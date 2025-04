¿No fue por amor? Salma Hayek asegura que fue obligada a casarse con su esposo

Han pasado 15 años desde que Salma Hayek se casó con el empresario francés, Francois-Henri Pinault. Han formado una familia junto a su hija. Sin embargo, la actriz veracruzana, que recientemente se robó las cámaras en el concierto de Sabrina Carpenter, causó asombro ante la inesperada revelación que hizo sobre su matrimonio, pues dijo que se casó obligada. ¿No estaba enamorada? Te contamos.



La actriz Salma Hayek reveló que ella nunca creyó en el matrimonio. / Instagram.

¿Quién es el esposo de Salma Hayek?

La actriz mexicana Salma Hayek, que presentó un Golden Globe este año, está casada con el empresario francés Francois-Henri Pinault. Es un reconocido empresario, dueño del grupo Kering. El corporativo engloba marcas de lujo como: Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga y Bottega Veneta.

La boda de Salma y Francois-Henri Pinault se celebró el 26 de abril de 2009, después de 3 años de relación, en una ceremonia íntima en Venecia. La fiesta fue de menos de 200 invitados.

Francois-Henri es cuatro años mayor que Salma. Se conocieron en 2006 y se dice que Cupido los flechó de inmediato.

La veracruzana se casó en 2009 con François-Henri Pinault. / Redes sociales.

¿Salma Hayek fue obligada a casarse con Francois-Henri Pinault?

Salma Hayek, que en su juventud estelarizó la telenovela ‘Teresa’ compartió en días recientes una entrevista a una revista internacional en donde sorprendió con sus revelaciones sobre su unión nupcial. Dijo que fue más una idea de su familia el que uniera su vida en matrimonio a la del papá de su hija, pues ella no pensaba en casarse.

“La razón por la que la boda fue en un juzgado es porque me arrastraron hasta allí. Fue como una intervención”, confesó la actriz.

“Mis padres, mi hermano, todos se unieron en mi contra. Tenía una fobia al matrimonio. Nunca creí en el matrimonio. No quería casarme con él“, añadió.

La familia de Salma Hayek fue pieza clave en su decisión de casarse. / Redes sociales.

¿Salma Hayek no quería casarse?

Pese a sus palabras, la actriz veracruzana compartió que está locamente enamorada de su marido y en retrospectiva, puede reconocer que lo único que la limitaba en aquellos años era un temor muy grande. Por fortuna, su esposo fue todo un caballero que supo ir derribando los miedos de su temeroso corazón.

Salma Hayek se hace arreglito estético / IG: @salmahayek

“Yo decía que sí, pero no me presentaba, y él no se fue cuando no me presenté. Se quedó hasta que lo logramos, y yo estaba aterrada”, aseguró. Poco a poco, Salma derribó sus propias murallas y se quitó el miedo de que no podría permanecer en un matrimonio.

Hasta que la idea empezó a fascinarle: “Luego dije: ‘Está bien. No me siento diferente’. Y más tarde pensé: ‘Esto es un poco emocionante”, compartió la veracruzana que ha puesto en nombre en alto el nombre de México. No cabe duda que hizo sufrir a su poderoso esposo antes de abrirle por completo su corazón. ¿Te lo imaginabas?