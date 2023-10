Noelia revela que fue despreciada por Kabah y JNS luego de ser invitada a los 90’s Pop Tour

Noelia, famosa cantante y actriz puertorriqueña, quien alcanzó la fama en los años 90 gracias a sus éxitos musicales, tales como: Tú, en mi mente estás, Candela, entre otros, fue una de las invitadas al show de los 90’s Pop Tour, en la Arena de la Ciudad de México.

Sin embargo, su experiencia en el espectáculo no habría sido lo que ella esperaba, dado que destapó que recibió malos tratos por parte de las integrantes de las agrupaciones JNS y Kabah.

Los 90´s Pop no se presentarán este fin en Cuernavaca / Instagram: @90spoptour

En entrevista en el programa de espectáculos De Primera Mano, la cantante, de 44 años, aseguró que en varias ocasiones intentó acercarse a las intérpretes de Desesperada para saludarlas y ellas la ignoraron.

Además, Federica Quijano, integrante de Kabah, le lanzó una mirada “fatal”.

Según Noelia, Federica la miró fatal. / X / Instagram: @kabah_oficial / @90spoptour

“Miran bien feo y te avientan una energía... Yo soy hipersensible, yo lo sentí y yo de: ‘¿Qué le pasa?’. Se me cruzó en el ensayo, la de pelo corto, me miró fatal”, dijo Noelia.

Agregó: “Las de JNS es lo que les estoy diciendo. Son muy jóvenes … Yo las vi chiquitas, como aglomeradas. Vengo y les digo: ‘Hola’… Y no contestan. Me dicen: ‘Vuélvelas a saludar’, y yo: ‘Hola’, no contestan. La tercera vez me dicen ‘hola’, pero de mala manera”.

Así lo dijo Noelia en DPM:

Noelia subrayó el hecho de que estos malos tratos radicarían en que ella sí es una artista de talla internacional.

“Hay que ser condescendientes. Yo soy una cantante que, corrí con la suerte de ser una cantante internacional desde el principio. Muy, muy, rápido y todo el elenco que está ahí no es internacional, que fueron a Italia, España, que no les pasó lo mismo que a mí”.

Al momento, ninguno de los implicados se ha pronunciado ante estos fuertes y polémicos señalamientos.