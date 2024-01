Salma Hayek, Gloria Trevi, Cynthia Klitbo y otras famosas confiesan cómo han vivido su menopausia

La menopausia es un periodo natural que marca el final de los ciclos menstruales. Para muchas mujeres es un proceso que les genera complicaciones, que van desde los cambios repentinos de humor, a bochornos, dificultad para dormir y más.

Al respecto, platicamos con algunas famosas. Hay a quienes les ha pegado muy fuerte, y otras ni la han sentido. Además, nos dieron sus consejos para sobrellevarla de la mejor manera.

BÁRBARA TORRES: “GRACIAS A DIOS, LAS HORMONAS SE ME ESTÁN ACOMODANDO SOLITAS

Bárbara Torres (52 años): “No fue mi personalidad, fueron mis hormonas. Saliendo de La casa de los famosos tuve diálogos con el público sobre este tema. Hasta tengo un proyecto para este año. Se llama Así nací y así me moriré, conferencia de una menopáusica.

Todo va a ser a través de la comedia. Porque es algo normal. A todas las mujeres nos va a pasar en diferentes grados o formas. Las hormonas se me están acomodando solitas, después de cinco años que he estado batallando. Sin embargo, como tengo temas de cáncer en la familia, no puedo tomar nada.

Trato de hacer actividad física, dentro de lo que se puede. Porque el cansancio también es otro de los factores de la menopausia. También, no dormir mucho por las noches.Pero tomo tés para relajarme y procuro comer cosas naturales”.

ALEJANDRA PROCUNA: “YO ENTRÉ EN MENOPAUSIA HACE TRES AÑOS. NI CUENTA ME DI”

Aleiandra Procuna (54): “Yo entré en menopausia hace como tres años. Lo supe por análisis que te haces cada año y ni cuenta me di. Son cambios del cuerpo que no los puedes evitar. El paso de tiempo es inevitable. Y envejecer depende de uno. Yo no tomé nada. Ni hormonas, porque luego es peor y no las necesité.

Para las mujeres que de repente viven el bochorno y que casi se están volviendo locas, pues sí, lo tienen que ver con un ginecólogo. Mi consejo es hacer ejercicio, alimentarse bien y echarte también de repente tus tequilas. Viajar. Observar el cielo. Y no perdernos la belleza de vida.

Porque hay quien tiene menopausia mental a los 18. Lo que te va a ayudar es la actitud. Estar alegre. Con paz interna y plenitud. Disfrutar todo lo que tenemos. Que nos reinventemos día a día, sin importar las etapas de vida y edad.

ALEJANDRA ÁVALOS: “ESTOY EN CONTROL HORMONAL PARA CONTRARRESTAR LOS EFECTOS DE LA MENOPAUSIA”

Alejandra Ávalos (58): “Estoy en control hormonal a través de una suplementación, que tenemos que ingresar a nuestras vidas cuando ya somos mayores.

Hay que tener una buena alimentación y hacer ejercicio para contrarrestar los efectos de la menopausia. Con la ayuda de mi endocrinólogo ha sido más fácil, porque las hormonas femeninas van decayendo con los años y se tienen que suplantar. Yo lo hago a través de un pellet, que es una cápsula que tiene los porcentajes que necesitamos las muieres de testosterona, progesterona y otras sustancias. Esto me permite sentirme mejor.

Sin embargo, primero hay que ir al doctor a checarse los niveles de hormonas en sangre y la tiroides, para poder determinar si eres candidata a ese pellet o qué tratamiento debes seguir.

Es importante atenderse cuando uno empieza a tener sudoración excesiva, cambios de humor y algunas dolencias físicas”.

VANESSA BAUCHE: “HA SIDO BASTANTE COMPLEJO POR LOS BOCHORNOS. ME LA LLEVO CON MEDICINA ALTERNATIVA Y ALIMENTACIÓN VEGANA”

Vanessa Bauche (54): “Desde 2022 enfrento un nuevo ciclo, que es la menopausia. Ha sido bastante complejo, por los bochornos.

El año pasado subí de peso y volví a bajar.Me la llevo con medicina alternativa y alimentación vegana. Estoy con nutriólogo y un endocrinólogo. A muchas mujeres no nos informan del climaterio.

De cómo preparar el cuerpo para cuando dejas de producir estrógenos y todas las implicaciones que conlleva el cambio hormonal. El eiercicio me ha ayudado mucho. Estoy sana, fuerte, vigorosa y con muchos proyectos hermosos. Eso es lo importante”.

