Federica Quijano fue hospitalizada de emergencia tras ser agredida por su propio hijo

La tarde del pasado miércoles 10 de enero trascendió que la cantante e integrante de Kabah, Federica Quijano, estuvo hospitalizada luego de que fue agredida por su hijo. De viva voz, la cantante dio detalles de cómo fue que llegó al nosocomio, así como su actual estado de salud.

Recordemos que la hermana de Apio Quijano no ha estado envuelta en la polémica desde que mantuvo un fuerte enfrentamiento con Consuelo Duval, tras ser señalada de maltratar a sus mascotas. Fue hasta ahora que preocupó a sus fans con la noticia de que fue hospitalizada.

Federica Quijano / Facebook: Federica Quijano

Te puede interesar: Federica Quijano está de luto; perdió a su compañero de vida: “No sé cómo seguir”

¿Qué le pasó a Federica Quijano?

La intérprete de La calle de las sirenas reveló en un video, a través de su cuenta oficial de Instagram, que fue hospitalizada después de ser agredida por su hijo que padece de autismo.

De acuerdo con Quijano, su hijo tuvo una fuerte crisis por su condición y actuó muy agresivo en contra de ella. Sin embargo, no había podido compartir mayores detalles en sus redes sociales, dado que su teléfono “crasheó”. Es decir, dejó de funcionar.

“Sebastián se puso muy agresivo en la mañana y me dio un gran cabezazo en el brazo, por eso estoy aquí en el hospital. A ver qué me pasó. Ni modo”, expresó la famosa.

Así lo dijo Federica Quijano:

No te pierdas: Noelia revela que fue despreciada por Kabah y JNS luego de ser invitada a los 90’s Pop Tour

Más tarde, Federica compartió con sus seguidores que estaba fuera de peligro, aunque sí fue diagnosticada con una tendonitis. Es decir, el fuerte golpe le lastimó el tendón. No obstante, por fortuna no le rompió el brazo: “Sebastián con su cabeza me fregó un tendón”.

Por su parte, el doctor de la famosa le dio indicaciones de que debe reposar y mantener el tratamiento indicado para que así pueda sanar satisfactoriamente.

Te puede interesar: Consuelo Duval asegura que la polémica con Federica Quijano fue la más grande lección de su vida

¿Cuál es el estado de salud de Federica Quijano?

Actualmente, Quijano trae consigo un cabestrillo, el cual le está ayudando a reposar su brazo. Sin embargo, no detalló hasta cuándo tendrá que portar este artefacto.

Finalmente, Federica agradeció a todos sus seguidores por las muestras de cariño, luego del accidente que sufrió. Aunque, recalcó que vivir este tipo de experiencias son verdaderamente complicadas para una madre.

“A veces como mamá azul es como una montaña rusa. Hay días en los que Sebastián está increíble y que ves a tu hijo a los ojos y ves que te corresponde. Te ve y te abraza y te ama y tienes estos momentos que valoras muchísimo como mamá y hay otros días como este que crees que no has avanzado nada”, agregó.

“Hoy la parte física te fue, evidentemente me duele muchísimo el brazo, pero me duele muchísimo más el alma por ver tan lejos a mi hijo. Ser tan ajena a lo que siente”, Federica Quijano

Al momento, Federica no ha dado más detalles de cómo ha evolucionado, tras vivir esta fuerte experiencia con su hijo, quien padece autismo.