek: La directora de “Frida” recordó el acoso de Harvey Weinstein a la actriz mexicana

En abril del 2024, el exproductor de cine, que purga una condena de 16 años de cárcel, Harvey Weinstein consiguió anular la condena de 23 años en un revés a otro juicio que enfrentaba por otras denuncias de abuso y violación por parte de varias mujeres. Desde finales de 2017 mujeres de la industria cinematográfica que sufrieron abuso y acoso a manos de Weinstein salieron a dar su testimonio como parte del movimiento #MeToo. Este es el caso de Salma Hayek, quien en 2017 señaló como depredador al productor con quien trabajó en la película ‘Frida’. Ahora, en una entrevista en ‘Ventaneando’, la directora de la película respaldó a Salma. ¡Te contamos!

Un tribunal de Nueva York anuló la condena de Harvey Weinstein en 2024 / Seth Wening

Salma Hayek fue acosada por Harvey Weinstein

En 2017 salieron a la luz los escándalos por acoso, violación y agresión del productor Harvey Weinstein. Esto, a partir de la iniciativa de la actriz, Alyssa Milano, quien en una publicación en Twitter animó a que con el hashtag #MeToo compartieran sus historias, las mujeres que hubieran experimentado situaciones de ese tipo. Una de las mujeres que dio su testimonio público respecto a Weinstein fue la mexicana, Salma Hayek, quien el 12 de diciembre de ese año publicó una artículo de opinión en el New York Times llamado, “Harvey Weinstein también es mi montstruo” (“Harvey Weinstein is My Monster Too”), en la que exhibe a Weinstein con comportamientos de depredador cuando trabajaron juntos en la película ‘Frida’, estrenada en 2002.

En su artículo, la actriz de ‘El coronel no tiene quien le escriba’ describe cómo llegó con su proyecto de película sobre la pintora mexicana para que Harvey Weinstein la produjera y cómo él le insistió en reescribir el guion para incluir una escena explícita de intimidad entre dos mujeres:

''Sufrí una crisis nerviosa mientras rodaba la escena. Mi cuerpo no paraba de llorar y convulsionar. No era porque iba a estar desnuda con otra mujer. Era porque iba a estar desnuda con ella para Harvey Weinstein”, confesó la actriz.

Hayek también reveló en su artículo que por años, él fue su monstruo, pues desde la década de los 90, cuando ella “no era nadie” y empezaba a trabajar con él en Frida y otras películas de Miramax, Weinstein no paraba de acosarla. Dice que tuvo que aprender a decirle que no le abriría la puerta a cualquier hora de la noche que se le apareciera en hotel tras hotel, locación tras locación. También tuvo que decirle muchas veces que no a tomar una ducha con él o verlo tomar una, ni a darle masajes, ni a permitirle que se los dieran, ni a relaciones con él ni a estar ella con otra mujer: “No, no, no, no, no... y con cada negativa venía una furia maquiavélica”, dice Hayek.

Salma Hayek acusó al productor Harvey Weinstein de acoso / Captura de pantalla de IG: @salmahayek

Directora de ‘Frida’ habla del acoso de Weinstein a Salma Hayek

En entrevista con ‘Ventaneando’, hace unos días la directora de ‘Frida’, Julie Taymor, recordó el acoso que sufrió Salma Hayek a manos de Harvey Weinstein y aseguró que él la trató como un objeto:

''En realidad, yo sabía un poco porque no pasé por lo que ella pasó. Harvey Weinstein no estaba interesado en mujeres mayores. Yo no era tan mayor, pero como director le gustaba manipular a las actrices y Salma pasó por mucho con él’, confesó la directora de ‘El rey león, el musical’.

También declaró que fue testigo de lo que pasó, pero decidieron no hacer más grande el asunto para no afectar a la película: ''Sí lo vi un poco, pero queríamos hacer la película. Ella quería hacerla. Yo era su confidente. Conocí a Salma. Me pidieron que hiciera la película.”.

Además, Julie Taymor reconoció que Salma es muy inteligente, mucho más allá de su atractivo físico, por el cual suele ser objetivizada.

El nuevo juicio contra Harvey Weinstein

El caso de Harvey Weinstein se volvió emblemático para el movimiento #MeToo. En 2020 fue declarado culpable de violación y agresión y encarcelado. Algunas de las mujeres que compartieron sus experiencias con Harvey Weinstein y que ayudaron a impulsar el movimiento fueron:



Ashley Judd: Una de las primeras en acusar públicamente a Weinstein de acoso.

Rose McGowan: Ha compartido sus experiencias y ha hecho campaña activamente por el cambio.

Asia Argento: La actriz italiana fue una de las primeras en acusar a Weinstein en el artículo original de The New Yorker.

Gwyneth Paltrow: También presentó acusaciones contra Weinstein.

Salma Hayek: Compartió sus experiencias desgarradoras en un artículo de opinión para The New York Times.

Mira Sorvino: Habló sobre el comportamiento de Weinstein y su impacto en su carrera.

Annabella Sciorra: Testificó contra Weinstein durante su juicio, detallando su agresión.

Harvey Weinstein tendrá un nuevo juicio este miércoles en el que el jurado será mayoritariamente femenino, compuesto de 7 mujeres y 5 hombres. El productor es juzgado por violación y agresión, luego de que el máximo tribunal de Nueva York anulara el año pasado su condena de 2020 y su sentencia de 23 años de prisión. Sin embargo, él está en la cárcel purgando otra condena por violación delito por el que fue juzgado en Los Ángeles.

El nuevo juicio añade cargos por violación de una aspirante a actriz en un hotel de Manhattan en 2013 y por cometer un acto delictivo al forzar a una asistente de producción de cine y televisión en 2006.