CARMEN CAMPUZANO: “A MÍ NO ME DA LATA ESE TEMA. TAMBIEN ES UNA CUESTION MENTAL”

Carmen Campuzano (53): “A mí no me da lata ese tema. También es una cuestión mental. Llevo una alimentación a base de proteínas. Hay suplementos hormonales, pero yo no los ocupo.

No he tenido molestias. De repente tengo malhumor (risas). Tuve una época con algunos bochornos. Lo importante es tener una alimentación equilibrada.

Consumir vitaminas, calcio y omega, porque en esta etapa de la menopausia se necesita para fortalecer nuestros huesos y tener una distribución de nutrimentos en nuestro organismo. También mantenerse ocupada. Porque si estás pensando que te vas a sentir mal y te va a doler, evidentemente va a pasar”.

GLORIA TREVI: “A MÍ YA ME DIO Y NO TENGO POR QUÉ NEGARLO.LA VIDA NO ACABA CUANDO SE TE ACABA LA REGLA”

Gloria Trevi (55), en mayo de 2022, habló abiertamente del tema: “Ya soy una mujer madura.A mí ya me dio la menopausia.Y, la verdad, es bien bonito.

Aprender a disfrutar ese momento y decir: Ya me dio y no tengo por qué negarlo’. No es algo malo. Es parte de la vida. Mejor digo: ‘voy a buscar las cosas que me ayuden hormonalmente, físicamente, a estar bien con mi salud, con mi cuerpo, conmigo en el espejo’.

Quiero compartirlo y que otras personas, las nuevas generaciones de chicas, entiendan que la vida no acaba cuando se te acaba la regla.

Ni empieza cuando te empieza la regla. Las mujeres tenemos muchísimas cosas más. Ahora creo que la edad no nos debe definir, ni musical, ni intelectual, ni sexualmente”

SALMA HAYEK: “MI MENOPAUSIA EMPEZO A LOS 40 AÑOS. MIS SENOS CRECIERON MUCHO”

Salma Hayek (57) ha hablado en medios sobre el tema: “Mi menopausia empezó a los 40 años. Tuve que hacerme una prueba y las preguntas fueron aterradoras. Me preguntaban cosas como: '¿te están creciendo las orejas y te sale pelo?’, '¿te sale bigote o barba?’, ¿estas ganando mucho peso?”. Y luego te preguntan '¿tu vagina esta seca?’.

Y yo pensaba: ‘eso no importa’. Sí. Los senos crecen mucho. Hay mujeres que cuando tienen hijos y luego en la menopausia les sucede. Me sucedió en cada paso. Mucha gente me dijo que me hice un aumento de senos. Pero han seguido creciendo y mi espalda ha estado sufriendo por eso. También he sufrido cambio de humor y algunos bochornos”.

CYNTHIA KLITBO: “LA MENOPAUSIA ES COMO SI TRAJERAS UN CARBÓN EN EL CUERPO Y TE LEVANTAS EN LA MADRUGADA A SECARTE EL SUDOR CON LA SECADORA”

Cynthia Klitbo (56), en sus redes sociales, expresó: “Es como si trajeras un carbón en el cuerpo y te levantas en la madrugada dos o tres veces a secarte el sudor con la secadora, cambiarte de pijama, cambiar sábanas y todo.

Te pones chipil y la gente te dice: '¿qué tienes?’ y '¿por qué lloras?’. Y tú pues: ‘no sé. Me pusieron un súper chip en Estados Unidos. Están hechos de un tubérculo.Son naturales. Los complementos hormonales te dan cáncer. Ando muy sensible entre las hormonas, los bochornos y me seco el pelo cada tres horas en la noche”.

¿QUÉ ES LA MENOPAUSIA?

La menopausia es un proceso natural que ocurre en la vida de todas las mujeres. Se caracteriza por la disminución de la producción de estrógenos y progesterona, las hormonas sexuales femeninas.

Suele comenzar entre los 45 y los 55 años. Los síntomas pueden variar de una mujer a otra. Los más comunes son sofocos, sudoración nocturna, sequedad vaginal, pérdida de deseo sexual, cambios de humor e insomnio.

Las mujeres latinas son más propensas a experimentar problemas de salud relacionados con la menopausia, como osteoporosis, enfermedad cardíaca y Alzheimer.

Habla con tu médico. Hay muchos tratamientos disponibles.

Mantente activa. El ejercicio puede ayudar a reducir los sofocos, la sudoración nocturna y el riesgo de osteoporosis.

Come una dieta saludable para reducir el riesgo de enfermedades crónicas.

Duerme lo suficiente. El sueño es importante, especialmente durante la menopausia.