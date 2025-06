Alejandro Sanz es acusado de “jugar” con una fan: “Se convirtió en una terrible pesadilla"; VIDEO

Alejandro Sanz ha estado en boca de todos por los roces en su relación con Candela Márquez y el supuesto coqueteo que mantiene con Shakira, junto a la que se ha presentado en el escenario en recientes ocasiones tras su colaboración en el sencillo ‘Bésame’.

No obstante, en esta ocasión el cantante podría estar envuelto en un escándalo por las acusaciones de una fan que rompió el silencio en redes sociales. La joven llamada Ivet Playà, lo señaló por jugar con ella y aprovecharse de su relación. ¿Qué dijo?

Alejandro Sanz es acusado por Ivet Playa, una fan que no señala de aprovecharse de ella / Redes sociales

¿Cómo conoció Ivet Playà a Alejandro Sanz, a quien acusa de aprovecharse de ella?

La fan de Alejandro Sanz que se pronunció sobre su relación con el cantante, lo hizo mediante un video que compartió sus cuentas de Instagram y Tiktok en el que relata cómo fue su experiencia, partiendo del comienzo cuando conoció al intérprete de ‘Amiga mía’ con tan solo 18 años:

“Todo empezó en 2015. Yo era su fan y él me siguió en redes sociales; yo alucinaba con que alguien como él, tan famoso y tan querido por todo el mundo, me mandaba mensajes privados. Me comentaba mis fotos o incluso publicaba cosas mías en sus redes”, declaró Ivet Playà, fanática del cantautor madrileño.

Ivet reveló que ese vínculo, que ella narra que se convirtió en una especie de grooming, traspasó la interacción digital y finalmente se conocieron en un encuentro privado cuando ella tenía apenas 18 años y el Sanz 49. La joven narra conmovida el impacto que significa tomar conciencia de que el cantante decidió tomar ventaja de esto: “Para mí, ha sido muy duro asumir que Alejandro Sanz sabía perfectamente lo que yo era, desde el principio lo sabía. Yo era una niña”.

Mientras Playà acompañaba sus declaraciones con fotos que probaban la interacción entre ella y el cantante, también confesó que con 19 años trabajó como dependienta o vendedora para poder acudir a sus conciertos, logrando 10 en mes y medio.

Ivet Playa compartió evidencias de su interacción con Alejandro Sanz / Redes sociales

¿Cómo se aprovechó Alejandro Sanz de su fan Ivet Playà?

El asunto escaló a más cuando Alejandro Sanz, según Ivet Playà, abusó de su relación. De acuerdo con la joven, a los 22 años abandonó su hogar en Barcelona para mudarse a Madrid, pues el intérprete de ‘La tortura’ la contrató para trabajar para él.

La relación entre la mánager digital y Sanz se puso subida de tono cuando, según Playà, tomó tintes más íntimos y privados. Visiblemente consternada, la joven confesó que su sueño “se convirtió en una terrible pesadilla":

“No tengo palabras para expresar lo que he sentido. Me siento engañada. Me siento utilizada. Me siento humillada. Me siento incluso sucia porque, no sé quién ha podido llegar a ver lo que yo le mandaba en mi más absoluta íntima integridad”, compartió Ivet con la voz entre cortada.

La también gimnasta declaró que intentó justificar las acciones de Alejandro, pero estas: “Llegaron a traspasar cualquier límite de lo que yo consideraba moral e incluso humano”. De igual forma señaló el fragmento de una entrevista de marzo de este año en la que el cantante confiesa huir de los problemas y “llevarse gente por delante” al hacerlo.

Casi al borde del llanto, Ivet destacó que la razón de sus declaraciones es que teme de Sanz, pero a su vez, busca alertar a otras personas sobre la verdadera naturaleza del cantante: “A mí Alejandro Sanz me ha llevado por delante. A mí me ha dado miedo. Creo que vive en una realidad paralela que lleva construyéndose de hace muchísimos años, y creo que se siente que está por encima del bien y del mal. Eso es sumamente peligroso”.

¿Qué dijo Alejandro Sanz sobre las acusaciones de Ivet Playà, fan que dice que él abusó de la relación de poder con ella?

Hasta el momento Alejandro Sanz no se ha pronunciado al respecto de las severas declaraciones de Playà. En su perfil de Instagram únicamente ha compartido historias con sus hijos por el Día del padre.

No obstante, en redes sociales los internautas ya se han manifestado al respecto del video que Ivet compartió acusando a Sanz. Las opiniones son divididas, pues hay quienes señalan a la joven de buscar algún beneficio y también desacreditan su experiencia por su supuesto consentimiento con mayoría de edad, mientras que otros la defienden y apoyan, pues concuerdan en que los 18 años siguen siendo una edad vulnerable:



“O sea que si se casa contigo no dices nada, pero como no te tomó en serio, entonces es abuso de poder”

"¡Y qué se supone que está buscando esta chica? ¿¿Dineritos??”

“No sé qué pretendes con esas declaraciones… pero en lo personal no te creo nada… Disculpa si mi comentario te molesta .. pero considero ya eras una persona mayor de edad que ya sabe diferenciar entre lo que es bueno y malo en un remoto caso que eso sea cierto”

“Que la mayoría de edad se fije a los 18 es un simple acuerdo social. Hubo épocas que era a los 21 y se habla de bajarlo a los 16. Digan lo que digan, con 18 años no tienes la madurez para lidiar con una relación sentimental con un hombre de 50".

“49 vs 18… no hay más que hablar”.

“Un hombre de 50 años (Alejandro Sanz), que sabía perfectamente la situación de poder en la que estaba con ella y se aprovechó de ello para conseguir mantener relaciones sexuales con una adolescente (sí, a los 18 el ser humano todavía es adolescente). Un hombre adulto que manipuló a una adolescente para acostarse con ella haciéndolo parecer algo “normal”. Ivet, te abrazo”.