Alejandro Sanz angustia a sus fans con preocupante declaración en Instagram: “Hoy no me siento bien”

El reconocido cantante Alejandro Sanz generó preocupación entre sus seguidores esta mañana al compartir un video en su cuenta de Instagram. En las imágenes, se muestra activando el modo avión en su celular mientras aparece el siguiente mensaje:

“Hoy no me siento bien. No quiero hablar con la gente. Sentirse mal está bien, porque no hay mal que dure pa’ siempre y menos tú.” Este mensaje rápidamente inquietó a varios de sus fans, quienes comenzaron a enviarle mensajes de apoyo.

Cabe recordar que en mayo de 2023, el cantante también compartió en su cuenta de X (anteriormente Twitter) un emotivo mensaje en el que mostraba estar atravesando un momento de tristeza. Además, este post llega justo un día después de la conmemoración del Día Mundial contra la Depresión.

¿Qué está pasando con Alejandro Sanz?

Para tranquilidad de sus seguidores, Alejandro no se encuentra en un estado de ánimo negativo. De hecho, se encuentra muy feliz con su novia Candela Márquez. El video que compartió es, en realidad, un adelanto de su próxima canción, “Hoy no me siento bien”, en la que aborda el tema de la salud mental, específicamente la depresión, que él mismo experimentó en 2023. Aunque aún no se ha anunciado la fecha de lanzamiento, la canción promete contar con ritmos latinos y salsa, lo que le dará un tono alegre a la melodía.

Alejandro Sanz reflexiona sobre la salud mental

En mayo de 2023, Alejandro Sanz compartió un mensaje desgarrador en su cuenta de Twitter, en el que expresó la tristeza que estaba experimentando, a pesar de ser una figura admirada a nivel mundial.

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado,” escribió, dejando claro que los problemas de salud mental afectan a todas las personas, sin importar su estatus. También hizo un llamado a pedir ayuda cuando sea necesario, y destacó la importancia de tomarse el tiempo para sanar.

Un año después, el cantante ha dicho en varias entrevistas que, gracias al apoyo de su entorno y a la terapia, está en una nueva etapa de su vida.

En una entrevista con la BBC, expresó: “Todos nos vemos afectados por el tema de la salud mental, sobre todo luego de la pandemia, cuando golpeó a mucha gente con más fuerza. También puede ser que seamos más conscientes de la importancia de cuidar nuestras emociones.”

El poder de hablar sobre salud mental

Sanz también compartió cómo la respuesta pública a su mensaje de 2023 lo impactó profundamente. “No sabía la repercusión que tendría, no tan solo en los demás, sino también en mí. Cuando lo publiqué me fui a dormir, y al día siguiente me di cuenta que había explotado en todos sitios. Me asustó la reacción, porque me sentí observado y me cuestioné lo que hice. Por eso al otro día compartí que estaba bien.” A pesar de la incomodidad inicial, el cantante reconoció que hablar sobre su salud mental lo ayudó a tomar decisiones importantes, como poner límites y priorizar su bienestar.

Los fans fueron los principales interesados en saber sobre la salud del cantate.

Fans esperan con entusiasmo su nueva canción

Tras el adelanto del video, los seguidores de Alejandro Sanz no han tardado en mostrar su emoción y apoyo. Muchos expresaron su entusiasmo por escuchar la canción completa y el próximo disco. “Ay! Para esos días que no quieres hablar con nadie... ¡Vaya chute de energía! Estoy deseando escucharla entera (y el resto del disco, para qué engañarnos),” comentó un seguidor. Otros agregaron: “Acabo de escuchar el pedacito y ya la necesito en mi vida” y “Todo lo que tocas lo conviertes en arte… tu arte me llena… me hace el día y la vida más bonita. Gracias por existir Alejandro.”

Este apoyo masivo deja claro lo importante que es para los fans de Alejandro Sanz que continúe compartiendo su música y su mensaje de superación personal.

Alejandro Sanz cerró el año 2024 con su nueva novia Candela Márquez

A finales de 2024, Alejandro Sanz cerró un capítulo importante de su vida personal al confirmar su relación con Candela Márquez, quien se ha convertido en una figura clave en su vida. La pareja lleva poco tiempo juntos, pero demuestran en redes su complicidad y apoyo mutuo.

