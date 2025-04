Alejandro Sanz está devastado tras perder a seres queridos en la tragedia de la Discoteca Jet Set

El cantautor español Alejandro Sanz se encuentra profundamente afectado por la tragedia ocurrida en la madrugada del martes en la discoteca Jet Set, ubicada en Santo Domingo.

El trágico colapso del techo del recinto dejó más de 100 víctimas mortales, entre ellas, seres queridos de Sanz: su amigo Eduardo Grullón y su esposa Johanna, quienes perdieron la vida en el incidente.

El desplome de la estructura también cobró la vida de otras figuras destacadas, como el cantante Rubby Pérez, quien se presentaba en el lugar en ese momento, el diseñador Martín Polanco, el conocido DJ y productor Felito Music, y el beisbolista Octavio Dotel.

Alejandro Sanz pierde a dos queridos amigos que consideraba su “familia elegida” en tragedia de Jet Set en República Dominicana. / Instagram: @alejandrosanz

A través de sus redes sociales, Alejandro Sanz expresó su dolor por la pérdida de su “familia elegida”, reconociendo la gran tristeza que siente por la muerte de sus amigos cercanos. “Mi corazón está lleno de dolor, incertidumbre, no lo entiendo, no lo proceso, no puedo y no quiero”, publicó en su cuenta de Instagram.

El cantante también dejó un mensaje emotivo en el que reafirmó el profundo lazo que lo unía a Eduardo y Johanna: “La familia Grullón es mi familia, la elegida. Es terrible e inimaginable”, escribió.

También se solidarizó por las personas afectadas con este accidente: “Dominicana estoy con ustedes fuertemente”

Además, compartió fotos de los momentos vividos junto a Eduardo y Johanna, a quienes consideraba “sus compadres”, y prometió cuidar de su familia en este momento tan difícil. “En un solo segundo nos cambia la vida, o nos la quita. Compadre, Eduardo; comadre Johanna… Solo nombraros, duele. Los momentos pasan a ser recuerdos que se clavan… Que gritan de rabia sin llegar a entender nada. Aquí dejáis un abismo demasiado silencioso. Cuidaré de nuestra familia, recordando que todos, absolutamente todos los segundos, son importantes. Os quiero”.

¿Quién fue Eduardo Grullón?

Eduardo Grullón fue un destacado empresario y presidente de AFP Popular, una de las administradoras de fondos de pensiones más importantes en la República Dominicana. Miembro de una familia reconocida por su influencia en diversos sectores, especialmente en el ámbito empresarial.

Mueren cuatro miembros de la familia Grullón en la discoteca Jet set

El trágico colapso también cobró la vida de otros miembros de la familia Grullón, conocidos por su prominente presencia en los círculos sociales y empresariales de la República Dominicana.

Además de Eduardo y Johanna, también perdieron la vida su hermana, Alexandra Grullón, gerente de Proyectos de Qik Banco Digital Dominicano, su cuñado, Eduardo Guarionex Estrella Cruz, hijo del ministro de Obras Públicas, y su colaboradora de Grupo Popular, Stephanie Avendaño Patricio, quienes estaban presentes en la discoteca Jet Set que ha cobrado varias víctimas y ha dejado a muchas personas heridas.

