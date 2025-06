Alejandro Sanz: Revelan último mensaje que Ivet Playà le dedicó al cantante: “Te quiero canallita”

En medio de una creciente polémica que ha sacudido al mundo del espectáculo, el nombre de Alejandro Sanz vuelve a estar en el ojo del huracán, esta vez por las declaraciones de Ivet Playà, una joven que pasó de ser fan a colaboradora cercana del cantante, y que ahora ha roto el silencio con un testimonio que ha provocado controversia, incomodidad y muchas dudas.

En redes sociales, Ivet relató que su relación con el artista español, a quien admiraba desde su adolescencia, terminó siendo una experiencia que calificó como “una pesadilla”. Sus palabras han sido replicadas por miles de usuarios, y mientras unos la apoyan, otros cuestionan sus intenciones. Lo cierto es que su historia ha dado un giro inesperado, sobre todo después de que se viralizara el último y amoroso mensaje que Ivet le dedicó al cantante.

Polémica con Alejandro Sanz: revelan que su fan ya buscaba vender su historia en TV antes de acusarlo. / Instagram: @ivetplaya

¿De qué acusa Ivet Playà a Alejandro Sanz?

A través de varios videos publicados en sus redes, Ivet compartió que conoció a Alejandro Sanz cuando tenía apenas 18 años, mientras él tenía 49. En ese entonces, ella era una fan que seguía al artista por toda España, asistiendo a múltiples conciertos y trabajando de dependienta para poder costear sus viajes. Según su testimonio, Sanz sabía de su fanatismo y se aprovechó de su admiración.

“Me siento engañada. Me siento utilizada. Me siento humillada. Me siento, incluso, sucia porque no sé quién ha podido llegar a ver lo que yo le mandaba en mi más absoluta e íntegra intimidad”, expresó Ivet, dejando entrever que la relación que mantuvieron fue más allá de lo profesional o amistoso.

También aseguró que el cantante jugó con sus ilusiones y se refirió a frases que él mismo habría dicho en entrevistas: “Decía que se lleva a gente por delante, y que es peligroso. Y si te preguntas por qué estoy aquí contando esto, es porque a mí Alejandro Sanz me ha llevado por delante. A mí me ha dado miedo”.

A pesar de lo fuerte de sus palabras, Ivet fue clara en una cosa: no está acusando al cantante de ningún delito, sino de actitudes “moral y humanamente inaceptables”.

Alejandro Sanz es acusado por Ivet Playa, una fan que no señala de aprovecharse de ella / Redes sociales

¿Qué respondió Alejandro Sanz a Ivet Playà?

Ante la creciente polémica, Alejandro Sanz no tardó en responder. A través de un comunicado, el intérprete de ‘Amiga mía’ lamentó la situación y negó cualquier comportamiento indebido.

“Ivet, yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas compartiendo su cariño, siendo libres. Qué pena que este sentimiento se haya roto ahora. En el mes de mayo me ofreciste participar en invertir en unos negocios familiares tuyos, tras revisarlo con mis asesores te dije que no.”

“Siento que tu reacción sea esta, pero quiero que sepas que nunca he sido partícipe de estas prácticas y así seguiré toda mi vida. Te deseo encuentres pronto tu camino y felicidad.”

Asimismo, aclaró que se negó a participar en proyectos personales o familiares que ella le propuso, y sugirió que quizá de ahí se originó el conflicto. Su equipo legal también advirtió que, si las acusaciones escalan, no dudarán en exigir pruebas legales para proteger la imagen del artista.

¿Cuál fue el último mensaje de Ivet Playà a Alejandro Sanz en su Instagram?

Lo que más ha llamado la atención es que, antes de hacer públicas sus declaraciones, Ivet Playà compartió un post en el que se le veía disfrutando de uno de los conciertos de Alejandro Sanz, junto a una fotografía tomada en backstage.

En la publicación, Ivet escribió: “Dos veranos, veinte conciertos, quince ciudades y cinco abrazos balanceados. Pero lo más importante: he visto a un artista subirse al escenario con eternas agallas que sé que ningún ser humano se las ha enseñado”.

Más adelante, añadió un mensaje lleno de admiración: “Me gusta la luz que vislumbran tus grietas y el olor que desprende tu verdad. Te agradezco todo lo que ya sabes y lo que me queda por contar, de reojo y con descaro. Te quieeeero canallita y felicidades otra vez por estas dos giras tan tuyas y tan vivas”.

La publicación terminaba con una frase aún más íntima: “Pd: si aún no ves el sol, es porque siempre lo llevaste dentro. Me lo dijo tu sonrisa”.

Estas palabras contrastan fuertemente con las recientes acusaciones, lo que ha desatado aún más preguntas en redes. ¿Fue una relación romántica no reconocida? ¿Hubo manipulación emocional? ¿O es todo parte de un malentendido entre una fan muy cercana y su ídolo? Por ahora, el escándalo sigue creciendo y la historia entre Ivet y Alejandro Sanz parece estar lejos de terminarse. Fans defienden a Alejandro Sanz y otros internautas muestran apoyo a la joven.

