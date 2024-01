Paolita Suárez llora al salir del hospital; este es su estado de salud

Después de estar hospitalizada por una supuesta agresión por parte de su prometido Jesús, la influencer Paolita Suárez reapareció en redes sociales.

Aún con las huellas de lesiones visibles en la cara, Paolita hizo un video a su salida del hospital y a través de sus historias de Instagram dijo cómo se encuentra de salud.

La influencer no pudo evitar llorar al hablar y comentar que pensó que todo lo que estaba sucediendo era una pesadilla. Pero se dio cuenta de que todo era verdad: “Hola, ¿cómo están? Soy su amiga Paolita Suárez, pues vean cómo estoy hoy viernes 12 de enero, y pues me voy despertando. Pensé que pues todo esto era un sueño, pero pues sí está pasando”.

El estado de salud de Paolita Suárez después de salir del hospital

La integrante de ‘las Perdidas’ dijo que tiene una férula en la nariz que de le desvió y que su ojo izquierdo fue el más afectado.

“Traigo aquí una férula por parte de que me acomodaron la nariz que la traía un poco desviada voy a durar 10 días así. Este ojo pues no lo traigo al afectado como este que traigo”, explicó.

Además, Paolita dijo que tiene golpes en la cabeza que le provocan mareos. “Pues sí traigo algo. No sé cómo se le diga pero como pura sangre molida. Entonces, este, así traigo el ojo. El día de hoy traigo muchos golpes en la cabeza. Me mareo. Me mareo de repente”.

La amiga de Wendy Guevara rompió en llanto y dijo que quiere que todo termine porque se siente mal y lamenta que una persona a la que ella quiso mucho, presuntamente, le haya hecho esto.

“No sé, me siento mal. Me siento mal que me haya hecho esto una persona que yo quiero o que quería. No sé ya qué pensar. Solamente quiero que termine ya porque me siento muy mal”, concluyó.

¿Qué le pasó a Paolita Suárez?

La influencer sorprendió al aparecer en el hospital con algunas lesiones en la cara. A través de sus redes sociales, Paolita dijo que todo había sido producto de una presunta agresión por parte de su novio, quien le había pedido matrimonio una noche antes de lo ocurrido.

En medio del escándalo, él apareció para contrademandar a Paolita y dio su versión diciendo que ambos estaban dr0g4dos cuando comenzaron a tener una discusión que terminó en que ella supuestamente saltó de su balcón y negó haberla golpeado.

Sin embargo, la versión del joven ha sido desmentida por trabajadores de Paolita que fueron testigos de lo que habría pasado, diciendo que además Jesús ‘N’ le quería robar dinero a la influencer.

Hasta ahora el caso sigue dando de qué hablar y no se ha aclarado lo que realmente sucedió.