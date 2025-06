Ivet Playà lanza nuevas declaraciones sobre Alejandro Sanz en entrevista exclusiva: “Me callaba”

La polémica entre Ivet Playà y Alejandro Sanz ha explotado en redes sociales, luego de que la joven revelara que su relación con el cantante español fue más que laboral y que se sintió humillada, engañada y utilizada durante el tiempo que convivieron. Sin embargo, ahora se revela el primer adelanto de la entrevista que dará Ivet Playà que se transmitirá el viernes en el programa español ‘De viernes’, en el cual dará detalles sobre su presunta relación.

¿De qué acusa Ivet Playà a Alejandro Sanz?

Ivet Playà, quien se declaró haber sido fan incondicional del compositor, relató en sus redes sociales cómo su historia de amor con Alejandro Sanz comenzó cuando ella tenía apenas 18 años y él 49. Aseguró que el cantante sabía perfectamente quién era y que desde el principio tuvo claro que ella era mucho más joven.

“Me siento engañada. Me siento utilizada. Me siento humillada. Me siento, incluso, sucia porque no sé quién ha podido llegar a ver lo que yo le mandaba en mi más absoluta e íntegra intimidad”, expresó con la joven, quien también confesó que se esforzó por seguirlo a lo largo de España, asistiendo a 10 conciertos en un mes y medio. Además, señaló que Alejandro Sanz jugó con sus sueños y su ilusión.

“Decía que se lleva a gente por delante, y que es peligroso. Y si te preguntas por qué estoy aquí contando esto, es porque a mí Alejandro Sanz me ha llevado por delante. A mí me ha dado miedo. Él mismo lo reconoce”.

Concluyó aclarando que sus declaraciones apuntan a actitudes “moral y humanamente inaceptables”, pero que no busca culparlo por ninguna conducta delictiva.

¿Qué respondió Alejandro Sanz a Ivet Playà?

Ante la ola de rumores y las fuertes declaraciones de Ivet, Alejandro Sanz decidió romper el silencio mediante un comunicado oficial. En él, expresó que guardaba un recuerdo diferente de su relación con Playà y lamentó que ella haya decidido hacer pública esta historia.

“Ivet, yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas compartiendo su cariño, siendo libres. Qué pena que este sentimiento se haya roto ahora”, aseguró el cantante.También reveló que ella le había pedido invertir en unos negocios familiares, propuesta que él rechazó tras consultarlo con sus asesores, lo que, según Sanz, podría haber sido el motivo detrás de las acusaciones.Finalmente, el intérprete afirmó: “Nunca he sido partícipe de estas prácticas y así seguiré toda mi vida. Te deseo encuentres pronto tu camino y felicidad”.

¿Qué dice el adelanto de entrevista de Ivet Playà sobre Alejandro Sanz?

En un avance que circula en redes sociales, Ivet Playà ofrece detalles inéditos sobre cómo inició su relación con Alejandro Sanz. La joven explica al programa ‘De viernes’ que todo comenzó gracias a un trabajo del instituto:

“Tuve que empaparme de él, contacté con gente del entorno de Alejandro, lo conseguí y a partir de ahí, pues Alejandro me empezó a seguir en redes sociales”.

Ivet narró que, después de un año de mantener contacto, el cantante la invitó a conocerle en persona para entregarle un trabajo que ella había perdido y deseaba recuperar. “Creo que era un poco la excusa para conocernos en persona”, añadió.

La joven también reveló que siempre tuvo dudas sobre la naturaleza de su relación, pues sentía que debía guardar secretos y que algo no estaba bien: “Yo que no era normal, lo vi desde el principio. De hecho, yo me callaba muchas cosas y tenía que estar siempre en secreto. Siempre estaba pensando que estaba haciendo algo malo”.

Según sus palabras, uno de los momentos que marcó un antes y un después fue el día de su cumpleaños, cuando Alejandro le envió un mensaje para felicitarla y le propuso verse. Ivet relató: “En ese día me dio un beso en la comisura del labio. Salí de ahí pensando que se había equivocado. Era consciente, pero no quería verlo porque yo también tenía miedo de que se estropeara nuestro vínculo desde hacía tantos años”.

