Alejandro Sanz blanco de nuevas acusaciones de Ivet Playà: “Muchas fans ya sabíamos”

Alejandro Sanz vuelve a ser el centro de la polémica. En esta ocasión por la reaparición de Ivet Playà, fan que en su momento lo acusó de, presuntamente, haberla manipulado durante años para tener una relación íntima.

En aquel entonces, el intérprete de ‘Tortura’ admitió conocer a la fan, Ivet Playà. No obstante, negó lo dicho por ella, sugiriendo que hacía esas declaraciones por enojo, ya que rechazó haber formado parte de un negocio que le propuso.

Hace algunas horas, la joven de origen español volvió a hacer uso de sus redes sociales con nuevas acusaciones en contra del cantante.

Te podría interesar: ¿Alejandro Sanz y Candela Márquez se separan tras escándalo de Ivet Playá? Amigo de la actriz lo revela

¿Qué nuevas acusaciones hizo Ivet Playà en contra de Alejandro?

A través de Instagram, Ivet Playá compartió parte de las declaraciones hechas por la cantante Nika, del grupo ‘OT 2’, quien dijo recientemente que había conocido a Alejandro Sanz cuando apenas tenía 15 años y que su relación no siempre fue “profesional”.

“Yo le conocí con 15 años en Puerto Rico. Muchos años después entablé una relación con él. Nunca (me quiso ayudar). Me dijo que me lo tenía que ganar yo y, mira, muy respetable y la verdad es que me alegro. Todo lo he hecho sola y no le debo nada. No (nuestra relación no siempre fue profesional). Y hasta aquí. Es un tema del que prefiero no hablar porque además hace 13 años que él no me habla”, señaló Nika.

Si bien, aparentemente, la artista no tenía intención de acusar a Sanz de “grooming”, muchos usuarios, incluyendo la propia Playà, lo vieron de esa manera. Y es que, de acuerdo con la joven, las fans de Alejandro ya sabían sobre su ‘relación’ con Nika.

Aunque Ivet admitió que, en su momento, hubiera criticado los comentarios de la celebridad, ahora ya ve las cosas de otra manera, ya que Nika, al igual que ella, presuntamente, también habrían sido manipuladas, por lo que aplaudió su “valentía” para hablar sobre el asunto.

Ivet Playá “Hace unos años, como fan, hubiera pensado que Nika es una oportunista por contarlo. Ahora, como mujer adulta, pienso que es tremendamente valiente porque salir a contar algo, por poco que sea, de una de las personas más poderosas e influyentes del habla hispana, es un riesgo que no todo el mundo está dispuesto a asumir. Bravo por tu valentía, tus valores y tu coraje, Nika”

No te pierdas: Alejandro Sanz responde a fan que lo acusa de “jugar” con ella: “Un recuerdo bonito de los dos”

Alejandro Sanz e Ivet Playá / Redes sociales

¿Qué ha dicho Alejandro Sanz sobre las nuevas declaraciones de Ivet Playà y Nika, de ‘OT 2’?

Hasta el momento, Alejandro Sanz no ha dicho nada sobre los nuevos comentarios de Ivet Playà y las declaraciones de Nika. Sin embargo, en su momento aseguró que no era una persona que usara la “manipulación” para obtener algo a cambio.

Por otra parte, Ivet no ha dudado en defender a Nika ante los señalamientos que la acusan de hablar sobre Sanz para “llamar la atención” y decir que hay muchas cosas que la gente no sabe del artista.

“No tienes ni idea porque ella no quiere contarlo y está en todo su derecho. Pero las fans sabemos muchas cosas que la sociedad no sabe porque la gente de su entorno siempre ha hablado de más con las fans. Un abrazo”, dijo Playà en respuesta a un usuario que criticó a la integrante de ‘OT 2’.

Alejandro Sanz e Ivet Playá / Redes sociales

¿Por qué Ivet Playà acusó a Alejandro Sanz de hacerle “grooming”?

A mediados de junio, Ivet Playà publicó un video acusando a Alejandro Sanz de haberla manipulado para tener una relación íntima. Según la joven, su vínculo comenzó en 2015, cuando ella tenía 18 años y él 49.

Con el paso del tiempo, Sanz la contrató para trabajar con él, siendo justo en ese momento cuando el cantante le propuso tener un romance. Si bien no dio muchos detalles de esto, sostiene que todo se volvió una “pesadila”.

“No tengo palabras para expresar lo que he sentido. Me siento engañada. Me siento utilizada. Me siento humillada. Me siento incluso sucia porque, no sé quién ha podido llegar a ver lo que yo le mandaba en mi más absoluta íntima integridad. (Sus acciones) llegaron a traspasar cualquier límite de lo que yo consideraba moral e incluso humano” Ivet Playà

Según la mánager digital, Sanz se siente “intocable” debido a la gran fama que ha construido a lo largo de los años, algo que, considera, es algo “peligroso”. Tras dar a conocer “su verdad”, aseguró que no buscaba ejercer acciones legales, sino alertar a otras personas que estén pasando por una situación similar a la de ella.

Luego de esto, Ivet fue a un programa de televisión para hablar sobre el tema. Sin embargo, la corrieron en plena entrevista por “no ser clara”. En tanto que empezó a circular que, presuntamente, la joven intentó extorsionar a Sanz para que aceptara entrar a un negocio familiar. Como el artista se negó, ella despotricó en su contra.

Mira: Alejandro Sanz lanza tremendo piropo a Shakira, ¿y su novia, Candela Márquez?