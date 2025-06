¿Alejandro Sanz maltrató a Ivet Playà? Amiga del cantante revela la verdadera relación entré él y su fan

Alejandro Sanz ha estado en medio de la controversia por las graves acusaciones que hizo una chica llamada Ivet Playà. Según la joven, el cantante la manipuló por años para tener una relación “íntima e incluso s3*ual”.

Ivet Playà asegura que su vínculo con Sanz se tornó “una pesadilla” y se sintió “humillada y utilizada”. También dejó claro que la intención con su testimonio no era un fin legal, sino prevenir a todas las mujeres que estén pasando por una situación similar, pues la chica aclaró que esto pasó hace algún tiempo y comenzó cuando ella tenía 18 años y el 49.

“No tengo palabras para expresar lo que he sentido. Me siento engañada. Me siento utilizada. Me siento humillada. Me siento incluso sucia porque, no sé quién ha podido llegar a ver lo que yo le mandaba en mi más absoluta íntima integridad”, expresó en un video para redes sociales.

Alejandro Sanz / Redes sociales

¿Qué dijo Alejandro Sanz ante las acusaciones de Ivet Playà?

Tras las declaraciones de la fanática, Alejandro Sanz lanzó un comunicado admitiendo que sí tuvo una relación con Ivet Playà, pero no como esta última lo describe. También dejó ver que lo dicho por la joven habría formado parte de una venganza en su contra por negarse a participar en un negocio familiar.

“En el mes de mayo, me ofreciste participar en invertir en unos negocios familiares tuyos. Tras revisarlos con mis asesores, te dije que no. Siento que tu reacción sea esta, pero quiero que sepas que nunca he sido partícipe de esas prácticas y así seguiré toda mi vida”, resaltó.

La respuesta de Sanz solo se fortaleció después de que se filtrara que, presuntamente, la joven había intentado extorsionar al cantante meses atrás. Al parecer, Ivet se comunicó con la oficina del artista para decir que tenía fotos comprometedoras de ellos y quería hacer un trato, a cambio de no difundirla.

Posteriormente, la mujer volvió a buscar al equipo de Alejandro para que él entrara a un negocio de su familia. El intérprete se negó, calificando la situación como un “intento de chantaje encubierto”, lo que habría provocado la molestia de la chica, quien decidió hacer esas declaraciones en contra de la celebridad.

¿Cómo fue la relación entre Alejandro Sanz e Ivet Playà?

En medio de todo este escándalo, Brenda, una amiga muy cercana a Alejandro Sanz, habló sobre cómo era la verdadera relación entre él e Ivet Playà. En conversación para el canal de YouTube de Javier Ceriani, Brenda sostuvo que la fan “maliterpretó todo”.

Brenda, amiga de Alejandro Sanz “De repente, las fans se emocionan de más y malinterpretan las situaciones porque, realmente, para que un artista te conteste, yo diría que es el 5% de las ocasiones. Quien se encarga de las redes sociales del artista es el equipo. A la chica, se le hizo facil malinterpreta y hablar de más”

La amiga de Sanz dejó ver que Alejandro siempre fue muy amable con Ivet Playà, por lo que lamenta la forma en la que esta última lo ha “traicionado”.

“Hablar de esa manera y traicionar de esa manera, no está padre. Además, si realmente tienes algo que te causó un daño, vas y lo discutes a instancias judiciales, no en un programa de espectáculos. La chica es mayor de edad, nunca pasó nada siendo menor de edad”, relató.

Para finalizar, contó que Alejandro se siente muy triste por toda esta situación, ya que consideraba a Ivet Playà como una gran amiga. Sin embargo, trata de no tomarle tanta importancia: “Afectado no, ya ha pasado por bastante”, concluyó.

Previo a lo dicho por Brenda, Ivet Playà se presentó a un programa de televisión español para hablar sobre su experiencia con Alejandro Sanz. Desafortunadamente, el encuentro no salió bien, pues, en algún punto, hasta la corrieron del set.

Y es que la joven no era clara con las acusaciones contra el cantante, a quien hasta llegó a tachar de “depredador s3*ual”. Incluso, sugirió que había intentado chantajearlo.

“No hubo chantaje. Sí existió una conversación sobre contar mi historia en un medio, pero él me ofreció ayuda económica. No fue algo que yo pidiera. No era cuestión de dinero, era su manera de reconocer que no hizo las cosas bien. Eran cantidades que Alejandro y yo habíamos hablado en la intimidad, cuando me decía: ‘te voy a ayudar’. Hablábamos de dinero, hablábamos de esas cosas” Ivet Playà

Tras escuchar esto, los presentadores del programa decidieron dar por concluida la conversación, alegando que su forma tan ambigua de decir las cosas no les permitía entender su punto.

