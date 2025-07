La moda casi le cuesta la salud: famosa cantante termina en el hospital por usar jeans demasiado ajustados

Suki Waterhouse, actriz, cantante y pareja del actor Robert Pattinson, rompió el silencio sobre su reciente desaparición de redes sociales... ¡y lo hizo con mucho estilo! A través de su cuenta de X (antes Twitter), contó con humor que había estado hospitalizada por una hernia causada por usar pantalones extremadamente ajustados.

“‘Suki, ya no tuiteas’... ¿Sabías que hace seis meses usé unos pantalones tan apretados que me causaron una hernia y tuve demasiado miedo de decírtelo?”, escribió junto a una fotografía suya desde la cama del hospital y otra sobre el escenario, donde luce los infames pantalones verdes que habrían sido los culpables. El contraste de las imágenes causó furor.

¿Qué es una hernia y cómo puede causarla la ropa apretada?

Aunque suene como algo que solo pasa en Hollywood, el caso de la cantante britanica Suki puso bajo los reflectores un tema poco discutido: los efectos de la ropa ajustada en la salud. Una hernia ocurre cuando parte del intestino o tejido sobresale a través de un punto débil en los músculos abdominales, y aunque no es común que la ropa apretada lo cause directamente, sí puede agravar una condición preexistente.

La Clínica Mayo señala que la presión constante sobre la zona abdominal, como la ejercida por jeans ceñidos o cinturones muy ajustados, podría complicar cuadros médicos latentes o impedir una correcta presión intraabdominal. En casos extremos, como el de Suki, la estética puede terminar pasando una factura bastante alta.

¿Cómo reaccionaron sus fans tras la confesión viral de Suki Waterhouse, la famosa cantante?

La revelación no solo sorprendió por lo peculiar del motivo, sino por la manera en que Waterhouse lo compartió. Las redes estallaron con comentarios como: “En el escenario con pantalones de cuero y luego conectada a un suero en el hospital, como una verdadera estrella de rock”.

Su honestidad fue aplaudida por miles de seguidores, quienes valoraron que hablara abiertamente de un problema de salud sin caer en dramatismos. Su actitud relajada pero directa logró que se abriera un debate sobre los peligros de anteponer la moda al bienestar físico.

¿Podría afectar la hernia la carrera o gira musical de Suki Waterhouse?

Hasta el momento, la famosa cantante no ha confirmado si tendrá que hacer ajustes a su calendario de presentaciones, pero todo indica que su recuperación va avanzando. En general, las hernias inguinales pueden requerir cirugía o reposo prolongado, lo que podría afectar actividades físicas intensas.

Para alguien como Suki, que constantemente está en conciertos, alfombras rojas y grabaciones, esto podría significar un cambio temporal de ritmo. Sin embargo, su actitud positiva sugiere que seguirá adelante con su carrera, ahora con ropa un poco más holgada.

¿Quién es Suki Waterhouse la cantante que fue a dar al hospital por una hernia?

Suki Waterhouse nació en Londres en 1992 y comenzó su carrera como modelo a los 16 años, trabajando para firmas como Burberry, Redken y Tommy Hilfiger. Su transición a la actuación fue igual de exitosa, con participaciones en películas como Love, Rosie, Insurgent y más recientemente, la serie de Amazon Prime Daisy Jones & The Six.

En el terreno musical, ha lanzado dos álbumes: I Can’t Let Go y Memoir of a Sparklemuffin (2024), consolidándose como una artista versátil. Su relación con Robert Pattinson la ha convertido en un foco constante de los medios de espectáculos. Ambos están juntos desde 2018 y en 2024 le dieron la bienvenida a su primera hija.