¿Alejandro Sanz y su novia Candela Márquez se separan? “Hay una fuerte crisis”

Alejandro Sanz (56 años) y Candela Márquez (37) se encuentran en el ojo del huracán. La semana pasada se habló de una posible ruptura entre ellos, ya que la actriz dejó de seguir al cantante en Instagram. Se especuló que el motivo del supuesto truene eran los celos de ella ante la relación tan cercana que tiene con Shakira, a quien también, curiosamente, dejó de seguir en dicha red social.

Alejandro Sanz y Shakira sólo son grandes amigos, pero aún así Candela se puso celosa de ellos / Redes sociales y archivo TVNotas

¿Alejandro Sanz y su novia Candela Márquez enfrentan crisis en su relación?

Hasta el cierre de esta edición, la pareja no se ha pronunciado al respecto, pero un amigo de Candela contó a TVNotas lo que él ha visto sobre esta situación: “Hasta donde yo sé, siguen juntos. No se han separado, aunque sí hay una crisis fuerte entre ellos. Toda la miel que derramaban el año pasado, cuando fueron captados juntos por primera vez en Miami y, posteriormente, cuando posaron como pareja en la alfombra roja de los Latin Grammy, ya no existe”.

Nuestra fuente contó: “Alejandro está encantado con ella, y es que, cómo no, mi amiga Candela es sumamente guapa e inteligente. Él ama su juventud. Ella es 19 años menor. Debo reconocer que también es muy impulsiva. Tiene un carácter complicado y es berrinchuda. Eso le ha afectado no solo con Sanz, sino con muchos de los amigos de este”.

“Candela no tiene los mejores modos con los amigos de Alejandro. Eso, quieras o no, impacta en la relación, pues en vez de hacerse de aliados, más bien provoca que ellos no la toleren y la quieran lejos de él”.

Al principio la relación entre Alejandro y Candela era miel sobre hojuelas, pero parece que todo ha cambiado / Redes sociales y acrchivo TVNotas

¿Por qué Candela Márquez, la novia de Alejandro Sanz, lo dejó de seguir a él y a Shakira en redes?

Sobre por qué Candela dejó de seguir a Alejandro en Instagram, nos dijo: “Hasta donde sé, fue en un momento de enojo. Te reitero: Ella es impulsiva y de esta manera manifiesta su molestia. Lo que nos llamó la atención es que también lo hiciera con Shakira, con quien ha tenido muy buena convivencia y hasta recién posteó una: foto definiéndola como: ‘Una de las mujeres más hermosas y talentosas de todos los tiempos’”.

“Se ha dicho que se puso celosa por la cercanía entre Sanz y Shakira en su nuevo video, ‘Bésame’, pero me han contado que Candela estuvo durante esa grabación. Entonces, ¿de dónde podría salir la desconfianza? Lo que sí debo reconocer es que a Candela también le gusta hacer ruido con sus acciones. Un poco de publicidad no le cae nada mal. Obviamente, ella sabía que dejar de seguir a Sanz iba a generar un escándalo en toda Latinoamérica y España. Si a eso le agregas meterle el condimento de dejar de seguir también a Shakira, pues haces que la bomba sea más grande. Lo hizo para que se hable de ella”.

El reencuentro de Shakira y Alejandro Sanz sobre el escenario hizo vibrar a miles de fanáticos. / Facebook: Alejandro Sanz

¿Alejandro Sanz y su novia Candela Márquez rompieron?

Sobre el futuro de la relación, nuestra fuente dijo: “Son muy impredecibles. Igual y en unos días se dejan ver de lo más enamorados para acallar rumores, o anuncian su ruptura. Hasta este momento siguen juntos, aunque no en las mejores condiciones”.

“La crisis se ha visto acentuada. Al principio de la relación estaban todo el tiempo juntos y Candela ahora está en las grabaciones de la serie Velvet: El nuevo imperio. Ya veremos qué pasa. Sí sé que los amigos de él prefieren que ya terminen, pero ojalá sigan tan felices como lo estuvieron en los primeros meses”, concluyó.

Las relaciones más importantes de Alejandro Sanz

En 1999 se casó con una modelo mexicana, con quien tuvo una hija. Se divorciaron en 2005, pues durante su relación, él tuvo un hijo fuera del matrimonio con otra mujer.

En 2012 contrajo matrimonio con Raquel Pereyra, que en ese entonces era su ayudante. Con ella tuvo 2 hijos. Se divorciaron en 2019.

En 2019 inició una relación con la artista plática cubana Rachel Valdés, pero en 2023 pusieron fin a su relación.

Alejandro Sanz dejó en claro que su expareja no tiene la culpa de sus emociones / Instagram: @alejandrosanz

Trayectoria de Candela Márquez

Es originaria de Valencia, España.

Debutó en el medio artístico como modelo y en series como La fuga y Aída.

En 2014 decidió probar suerte en México y ha participado en varias telenovelas: Muchacha italiana viene a casarse , Sin tu mirada y Fuego ardiente , entre otras.

En 2022 participó en el minireality Las estrellas bailan en Hoy. Actualmente forma parte de la serie de Telemundo Velvet: El nuevo imperio.

Trayectoria de Alejandro Sanz

Nació en Madrid, España. Inició su carrera en 1989 con el álbum ‘Los chulos son pa’ cuidarlos’, bajo el nombre de “Alejandro Magno”.

Saltó a la popularidad en 1991 con su segundo álbum Viviendo deprisa , ya con el nombre artístico de Alejandro Sanz .

Ha vendido más de 25 millones de discos en todo el mundo y ha ganado 24 Grammys Latinos y 4 Grammys estadounidenses. Tiene gran cantidad de éxitos y clásicos como: “Corazón partío”, “Pisando fuerte”, “Y si fuera ella”, “Mi soledad y yo”, “Cuando nadie me ve” y “Amiga mía”.

Fue coach en los realities La voz México y La voz España.

Llegará a nuestro país en septiembre y octubre con su nueva gira Y ahora qué.