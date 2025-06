‘Ventaneando’ destapa que fan de Alejandro Sanz que lo acusó de jugar con ella cobra por dar entrevistas

Alejandro Sanz se ha convertido en protagonista de una fuerte polémica esta semana, luego de que una joven identificada como Ivet Playà, quien asegura haber tenido una relación cercana con el cantante, publicara un video en redes sociales acusándolo de manipulación emocional y tratos “inhumanos”. Las declaraciones de la joven desataron una ola de reacciones en medios y redes, donde algunos la respaldan y otros cuestionan sus intenciones.

A la controversia se sumó una revelación que ha puesto en duda la autenticidad del testimonio de Ivet. El programa ‘Ventaneando’ difundió una información compartida en el medio español ‘Intrusos’, en el que se asegura que la joven ya contaba con un mánager y que desde antes de lanzar el video estaba negociando entrevistas con programas de televisión conocidos por pagar grandes sumas de dinero a sus invitados.

¿Qué dijo Ivet Playà sobre Alejandro Sanz?

Todo comenzó cuando Ivet Playà compartió un video en redes sociales donde acusó a Alejandro Sanz de manipulación y tratos inadecuados durante su vínculo personal. Aunque no dio detalles explícitos sobre lo ocurrido entre ambos, sí dejó entrever que la experiencia la había marcado negativamente. Aunque Ivet aclaro que era mayor de edad, según la joven ella considera que hubo manipulación y él se aprovechó de su figura de cantante famosos para manipularla.

“No tengo palabras para expresar lo que he sentido. Me siento engañada. Me siento utilizada. Me siento humillada. Me siento incluso sucia porque, no sé quién ha podido llegar a ver lo que yo le mandaba en mi más absoluta íntima integridad”, expresó en el video de sus redes sociales.

Las imágenes se viralizaron rápidamente y colocaron al cantante en el centro de la conversación pública, generando especulación sobre la naturaleza de su presunta relación con la joven.

¿Qué dijo el programa ‘Ventaneando’ sobre Alejandro Sanz e Ivet Playà y cobro de entrevistas?

En una reciente emisión de ‘Ventaneando’, Rosario Murrieta retomó información del programa español ‘Intrusos’, donde se asegura que Ivet Playà tenía un mánager y está dispuesta a cobrar por entrevistas incluso antes de que su video saliera a la luz.

“Resulta ser que ha salido a la luz de que ya tenía manager y que iba a cobrar por entrevistas desde antes que se publicara el video que se viralizó”, afirmó Murrieta sobre la información compartida en el programa.

En el programa ,el periodista Javier de Hoyos, entrevistado en ‘Intrusos’, reveló que Ivet ya estaba cerrando tratos con uno de los programas de televisión “que más paga en este país”.

“Cuando lanza este video ya tiene un representante y acto seguido ya está cerrando una entrevista en uno de los programas que más paga en este país”, expresó. Se refiere a ‘De Viernes’, una emisión española donde, según el periodista, una entrevista puede alcanzar hasta los 50 mil euros.

A pesar de estas revelaciones, el propio Javier de Hoyos indicó que Ivet le aseguró que no está interesada en el dinero, sino en contar su historia, lo cual ha generado dudas sobre los motivos de Ivet.

Polémica con Alejandro Sanz: revelan que su fan ya buscaba vender su historia en TV antes de acusarlo. / Instagram: @ivetplaya

¿Cuál fue la respuesta de Alejandro Sanz a las acusaciones de Ivet Playà?

Alejandro Sanz rompió el silencio a través de sus redes sociales con un mensaje dirigido directamente a Ivet, donde expresó su tristeza por el rumbo que tomó su relación.

“Ivet, yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas compartiendo su cariño, siendo libres. Qué pena que este sentimiento se haya roto ahora”, escribió el intérprete.

En el mismo mensaje, el cantante español reveló que en mayo, Ivet le propuso participar en negocios familiares suyos, pero luego de que sus asesores revisaran la oferta, decidió rechazarla. “En el mes de mayo me ofreciste participar en invertir en unos negocios familiares tuyos, tras revisarlo con mis asesores te dije que no”, afirmó.

Finalmente, Alejandro Sanz desmintió las acusaciones que pesan sobre él y aseguró que jamás ha participado en prácticas como las que ella insinúa: “Siento que tu reacción sea esta pero quiero que sepas que nunca he sido partícipe de estas prácticas y así seguiré toda mi vida”. El mensaje cerró con un tono conciliador: “Te deseo encuentres pronto tu camino y felicidad”.

