Sale a la luz revelador audio de Paolita Suárez; sí habría amenazado a su prometido

“Tampoco soy una niña güey de brazos cruzados para dejarse. Tengo dinero. Tengo abogados. Tengo lo que tú quieras para defenderme, y si es necesario, güey, te finco dos, tres p1nch3s cosas para que te metan al put… bote porque créeme que vas a estar mejor adentro que afuera”.

Esas son las palabras que se escuchan en un audio que llegó a la redacción de TVNotas, de una supuesta conversación que habría tenido Paolita Suárez con su prometido, Jesús, luego de la supuesta golpiza que le habría propinado en el interior de su domicilio.

Muchas han sido las versiones sobre lo que sucedió la madrugada del 10 de enero en casa Paolita Suárez, ‘la Perdida’, tan solo unas horas después de José de Jesús Castro, de 19 años, supuestamente le había pedido matrimonio, porque después, él mismo señaló que la propuesta había sido falsa y fue “una broma” acordada por ambos para obtener seguidores.

Paolita fue tendencia en redes cuando Wendy Guevara comenzó a transmitir desde el hospital, con su “hermana” postrada en una cama de hospital, con la cara ensangrentada, un ojo completamente cerrado y el rostro hinchado.

“Al rato ya Paola les va a explicar lo que pasó y todo.. Su novio la golpeó”, dijo Wendy.

La ganadora de La casa de los famosos explicó que no habían dicho nada por respeto a Paola y que lo darían a conocer hasta que ella lo quisiera. Señaló que Paola no podía hablar mucho por estar muy lastimada. Comentó que Suárez había llegado a casa de Ropero (su escolta) y Caro, a las 7 de la mañana muy mal. Y aseguró que Jesús le estaba robando a Paola, la encerró en su habitación y ella, en la desesperación, abrió el balcón y se lanzó a la cochera esperando que su auto amortiguara el golpe.

Lo de Paolita Suarez si es real, su prometido la golpeó y ahora están esperando a que se desinflame para ver si tuvo daños en su ojo:( pic.twitter.com/JylBf5w1SE — 𝐦𝐚𝐝s🏎 (@madspinkis) January 11, 2024

Diferentes versiones sobre lo que le sucedió a Paolita Suárez

En redes comenzaron a decir que el agresor estaba prófugo. Pero no, José de Jesús, durante la noche, dio una entrevista a un medio local, en la que dio su versión de los hechos:

“Los dos estábamos dr0g4dos y cuando ella me está golpeando yo la aventé y se cayó, al lado de su cama, hay una lámpara y ahí fue donde se pegó en la cara porque yo con otra cosa no le pegué. De lo que dicen que yo la aventé del balcón y así, no es cierto, porque yo ya estaba afuera y como vive en una privada, hay guardia y el guardia vio cuando se aventó”.



Jesús aseguró que había modo de comprobar su dicho, pues hay cámaras en la casa de Paola y en el fraccionamiento.

También señaló que temía por su seguridad y la de su familia:

“Temo por mi seguridad y por la de mi familia por sus amenazas que me mandan a decir que me van a matar, que van a ir por mí o que van a contratar gente para que me mate… Ella me amenazó que porque ella tenía todo el suficiente dinero como para mandarme matar”, indicó.

También la madre de Jesús, Adriana Gómez, declaró a un medio de comunicación para proteger a su hijo de una posible venganza:

“Nada más que él es muy agresivo. Gente de ella que ha estado saliendo en las noticias dicen que él es muy agresivo y ella dice que quiere la cárcel, que ella tiene mucho dinero. Es más que ella le puede plantar algo para que lo metan al bote y que porque está mejor adentro que afuera. No sé a qué se refiera, pero la verdad es que yo quise hacer esto porque sí temo por la seguridad de él, porque ya salió en todo: noticias, periódicos, todo. Ya salió el donde quiera y pusieron su cara. Entonces, la verdad, sí temo por su seguridad, que le vayan a hacer algo, aquí de mi casa, mis niños. Yo tengo niños chiquitos y sí

me da miedo que vayan a venir”.

Él es el novio de Paolita Suárez / Cortesía

Después, a través de una cuenta de Instagram, José de Jesús escribió: “Déjame explicar también a mi lo que pasó en un live. Mi palabra también vale. Tú y yo sabemos lo que pasó y no me vas a callar más. También quiero justicia para mí. Nadie sabe la impotencia de sentirse así en estos momentos que sabes que todo está perdido. Nuestro problema fue que nuestra relación fue pública y te hago responsable de las am3naz4s. No quieres que se enteren que te dro…s y te desconectas. Me quisiste m4t4r y cuando yo me salí, tú te aventaste por el balcón. Yo jamás te pegué. Tú solita te heriste. El problema no es saber decir que ‘no’ y por eso estaba bien mal contigo. Di la verdad o déjame hablar. Sé que todo tu fandom ahorita está viendo todo lo que escribo y todos me am3naz4n sin conocer la realidad. Me am3nazaste de mu3rte porque crees que con todo tu poder y dinero me vas a m4tar. Eres responsable”.

Hasta el momento el caso no ha tenido una respuesta para ninguna de las partes, pero todos los testigos han declarado ante las autoridades y las cámaras de televisión.