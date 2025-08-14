Cazzu critica a Maluma por regañar en su concierto a mamá que llevó a su bebé: "¿Quiénes somos para juzgar?”

El pasado fin de semana se volvió viral un video de Maluma regañando a una fan por llevar a su bebé a su concierto en el Palacio de los Deportes. El cantante colombiano, quien se convirtió en padre en marzo de 2024, interrumpió su show para llamarle la atención frente a miles de personas, con un mensaje contundente en el que la invitaba a reflexionar sobre las razones por las cuales no debería llevar a un bebé a un concierto. Aunque muchos apoyaron la postura de Maluma, a Cazzu, ex de Christian Nodal, no le pareció correcto que la regañara públicamente e hiciera un juicio ante miles de personas.

¿Qué le dijo Maluma a la madre que llevó a su bebé a su show?

Maluma llamó la atención a una fan durante su concierto en Ciudad de México el 10 de agosto de 2025. Detuvo su presentación en el Palacio de los Deportes al percatarse de que una mujer había llevado a un bebé de alrededor de un año sin protección para los oídos. Evidentemente molesto, el cantante cuestionó la decisión de la madre, destacando que el niño probablemente no quería estar allí y que someterlo a un volumen tan elevado era una conducta imprudente. El público respaldó su acción con aplausos.

“Señora, yo le voy a decir una cosa. No lo traiga, déjelo ahí, con todo respeto, yo ya soy padre. ¿Cuánto tiene? ¿Un año? ¿Usted cree que es una buena idea traer un bebé de un año a un concierto donde los decibeles están en la pu... mier..., donde el sonido está durísimo?”

“Ese niño no quiere estar ahí, de verdad. Se lo digo con todo el cariño y con todo el respeto, ya que soy papá. Yo a (a mi hija) nunca la habría traído a un concierto”. “Para la próxima, sea un poco más consciente, ¿vale?”, dijo el cantante antes de continuar con el concierto.

¿Qué opinan internautas sobre el regaño de Maluma a fan con bebé en el concierto?

El momento en que Maluma reprendió a una fan que llevó a su bebé al concierto en Ciudad de México generó muchas críticas la mayoría hacia la madre que llevó a su bebé. Lo cierto es que también hubo quienes consideraron que no estuvo bien exponer a la mamá frente a todos.

“Cómo ya es papá ya sabe lo que es, pero no todos les preocupa sus hijos… Eso es tener sentido común y conciencia.”

“Tiene razón.”

“Muy bien por Maluma. Madre irresponsable, en un concierto con tanta gente cualquier cosa puede pasar.”

“Sí y no. Él no es nadie para decir qué hacer o no. Debe establecer reglas claras antes del show.”

Cazzu sale en defensa de la fan regañada por Maluma por llevar a su bebé al concierto

Durante la conferencia de prensa sobre su libro, Cazzu fue cuestionada acerca del polémico regaño de Maluma a una fan que llevó a su bebé al concierto. La cantante argentina afirmó que prefiere no emitir un juicio sobre la madre, ya que desconoce el contexto y las razones que la llevaron a llevar a su hijo al show.

“Él está teniendo una experiencia de ser padre, quizás está muy feliz, está muy contento dentro de sus privilegios de la educación y de ser quien es y de tener a una madre que lo puede cuidar para la profesión, obviado a que el mundo está lleno de matices, cultura y educación, quién es uno para juzgar a una madre que lleva a su niño a su concierto quizá pensando que eso será como una conexión, no sé”.

