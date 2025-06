¿Alejandro Sanz y Candela Márquez se separan tras escándalo de Ivet Playá? Amigo de la actriz lo revela

Alejandro Sanz sigue en el ojo del huracán. Esto, debido a que una chica identificada como Ivet Playá sostuvo que la manipuló durante años para que tuvieran una relación íntima. Según la joven, se vínculo inició cuando ella tenía 18 años y él 49.

La fan lo acusó de “grooming” y dijo que esto pasó hace algunos años, aseguró que el artista jugó con sus sentimientos, haciéndola sentir “utilizada” y “humillada”, pues su supuesto romance se habría “convertido en una pesadilla”.

“No tengo palabras para expresar lo que he sentido. Me siento engañada. Me siento utilizada. Me siento humillada. Me siento incluso sucia porque, no sé quién ha podido llegar a ver lo que yo le mandaba en mi más absoluta íntima integridad”, dijo.

En respuesta, Sanz admitió haber tenido una relación con la joven, pero no cómo ella lo narra. Sin dar mayor detalle, indicó que ella hizo estas declaraciones debido a que él se negó a participar en un negocio que ella le propuso y también dijo que lo chantajeó de no dar a conocer videos privados.

No te pierdas: Ivet Playà lanza nuevas declaraciones sobre Alejandro Sanz en entrevista exclusiva: “Me callaba”

¿La polémica de Alejandro Sanz afectó su relación con Candela Márquez?

Una de las preguntas que más se han hecho los fans es si todo este escándalo afectó la relación entre Alejandro Sanz y Candela Márquez.

Hasta el momento, Candela no se ha pronunciado ante todo esto y solo se ha limitado a usar sus redes sociales para promocionar su nueva telenovela, ‘Velvet: El nuevo imperio’.

Muchos usuarios temen que la controversia del cantante sea lo que separe a la pareja. Y es que, desde hace varias semanas, se ha rumorado que están en una crisis. A finales de mayo, los fans notaron que Márquez había dejado de seguir a Alejandro en redes.

Esto, después de que Sanz le dedicara un mensaje romántico a Shakira, con quien actualmente está promocionando su nuevo nuevo sencillo ‘Bésame’. Las teorías de que Candela está enojada con el español por la cercanía con la colombiana solo aumentaron después de que, en un video para dar a conocer su canción, ella le diera un beso en la mejilla.

Alejandro Sanz y Candela Márquez / Redes sociales

Checa: Alejandro Sanz: Revelan último mensaje que Ivet Playà le dedicó al cantante: “Te quiero canallita”

¿Alejandro Sanz y Candela Márquez se separan luego de las acusaciones de grooming al cantante?

En medio de todo esto, la prensa tuvo una pequeña conversación con Luis Felipe Tovar, quien es gran amigo de Candela Márquez. Durante la plática, se le cuestionó si sabía algo sobre la situación entre la actriz y Alejando Sanz.

El afamado actor sostuvo que la pareja sigue muy feliz, dejando ver que, pese a todos los rumores y las declaraciones de Ivet Playá.

Luis Felipe Tovar “Candela está muy contenta, muy enamorada. Siguen muy contentos, espero que todo bien”

También aclaró que es normal que Candela deje de seguir a la gente en redes sociales: “Mi Candela así es. De repente, a mí me deja de seguir. Yo los veo muy contentos”, manifestó entre risas.

¿Cómo fue la historia de amor entre Alejandro Sanz y Candela Márquez?

La historia de amor entre Alejandro Sanz y Candela Márquez comenzó en 2024. En aquel entonces, los fans notaron que ambos se dedicaban mensajes muy coquetos en Instagram.

Aunque en un principio no quisieron decir nada, en noviembre de ese año confirmaron su relación en redes sociales. En ese mes, hicieron su debut oficial como pareja en la alfombra roja de la Gala Persona del Año de los Latin Grammy en Miami.

Si bien no suelen hablar mucho de su romance en público, las pocas veces que lo han hecho declararon que están muy felices y enamorados. En su momento, Alejandro contó que su noviazgo con Candela va tan en serio que ya le presentó a su familia.

Mira: ‘Ventaneando’ destapa que fan de Alejandro Sanz que lo acusó de jugar con ella cobra por dar entrevistas