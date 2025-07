Alejandro Sanz entre el escándalo con fan y Candela Márquez desesperada por recuperarlo ¡Su tortura!

En noviembre de 2024, Candela Márquez y Alejandro Sanz hicieron pública su relación de manera oficial. Sin embargo, después de varios meses juntos, ambos se vieron envueltos en un escándalo, luego de que la actriz dejara de seguir en Instagram al cantante por un video que él posteó junto a Shakira, donde ella le da un beso en la oreja como parte de su promoción de la canción “Bésame”.

Alejandro Sanz y Candela Márquez en medio de la controversia / IG: @candelamarquezh, @alejandrosanz, @shakira y redes sociales

¿Candela Márquez se puso celosa de Shakira por su video con Alejandro Sanz?

Ahora, una amiga cercana a la española nos platicó que Candela lucha por recuperar la estabilidad de su relación. Asegura que no quiere perder al cantautor, pero su toxicidad no la ha dejado.

“Siempre he pensado que Candela tiene reacciones muy impulsivas. A veces eso no le permite tener amistades o relaciones largas. Sé cómo se pone cuando algo no le parece. No piensa las cosas antes de hacerlas. Lamentablemente, luego viene el arrepentimiento”.

“¿Recuerdan que hace unas semanas se armó un escándalo porque dejó de seguir a Alejandro debido a que no le gustó que él publicara un video con Shakira, donde ella le dio un beso en la oreja? Bueno, pues ahora está sumamente arrepentida. Y con justa razón. Su reacción fue la más boba”. Fuente TVNotas

“Somos amigas desde hace mucho tiempo y la quiero demasiado. Aunque no lo crean, es una buena mujer. Sin embargo, lo berrinchuda y caprichosa jamás se le ha quitado. Esto último que hizo ocasionó que comenzara una crisis entre ellos. Alex quedó muy sacado de onda con su actitud, al grado de poner un poco de distancia con ella”.

Alejandro Sanz y Candela Márquez en medio de la controversia / IG: @candelamarquezh, @alejandrosanz, @shakira y redes sociales

¿Candela Márquez es muy tóxica con Alejandro Sanz?

“O sea, no están separados como tal. Pero sí se encuentran en esa delgada línea en la que la relación se tambalea. No sé cómo explicarlo. Digamos que ella es la que hace su lucha para no llegar al truene definitivo. Alejandro quedó sorprendido por todo lo que hizo (Candela). De cierta manera, las dudas comenzaron a bombardear su mente”.

“Por un lado, sabe que tiene a una mujer guapa, atractiva, talentosa y amorosa, y por el otro, sus actitudes inseguras dan mucho de qué hablar. Él le pidió espacio para pensar las cosas, pero ella no lo respeta”. Fuente TVNotas

“Le insiste mucho. Bajita la mano, no lo deja ni respirar. Le manda mensajes, le llama y lo busca a cada rato. Se ha vuelto muy tóxica y (está) desesperada por recuperarlo. Ella es quien pone más de su parte. Solo que no ha sabido dar el espacio que él necesita”.

“Candela tiene miedo de perderlo. Sabe lo que tiene al lado y también está consciente de que ella causó la pequeña fractura de su relación. Por eso actúa de esa manera. Lo quiere recuperar a capa y espada”.

Alejandro Sanz y Candela Márquez / Instagram: @candelamarquezh

¿Alejandro Sanz ya no quiere seguir en su relación con Candela Márquez?

“Alejandro aún la ama. Sin embargo, él ya no está para ese tipo de escenas. Es un hombre maduro que quiere a una mujer segura de sí misma. Tiene la cabeza muy aturdida de pensar en su nueva canción con Shakira, los cambios de personalidad de Candela y, para colmo, el rumor que han sacado los medios que supuestamente relacionan a Márquez con Ivet (Playà). Según dicen, ella está detrás de todo el caso”.

“Por esa razón, Alejandro no sabe qué hacer. Ha preferido mantenerse al margen hasta decidir lo que realmente quiere en su vida amorosa. Incluso dejó de poner likes a las publicaciones de Candela. Él está muy firme en su decisión. Ahora a Alejandro lo vemos en redes sociales disfrutando de sus hijos y de su música”.

“Ella debe cambiar su actitud y trabajar en su persona. Esos cambios tan repentinos no le traerán nada bueno. Lo hartará. Si realmente lo quiere, debe luchar sanamente y no presionar o forzar las cosas. Esa es mi humilde opinión. Al final, la apoyaré en lo que ella decida. Yo espero que tomen la mejor decisión para ambos”, concluyó.

Alejandro Sanz y Candela Márquez / Redes sociales

¿Cómo inició la historia de amor de Alejandro Sanz y Candela Márquez?

En noviembre de 2024, tras varios rumores de una posible relación, hicieron su primera aparición formal como pareja en la alfombra roja de la entrega de los Latin Grammy.

Después, publicaron la misma foto en sus cuentas de Instagram, donde se ven tomados de la mano.

A finales de mayo de 2025, se extendió un rumor sobre su supuesto truene, pues la actriz había dejado de seguirlo en Instagram, presuntamente por celos. Alejandro mostró una gran cercanía con Shakira por el lanzamiento de la canción 'Bésame'. Tiempo después le dio follow nuevamente.

El 3 de junio te dimos a conocer que enfrentaban una fuerte crisis en su relación, no solo por lo de Shakira, sino por el carácter y la forma de ser de Candela. Sin embargo, seguían juntos.

Tras el escándalo de Ivet Playà, quien reveló que Alejandro supuestamente la manipuló por mucho tiempo para tener una relación íntima, ninguno ha dado declaraciones.

Alejandro Sanz e Ivet Playa / Redes sociales

¿Qué pasó entre Alejandro Sanz y la fan, Ivet Plàya, que lo acusó de una relación abusiva?

El 18 de junio de 2025, en redes sociales, Ivet Playà declaró: “Todo empezó en 2015 . Yo era su fan y él me siguió en redes sociales... Me mandaba mensajes privados”.

La joven narró en una entrevista que su vínculo se convirtió en una especie de grooming (abuso cibernético). Después traspasó la interacción digital y se conocieron en privado cuando ella tenía apenas 18 años y él, 49.

Relató que supuestamente Alejandro abusó de su relación, luego de que a los 22 años se mudó de Barcelona a Madrid, pues el intérprete la contrató para trabajar con él. "Me siento incluso sucia porque no sé quién ha podido llegar a ver lo que yo le mandaba en mi más absoluta íntima integridad".

En 2015, el cantante todavía estaba casado con Raquel Perera. Anunciaron el fin de su relación en julio de 2019 y se divorciaron en 2020. Es importante mencionar que Alejandro y Rachel Valdés hicieron pública su relación en septiembre de 2019. Sin embargo, de acuerdo con la revista Hola, terminaron en junio de 2023.

Cabe mencionar que una conductora de un programa de YouTube declaró: "Quien orquestó toda esta situación con Ivet... fue Candela. Ella 'enchuchó' a Ivet para que saliera con estas declaraciones. Por haber descubierto que no se quitó el aroma de Shakira".

