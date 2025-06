Alejandro Sanz responde a fan que lo acusa de haber “jugar” con ella: “Un recuerdo bonito de los dos”

En los últimos días, Alejandro Sanz ha estado en controversia. Esto, debido a que una fanática identificada en redes sociales como Ivet Playa aseguró que el artista la manipuló y “jugó” con sus sentimientos.

Según el testimonio de la usuaria, el intérprete de ‘Tortura’, en su momento, se aprovechó de sus sentimientos para iniciar una relación “más íntima e incluso se*ual”.

¿Cuál es la acusación que hizo Ivet Playa en contra de Alejandro Sanz?

A través de un video, Ivet Playa contó que su vínculo con Alejandro Sanz comenzó en 2015, cuando él tenía 49 años y ella 18.

“Todo empezó en 2015. Yo era su fan y él me siguió en redes sociales; yo alucinaba con que alguien como él, tan famoso y tan querido por todo el mundo, me mandaba mensajes privados. Me comentaba mis fotos o incluso publicaba cosas mías en sus redes”, indicó.

Su admiración por el cantante era tan grande que, a la edad de 19 años, trabajó sin cansancio para asistir a 10 de sus conciertos en un lapso de un mes y medio.

La joven sostuvo que, a los 22 años, abandonó su hogar en Barcelona para mudarse a Madrid, pues la celebridad le habría ofrecido trabajo. Con el paso del tiempo, su relación se volvió más íntima. No obstante, todo se habría convertido una “pesadilla”.

Ivet Playa, fan de Alejandro Sanz “No tengo palabras para expresar lo que he sentido. Me siento engañada. Me siento utilizada. Me siento humillada. Me siento incluso sucia porque, no sé quién ha podido llegar a ver lo que yo le mandaba en mi más absoluta íntima integridad”

Aunque en aquel entonces quiso justificar a Sanz, ahora se da cuenta de que le hicieron grooming: “Para mí, ha sido muy duro asumir que Alejandro Sanz sabía perfectamente lo que yo era, desde el principio lo sabía. Yo era una niña”, indicó y señaló que ahora rompe el silencio para evitar que otra chica pase por su misma situación: “Creo que se siente que está por encima del bien y del mal. Eso es sumamente peligroso”, puntualizó.

¿Qué respondió Alejandro Sanz ante las acusaciones de Ivet Playa?

Hace unos momento, Alejandro Sanz usó su Instagram para responder a las acusaciones de Ivet Playa. El cantante dejó ver que se siente muy decepcionado por las declaraciones de la joven, ya que, en su momento, compartieron “recuerdos bonitos”.

“Ivet, yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas compartiendo cariño, siendo libres. Qué pena que ese sentimiento se haya roto ahora”, manifestó.

También sugirió que la joven habría hecho esos comentarios por enojo, pues indicó que, en mayo pasado, ella lo habría contactado para que invirtiera en “unos negocios familiares”.

Alejandro Sanz “En el mes de mayo, me ofreciste participar en invertir en unos negocios familiares tuyos. Tras revisarlos con mis asesores, te dije que no. Siento que tu reacción sea esta, pero quiero que sepas que nunca he sido partícipe de esas prácticas y así seguiré toda mi vida”

Para finalizar, le deseó que pronto “encontrara su camino y felicidad”. El comunicado dio mucho de qué hablar y sus fanáticos no dudaron en solidarizarse con él.

¿Qué respondió Ivet Playa ante el comunicado de Alejandro Sanz?

Hasta el momento, Ivet Playa no ha reaccionado al comunicado de Alejando Sanz. No obstante, hace unas horas aseguró que no dio su testimonio para un fin legal, sino para denunciar algo que, “moralmente”, era incorrecto.

También mencionó que romper el silencio había sido muy “duro”, pero se siente agradecida con todos aquellos que la han apoyado, pese a que muchos hasta se han burlado de ella.

“Aunque lo malo, a veces se nota más, si algo llego aprendiendo en estos últimos meses es que, a veces, es necesario quedarse solo con lo bueno para seguir adelante, sin que te hunda. De nuevo, gracias”, resaltó.

