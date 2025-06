Otra fan de Alejandro Sanz se pronuncia tras acusaciones de supuesta ex: “También fui una de esas niñas”

Alejandro Sanz ha dado mucho de qué hablar en los últimos días. Todo comenzó cuando una internauta identificada como Ivet Playa acusó al cantante de hacerle una especie de grooming para iniciar una relación con ella.

Según Playa, el vínculo con Sanz comenzó en 2015, cuando ella tenía 18 años y él 49. El artista la contactó por redes sociales y, con el paso del tiempo, se hicieron tan unidos que él la contrató para trabajar juntos cuando tenía 22 años. En aquel entonces, Alejandro le propuso tener una relación “más íntima e incluso sexual”.

Si bien no especificó qué pasó entre ellos, sostuvo que estar con la celebridad fue una “completa pesadilla”.

“No tengo palabras para expresar lo que he sentido. Me siento engañada. Me siento utilizada. Me siento humillada. Me siento incluso sucia porque, no sé quién ha podido llegar a ver lo que yo le mandaba en mi más absoluta íntima integridad”, dijo.

Alejandro Sanz

¿Qué dijo Alejandro Sanz ante las acusaciones de Ivet Playa?

Tras las declaraciones de Ivet Playa, Alejandro Sanz compartió un comunicado lamentando las palabras de la joven, afirmando que vivieron muchos buenos momentos.

“Ivet, yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas compartiendo cariño, siendo libres. Qué pena que ese sentimiento se haya roto ahora”, manifestó.

Asimismo, dejó ver que Playa habría hecho esos comentarios por venganza, ya que él no habría aceptado participar en un negocio que le propuso.

“En el mes de mayo, me ofreciste participar en invertir en unos negocios familiares tuyos. Tras revisarlos con mis asesores, te dije que no. Siento que tu reacción sea esta, pero quiero que sepas que nunca he sido partícipe de esas prácticas y así seguiré toda mi vida”, puntualizó.

¿Alejandro Sanz “jugó” con los sentimientos de otra fan?

En medio de todo este escándalo, salió el testimonio de una chica llamada Fátima, quien dice haber sido “una de esas ‘niñas’ con las que Alejandro Sanz se ha llevado desde joven”.

De acuerdo con la joven de hoy 23 años, también tiene un vínculo con el cantante, el cual comenzó cuando ella tenía 16 años: “Me empezó a seguir en Twitter e Instagram… Posteriormente acabó dándole ‘me gusta’ a los post, comentando alguna que otra foto”, indicó.

A diferencia de Playa, sostuvo que el cantante siempre ha sido muy amable y trata de mantener una relación cercana con sus fanáticos. También lo describió como alguien que le ha enseñado a mantenerse fuerte frente a la adversidad.

Fátima, otra fan de Alejandro Sanz “Él siempre ha sido cercano a todo mundo. Siempre ha tenido palabras bonitas para cualquiera que las necesitara y dispuesta a ayudar al que lo pedía. A pesar de tener una cercanía hacia mí desde tan joven, yo no veo pura suerte, no veo oportunismo, no veo nada fuera de lugar”

Su declaración se viralizó rápidamente y hubo muchos comentarios divididos. Si bien algunos creen que solo se está “colgando” del escándalo, otros agradecen que defendiera a Alejandro.

Se acabó , no aguanto más .

Soy Fátima , tengo 23 años y yo también soy una de esas “niñas” con las que Alejandro sanz se ha llevado desde joven… si , ese tal @AlejandroSanz que está ahora en boca de todos

Y esta es mi historia, la otra historia : pic.twitter.com/y7mdPdTpaY — FATIMA_🇪🇸🥷 (@fatimatrinida10) June 17, 2025

¿Por qué Ivet Playa acusó a Alejandro Sanz de haber “jugado con sus sentimientos”?

Aunque Alejandro Sanz dejó ver que todo era cuestión de rencor y que no había ningún tipo de grooming, Ivet Playa aseguró que solo deseaba exponer comportamientos del cantante que son del todo correctos, previniendo así a otras chicas que pudieran pasar por una situación similar.

Incluso, aclaró que no busca dinero o emprender alguna acción legal. También dijo que, pese a las críticas, no se quedará callada.

